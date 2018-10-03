【福井国体少年男子準決勝】石川が青森との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

福井国体少年男子準決勝は10月3日 (水)、三国運動公園 陸上競技場で青森県選抜少年男子 vs 石川県選抜少年男子の試合が行われました。
前半終了時点で、石川は1点、青森は1点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、青森は石川のゴールを割ることはできず、一方石川は好機を活かし得点しました。
最終スコアは2 - 1となり、石川は、1点差で青森を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 青森県選抜少年男子

GK　1　韮澤 廉（1年）

DF　2　藤田 夏寿丸(1年)

DF　3　秋元 琉星（1年）

DF　4　金 和樹（1年）

DF　5　内田 陽介（1年）

MF　6　松木 玖生（中3）

MF　7　安斎 颯馬（1年）

MF　8　内間 隼介（1年）

MF　10　藤原 優大（1年）(C)

FW　9　粟津 瑠来（1年）

FW　11　古澤 ナベル慈宇(1年)

GK　12　長濵 北斗（1年）

DF　13　渡口 尚平（1年）

MF　14　小野 暉（中3）

MF　15　タビナス ポール(1年)

FW　16　鈴木 遼（1年）

■ 石川県選抜少年男子

GK　1　紙谷 正平（2年）

DF　2　別宗 裕太（2年）(C)

DF　3　藤田 隼矢（1年）

DF　5　内山 仁（1年）

MF　6　佐々木 楓（2年）

MF　10　宮本 貫太（1年）

MF　13　安納 透也（1年）

MF　14　酒尾 竜生（1年）

MF　16　福地 優穏（2年）

FW　9　駒沢 直哉（1年）

FW　11　内藤 誠吾（2年）

GK　12　影近 大輔（2年）

DF　4　上野 千嘉（1年）

MF　7　小林 大佑（2年）

MF　8　鈴木 嶺騎（1年）

FW　15　坂本 健太（2年）

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