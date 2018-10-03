【福井国体少年男子準決勝】石川が青森との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

福井国体少年男子準決勝は10月3日 (水)、三国運動公園 陸上競技場で青森県選抜少年男子 vs 石川県選抜少年男子の試合が行われました。

前半終了時点で、石川は1点、青森は1点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、青森は石川のゴールを割ることはできず、一方石川は好機を活かし得点しました。

最終スコアは2 - 1となり、石川は、1点差で青森を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 青森県選抜少年男子

GK 1 韮澤 廉（1年）

DF 2 藤田 夏寿丸(1年)

DF 3 秋元 琉星（1年）

DF 4 金 和樹（1年）

DF 5 内田 陽介（1年）

MF 6 松木 玖生（中3）

MF 7 安斎 颯馬（1年）

MF 8 内間 隼介（1年）

MF 10 藤原 優大（1年）(C)

FW 9 粟津 瑠来（1年）

FW 11 古澤 ナベル慈宇(1年)

GK 12 長濵 北斗（1年）

DF 13 渡口 尚平（1年）

MF 14 小野 暉（中3）

MF 15 タビナス ポール(1年)

FW 16 鈴木 遼（1年）

■ 石川県選抜少年男子

GK 1 紙谷 正平（2年）

DF 2 別宗 裕太（2年）(C)

DF 3 藤田 隼矢（1年）

DF 5 内山 仁（1年）

MF 6 佐々木 楓（2年）

MF 10 宮本 貫太（1年）

MF 13 安納 透也（1年）

MF 14 酒尾 竜生（1年）

MF 16 福地 優穏（2年）

FW 9 駒沢 直哉（1年）

FW 11 内藤 誠吾（2年）

GK 12 影近 大輔（2年）

DF 4 上野 千嘉（1年）

MF 7 小林 大佑（2年）

MF 8 鈴木 嶺騎（1年）

FW 15 坂本 健太（2年）