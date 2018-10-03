ドラマティック討伐アクション「GOD EATER 3」の公式生放送です。近日無料配信予定の、PS4版期間限定アクション体験版のご紹介をはじめ、「GOD EATER 3」の最新情報をたっぷりとお届けします！数量限定生産版、特装版、予約特典、法人特典などの詳細情報をまとめてご紹介するので、どこで予約するか迷っている方も、是非、ご覧いただければと思います。
また、配信中のスマートフォン向けアプリ「GOD EATER RESONANT OPS」の最新情報や、シリーズのグッズ情報などについても紹介するコーナーをご用意していますので、そちらもお楽しみに！
番組名：体験版配信直前！「GOD EATER 3」公式生放送
配信日時：2018年10月12日（金）20:00～22:00（予定）
出演者
- 「GOD EATER」シリーズ IP総合プロデューサー 富澤 祐介
- 「GOD EATER」シリーズ 総合ディレクター 吉村 広
- 「GOD EATER 3」プロデューサー 富山 勇也
- 「GOD EATER RESONANT OPS」プロデューサー 大塚 仁三
配信媒体
ニコニコ生放送
http://live.nicovideo.jp/watch/lv315994427
YouTube LIVE
https://www.youtube.com/watch?v=AQmFZ1oPCQ4
TwitterLIVE（periscope）
https://twitter.com/project_ge
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