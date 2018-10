■音をこえて、言葉をこえて―

本作の舞台は、眠らない大都市ニューヨーク。「club Moonrise」の歌姫ララ誘拐事件によって動き出す静寂な世界…。主人公デインとプレイヤーが一体となり、音のない世界で紡いでいく考察パートと、すべての謎を解き明かす解明パート。2つの世界で見えてくる真実とは何か―さまざまな感情が交差する一夜に起こった3時間の物語。新感覚かつ濃密なストーリーで描かれる「シネマティックアクション」をぜひご期待ください。

本作はフィクションであり、実在の人物や団体、場所、出来事等とは一切関係ありません。

また本作中、そして本作の広告・宣伝活動における如何なる表現においても、差別を助長または肯定する意図はありません

運命の夜、本当は何が起きたのか― 言葉を捨てた先に残るものこそが真理ならば

言葉が紡ぎだす真実の力にも、抗えるのでしょうか 溢れる言葉に惑わされず、本当に大切なものを見つけたい

そしてそれだけを正直に、大切に見つめたい—

その願いを込めて、言葉を排した物語を作りました ですがこのテーマを描くには

どうしてもそれだけでは足りませんでした

そう、“もう半分”が欠けていたのです 発売からおよそ1週間後、無料のアップデートを経て

THE QUIET MANは生まれ変わります 音と言葉を宿した禁断の2周目

THE QUIET MAN

―ANSWERED― 物語は真の姿を現し

解けたはずの謎が根底から覆るかも知れません

「何もわかっていなかった」と 言葉を捨てた一周目

言葉を宿した二周目

変貌する物語———

これが揃ってはじめて

本作の体験は完結します そして皆さんと共に、問いたいのです 私たちは言葉を得てもなお

言葉など要らないと言えるほどに

強くいられるのでしょうか 言葉に溢れたこの世界で

言葉を越えた大切な何かを

見つけられるのでしょうか

■期間限定「LimitedEdition」

PlayStation4:ダイナミックテーマ・アバター8点セット

Steam:オリジナル壁紙(PC/mobile)

※各特典は後日販売する可能性がございます。

(C) 2018 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.THE QUIET MAN is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd.SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.