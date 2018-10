■公式リアルイベント「メギド72 banquet ~ソロモン王たちの祝宴~」

「メギド72」の世界観を堪能しよう!

2018年10月28日(日)に、初の公式リアルイベント「メギド72 banquet ~ソロモン王たちの祝宴~」を開催します。本イベントでは、ステージイベントのほか、イラスト展示コーナー、ゲームプレイコーナー、物販コーナーなど、本作の世界観を堪能できるイベントを多数開催予定です。なお、本イベントへ参加するためには、ゲーム内のお知らせから事前の応募が必要です。また、当選者1名につき、1名のみ一緒に入場可能な同伴枠があります。

参加人数

200組(400名)

応募受付期間

受付中~2018年10月8日(月)23:59

※当選者にはゲーム内の「お問い合わせ」に連絡が届きます。

※応募人数が多くなった場合は、抽選になる可能性があります。

※ゲーム内の注意事項に必ず同意の上、応募をお願いします。

イベント開催日時

2018年10月28日(日)12:30~18:00(予定)

会場

ベルサール秋葉原 2F(東京都千代田区外神田3-12-8住友不動産秋葉原ビル 2F)

※イベントの予定は予告なく変更・中止となる場合があります。

■「メギド72 banquet ~ソロモン王たちの祝宴~」で開催予定のイベントを一部紹介!

ステージイベント

楽曲の生ライブを行うほか、キャラクターボイスを担当する声優の方々をゲストに迎

えたトークショー、来場者同士でバトルをするPVP大会などを予定しています。

イラスト展示コーナー

公式イラストおよび一般応募作品を展示するほか、その場でイラストを描けるお絵か

きコーナーなどを設置予定です。なお、本コーナーに展示する作品の応募方法は、後

日ゲーム内お知らせで公開予定です。

ゲームプレイコーナー

「メギド72」の運営スタッフによるバトル講座のほか、本イベントの来場者同士で

フリーバトルができるコーナーを予定しています。

物販コーナー

「メギド72」の公式グッズを販売予定です。

※本イベントで販売するグッズは別の機会での販売も検討しています。

※販売方法と時期に関しては決まり次第お知らせします。

(C) DeNA Co., Ltd.