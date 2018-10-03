ハロプロ・オールスターズのシングル『 YEAH YEAH YEAH/憧れのStress-free/花、闌の時』がチャート1位！

【タワーレコードランキング 2018年9月24日～9月30日】
【タワーレコード全店J-POPシングルランキング】2018. 9.24-9.30
1. YEAH YEAH YEAH/憧れのStress-free/花、闌の時 : ハロプロ・オールスターズ
2. Wait for me : Kim Hyun Joong (SS501/リーダー)
3. Complete -Japanese Ver.- : ONF
4. ジコチューで行こう! : 乃木坂46
5. Good Night Angel/Love Train : 浜田省吾/The J.S. Inspirations
6. 星の数だけありがとう : 上月せれな
7. プレシャスサマー! : でんぱ組.inc
8. ボーイズ&ガールズ : ASIAN KUNG-FU GENERATION
9. アンビバレント : 欅坂46
10. WONDER QUEST EP : 水樹奈々
【タワーレコード全店J-POPアルバムランキング】2018. 9.24-9.30
1. Reincarnation : VIXX
2. The Insulated World : DIR EN GREY
3. ムキシ : レキシ
4. 泣きたくなるほど嬉しい日々に : クリープハイプ
5. 晴れるさ : magical2
6. BDZ : TWICE
7. Black Heart (BLACK Ver.&HEART Ver.)+UNB SELFIE BOOKセット : UNB
8. RETURN : iKON
9. じゃぱみゅ : きゃりーぱみゅぱみゅ
10. Sunshine: 5th Mini Album : 1
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