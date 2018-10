■「ブレイドスマッシュ」×「サムライスピリッツ」コラボが決定!

ブレスマとSNKの大人気剣戟格闘ゲーム「サムライスピリッツ」とのコラボイベントが10月31日から実施する。「サムライスピリッツ」の往年の人気キャラクターがブレスマに登場。「サムライスピリッツ」シリーズのファンはもちろん、初めての人にも存分に楽しむことができる内容となっている。

コラボ開催期間

10月31日から11月15日まで

