『BAKUMATSU』OP＆EDテーマのジャケットデザイン公開！　特典＆イベント情報もお届け

人気アプリゲーム『恋愛幕末カレシ~時の彼方で花咲く恋~』を原案とした、10月4日(木)より放送開始のTVアニメ『BAKUMATSU』より、OP・EDテーマのジャケットデザインが公開となりました! ともに10月31日(水)発売です。

MIKOTOさんのOPテーマ「Spiral Maze」は、描き下ろしアニメイラスト&MIKOTO撮り下ろし写真の、リバーシブルジャケット仕様となり、佐々木恵梨さんのEDテーマ「遥かなる旅」では、アニメ盤はアニメ描き下ろしデカ帯仕様。各シングルには新曲に加え、高杉晋作(cv.中村悠一)、桂小五郎(cv.江口拓也)によるオーディオドラマ『お百度参りの奇跡☆』前編、後編も収録されます。(佐々木恵梨さんのシングルはアニメ盤のみオーディオドラマ収録)

更に、初回生産封入特典として、抽選で150名様に当たるMIKOTO&佐々木恵梨さんのLIVE『TVアニメ「BAKUMATSU」主題歌”隠密LIVE” 』応募ハガキが封入されます。また、一部店舗先着特典は、告知兼用B2ポスター(各アーティスト&イラスト絵柄リバーシブル)となっています。

CD発売情報

アーティスト:MIKOTO(ミコト)タイトル:Spiral Maze

発売日:2018年10月31日(水)

発売元:5pb.

販売元:MAGES.

品番:USSW-0133

価格:¥1,500(税別)

※描き下ろしアニメイラスト&MIKOTO撮り下ろし写真の、リバーシブルジャケット仕様

▲描き下ろしアニメイラスト&MIKOTO撮り下ろし写真の、リバーシブルジャケット

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

《CD収録曲》

01. Spiral Maze ~TVアニメ 「BAKUMATSU」 OPテーマ~

02. Astral

03.『お百度参りの奇跡☆』前編 ※高杉晋作(cv.中村悠一)、桂小五郎(cv.江口拓也)

04. Spiral Maze ~TVアニメ 「BAKUMATSU」 OPテーマ~ - off vocal -

05. Astral - off vocal –

アーティスト:佐々木恵梨(ササキ エリ)タイトル:遥かなる旅

発売日:2018年10月31日(水)

発売元:5pb.

販売元:MAGES.

【アニメ盤】(CD)

品番:USSW-0134

価格:¥2,000(税抜)※アニメ描き下ろしデカ帯仕様

▲アニメ描き下ろしデカ帯

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

【通常盤】(CD)

品番:USSW-0135

価格:¥1,700(税抜)

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

《CD収録曲》

01. 遥かなる旅 ~TVアニメ 「BAKUMATSU」 EDテーマ~

02. Fireworks

03. Part of Me

04. TIME AFTER TIME

05.~08. 各off vocal

※「アニメ盤」のみ、【09.】『お百度参りの奇跡☆』後編 ※高杉晋作(cv.中村悠一)、桂小五郎(cv.江口拓也)を収録

イベント情報

■TVアニメ 「BAKUMATSU」主題歌”隠密LIVE”

初回封入特典に【TVアニメ 「BAKUMATSU」主題歌”隠密LIVE”】応募ハガキ封入

ご応募頂いた方の中から抽選で150名様を、密やかに行われるMIKOTO&佐々木恵梨のシークレットLIVEにご招待!

・日時:2018年11月24日(土)

・会場:都内某所にて

・出演:MIKOTO、佐々木恵梨

■佐々木恵梨「遥かなる旅」発売記念イベント

・日時 2018年11月25日(日) 開場14:30/開演15:00

・会場 HMV&BOOKS SHIBUYA 6Fイベントスペース

・内容 ミニライブ&サイン会 ※観覧フリー

・出演 佐々木恵梨

アーティストプロフィール

◆MIKOTO Profile

アーティスト活動の傍ら、作家として「DIABOLIK LOVERS」「B-PROJECT」「MARGINAL#4」「明治東亰恋伽」「Scared Rider Xechs」など、特に乙女コンテンツ作品、男子声優への楽曲を数多く手掛ける。

2014年、シチュエーションCD -明治吸血奇譚-「月夜叉」(Rejet) のテーマソング『Accepted Blood』/挿入歌『月雪ノ音』にて5pb.Recordsよりメジャーデビュー後、PS VITA「百花百狼 ~戦国忍法帖~」(D3PUBLISHER)のOP『月下の唄は影よりも黒く』/EDテーマソング『絶えざる花』『蒼い散華』で2ndシングルを、シチュエーションCD -明治吸血奇譚-「月夜叉 紅」(Rejet) のテーマソング『暁のカルマ』/挿入歌『Aria -壊れそうな唄が奏でる世界-』で3rdシングルをリリース。

2017年、スマホゲームとアニメが融合した新プロジェクト「レイヤードストーリーズゼロ」(バンダイナムコエンターテインメント)にて椎名豪氏と共に主題歌オーディションの審査員としてプロジェクトに参加。2018年、ウルトラマンフェスティバル2018内ウルトラライブステージ「時代を染めろ!伝説のウルトラ兄弟」劇中歌『Red Closer』『Ready to Beat(海弓シュリとのデュエット)』を歌唱。

作り出すメロディー、歌声、その規格外の才能は、決して誰も真似できないオンリーワンのオリジナリティを放つ。

【MIKOTO公式HP】http://5pb.jp/records/mikoto/

◆佐々木恵梨(ささき えり)Profile

1989年福岡県出身。幼少時よりクラシックヴァイオリンとピアノを学び、

京都大学総合人間学部にて心理学・美学を専攻する傍ら、軽音楽サークルでのバンド結成をきっかけに本格的な音楽活動をスタート。

大学卒業後は作詞・作曲家としての活動を軸に、ボーカリストとして歌唱・コーラスも数多くこなす。

透明感と憂いのある歌声が評価され、TVアニメ『プラスティック・メモリーズ』OP主題歌歌手として抜擢、2018年10月より放送開始のTVアニメ「BAKUMATSU」のEDテーマを担当。以降作家&アーティストとして幅広く活動中。

【佐々木恵梨公式HP】http://erisasaki.net//

作品情報

TVアニメ「BAKUMATSU」

<放送情報>

TBS:10月4日(木)25:58~

BS-TBS:10月6日(土)26:30~

<STORY>

時は幕末。

日の本の未来を憂い、各々の信念に従い

突き進む志士たちが魂を燃やす時代。

長州の風雲児・高杉晋作は、相棒の桂小五郎とともに

徳川慶喜率いる幕府海軍船に潜り込もうとしていた。

目指すは「刻(とき)を操る力」があるという

伝説の秘宝、“時辰儀(じしんぎ)”。

他ならぬ幕府がその力を我が物にせんとしていると耳にした高杉は

『そんなやり方、つまんねぇ!』

と時辰儀の破壊を企てる。

一度は時辰儀を手にする高杉らだったが何者かに奪われ、

追って向かうは慶喜のいる京の都。

だが、そこで目にしたのは異様な姿で君臨する

“巨城スサノオ”だった。

自分たちが知る様相とは全く異なる町並み、

民たちの様子に戸惑う高杉たち。

そこは、仮面の将軍・無限斎(むげんさい)に支配された、

「もう一つの幕末」だった。

本当に守りたいものは、刻を超えても変わらない――。

熱き心を持った男たちによる全力の“イキザマ”を描く物語が

今、幕を開ける!

<STAFF>

原案:「恋愛幕末カレシ~時の彼方で花咲く恋~」(フリュー)

監督:渡辺正樹

助監督:齋藤昭裕

シリーズ構成:横谷昌宏

アニメキャラクター原案:夏生

アニメキャラクターデザイン:島村秀一

色彩設計:桂木今里

美術監督:佐藤豪志

撮影監督:下崎 昭

編集:渡辺直樹

音響監督:藤野貞義

音楽:川﨑 龍

アニメーション制作:スタジオディーン

《主題歌》

OPテーマ:MIKOTO「Spiral Maze

EDテーマ:佐々木恵梨「遥かなる旅」

<CAST>

高杉晋作:中村悠一

桂 小五郎:江口拓也

坂本龍馬:三木眞一郎

土方歳三:染谷俊之

沖田総司:代永 翼

近藤 勇:佐藤拓也

岡田以蔵:松岡禎丞

斎藤 一:多田啓太

山崎 烝:八代 拓

徳川慶喜:鈴木達央

帝:武内駿輔

晴明:中島ヨシキ

ほか

<原案ゲーム>

恋愛幕末カレシ~時の彼方で花咲く恋~

プレイ料金:基本プレイ無料(アイテム課金型)

対応OS:iOS 8.0~ 以上/Android™ 4.0~ 以上

アクセス方法:App Store/Google playにて『ばくかれ』で検索

【iOS/Android(TM)】

公式サイト

運営会社:フリュー株式会社

※『恋愛幕末カレシ~時の彼方で花咲く恋~』はフリュー株式会社の商標または登録商標です。

※Android(TM)およびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。

※App Storeは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.のサービスマークです。

※IOSは、米国およびその他の国で登録されたCiscoの商標です。

※会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

TVアニメ「BAKUMATSU」公式サイト

TVアニメ「BAKUMATSU」公式ツイッター(@BAKUMATSU_info)