■PS Plus 未加入でもPS4のオンラインマルチプレイが楽しめる!「FREE MULTIPLAYER WEEKEND」を週末2日間限定で開催!

実施期間:2018年10月6日(土)~10月7日(日)

対象プラットフォーム:PS4

対象タイトル:オンラインマルチプレイ対応のすべてのPS4用タイトル

「FREE MULTIPLAYER WEEKEND」の対象となるタイトルの一部を紹介!

「FIFA 19」

発売元:エレクトロニック・アーツ

ジャンル:スポーツ

フォーマット:PS4

プレイ人数:1~4人(オンライン:2~22人)

「FIFA 19」のソフトウェアカタログをみる

「無双 OROCHI3」

発売元:コーエーテクモゲームス

ジャンル:タクティカルアクション

フォーマット:PS4

プレイ人数:1~2人(オンライン:1~6人)

「無双 OROCHI3」のソフトウェアカタログをみる

■PS Plus 加入者限定で「Reader Store」の人気雑誌が無料プレゼントされる特別キャンペーン第2弾を開催!

ソニーの電子書籍ストア「Reader Store」からPS Plus 加入者限定で、2019年2月まで毎月無料で人気雑誌をプレゼントするキャンペーンの第2弾が本日、10月3日(水)より開催されます!第1弾の好評につき、第2弾はバックナンバー6誌を特別プレゼント!さらに、本キャンペーンにお申し込みいただいた方で、「Reader Store」を初めてご利用いただいた方には電子書籍を90%OFFで購入できるクーポンをプレゼントいたします。オトクなキャンペーンにぜひお申込みください!また、プレゼント雑誌は毎月変わりますので、今後もご期待ください!

第2弾期間:2018年10月3日(水)~2018年11月6日(火)まで

※プレゼント雑誌をダウンロードいただけるコードの有効期限は、2018年11月14日(水)まで

第2弾プレゼントバックナンバー雑誌(6誌)

電撃 PSVol.667(「勇者ネプテューヌ」特集号)

Number(ナンバー)960号(「イニエスタ独占インタビュー」特集号)

アニメディア(2018年6月号)(「名探偵コナン ゼロの執行人」特集号)

週刊ダイヤモンド(2018年3/31号)(「大学新入試に勝つ!中高一貫校」特集号)

GOETHE[ゲーテ]2018年8月号(「男惚れする腕時計」特集号)

婦人画報(2018年8月号)(「100年の日用品」特集号)

キャンペーン詳細

本「人気雑誌無料プレゼント(第2弾)」をダウンロードいただくと、Sony Entertainment Networkアカウントにご登録いただいているメールアドレスへ、数日以内に「Reader Store」からプレゼント雑誌6誌をダウンロードいただけるコードを記載したメールをお送りいたします。

キャンペーンをダウンロードする

※有効なメールアドレスが登録されていることを必ず事前にご確認ください。

・メールを受信するためには、PSN℠からのお知らせメールを「受信許可する」に設定する必要がございます。

・PS4ホーム画面機能エリア「設定」>「アカウント管理」>「アカウント情報」>「サインインID(Eメールアドレス)」から変更可能です。

・プレゼントのご連絡に関して、誤って削除されてしまった場合や迷惑メールとして処理されてしまった場合等、いかなる場合においてもプレゼントメールの再発行はいたしかねます。

※90%OFFで購入できるクーポンは「Reader Store」にサインアップした際、ご登録いただいたアカウントに自動で付与されます。お好きな電子書籍の購入にお使いください。

■PS Plus Challenge!

実施期間:2018年10月3日(水)~2018年11月6日(火)

対象タイトル:「GOD EATER 2 RAGE BURST Welcome Price!!(PS4版)」(バンダイナムコエンターテインメント)

対象トロフィー:ブロンズ「神を喰らう」

条件:アラガミを捕喰し力を得ることに成功した毎回厳選されたチャレンジタイトルの中から、参加したいタイトルをプレイ。与えられた条件をクリアして応募することで、PS Store チケット1,000円分が100名様に当たります!チャレンジの詳細につきましては、「PS Plus Challenge!」公式サイトをご覧ください。

