■「リトル・マーメイド イベント」概要

海の仲間たちが大集合!

宮廷音楽家で「アリエル」のお目付け役でもある「セバスチャン」やカモメの「スカットル」、海の王様「トリトン王」など「アリエル」を救うために海の仲間たちが大集合。魔女の「アースラ」や「エリック王子」も登場する。

アトラクションを手に入れよう!

イベントを進行していくとアトラクション「アリエルのグロット」や「アトランティカ」、「アースラの隠れ家」が手に入る。

「アリエル」のコスチュームをゲットしよう!

解放した「アリエル」をレベルアップしたり、コスチューム用のトークンを集めると、「アリエルのマーメイドコスチューム」をゲットできる。

イベント限定「サファイア宝箱」が登場!

イベント限定の「サファイア宝箱」が登場。「サファイア宝箱」は、「リトル・マーメイド」に登場するキャラクターやアトラクション、売店などの建物が入った特別な宝箱だ。ログインボーナスやキャラクターの早期解放報酬、エクストラクエストの一部ランキング報酬として入手できるほか、トレジャールームで「トライデントコイン」と交換できる。

さらに、ユーザーアンケートが実施。アンケートに答えると、「みんなで作る宝箱イベント」で完成した、アニバーサリー記念の「ルビー宝箱」1個が後日プレゼントされる。

ユーザーアンケート実施期間

10月3日メンテナンス後から10月10日17時59分まで

ユーザーアンケート 特設サイトはこちら

https://dmk.gungho.jp/member/event/2018/1003_user_questionary/

「リトル・マーメイド イベント」実施期間

10月3日メンテナンス後から10月28日23時59分まで

(C) Disney. (C) Disney/Pixar.(C) 2017 Gameloft. All Rights Reserved.Gameloft and the logo Gameloft are trademarks of Gameloft in the US and/or other countries.(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.