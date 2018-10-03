須藤直輝と駒沢直哉が4得点でトップ　準決勝終了時得点ランク

第73回国民体育大会サッカー競技少年男子の部の準決勝が10月3日に行われ、埼玉県と石川県が優勝雄に王手をかけた。得点王ランキングは須藤直輝(埼玉県)、駒沢直哉(石川県)が4得点で首位に立っている。得点王ランキングは以下の通り。

▽得点王ランキング(準決勝終了時)

1位:4得点

須藤直輝(埼玉県)

駒沢直哉(石川県)

3位:3得点

中山昂大(埼玉県)

田村蒼生(千葉県)

吉田有志(大阪府)

6位:2得点

安斎颯馬(青森県)

藤原優大(青森県)

石塚峻太(福島県)

星野佑弥(山梨県)

10位:1得点

松村大也(埼玉県)

盛嘉伊人(埼玉県)

柴山昌也(埼玉県)

内藤誠吾(石川県)

宮本貫太(石川県)

内間隼介(青森県)

情野依吹(山形県)

佐々木成也(福島県)

木村快(福島県)

石津快(茨城県)

舩橋佑(茨城県)

井上凱斗(千葉県)

揖斐俊斗(千葉県)

齋藤騎斗(千葉県)

米野智大(山梨県)

山中琉聖(山梨県)

田中克幸(新潟県)

反町太郎(新潟県)

小谷武哉(福井県)

小野田龍剛(静岡県)

近藤慶一(岐阜県)

荻野元伸(大阪府)

末次颯(広島県)

菅野翔斗(広島県)

松原翔太(山口県)

紙元大翔(徳島県)

前川泰聖(徳島県)

川人太陽(徳島県)

奥田裕介(愛媛県)

佐藤聡史(福岡県)

石井稜真(福岡県)

相良竜之介(佐賀県)

秀島悠太(佐賀県)

田中禅(佐賀県)