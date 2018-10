1998年に大阪で結成され一度もメンバーチェンジを行うことなく、今年で結成20年目を迎えたスリーピースロックバンドlocofrank。そんな彼等は、自主レーベル773 Four RECORDSから今までのリリース及びマネージメントも自主で行ってきたが、今作はIKKI NOT DEADと協力、タッグを組みフルアルバム「Stories」をリリース。予想外のリリースでファンに衝撃を与えさせた。ロコ節全開で突き進む「THE LIGHT」から始まり、拳を上げずにはいられない「Hate to lose」、7インチ限定で発売されていた「I NEED TO BE IN LOVE(カーペンターズ)」のカバー。アルバムのラストを飾るのは、湧き出る高揚感にいてもたってもいられなくなる「smiles bring smile」を含む、20年間走り続けてきた“今までの彼等とこれからの彼等のStories”が詰まった13曲となっている。また、本作のリリースに伴いレコ発ロングツアー「locofrank“Stories” TOUR18-19」も決定し、10月21日には下北沢SHELTERにENDZWECKを招き開催される。(下北沢SHELTER:石森美帆)