ALL CITY STEPPERS、2ndアルバム「PARTYAGE」を10月3日に発売し、全楽曲サブスクリプション型(定額制)配信サービスにて過去曲含めて配信もスタート！

w-inds.の緒方龍一ことRYUICHI(Vo, G)が所属する3ピースバンド、ALL CITY STEPPERSの2nd Album「PARTYAGE」が10月3日に発売となった。

更に、全楽曲サブスクリプション型(定額制) 配信サービスにて過去曲含めて配信もスタートし、1st Single「Precious Girl」、1st Album「SEXY VIRGIN RIOT」もサブスクにて聴き放題となっている。

又、バンドメンバーでもあり、w-inds. のメンバーでもある、緒方龍一が10月3日、21: 00から日本テレビ系で放送される「有吉反省会 2時間スペシャル」に反省人として出演をする。何を反省するのか是非観て欲しい。

ALL CITY STEPPERSはニューアルバムをひっさげて10月8日から東京・渋谷のShibuya WWWを皮切りに全国ツアーを行う。又リリース記念イベントも各地で開催するので、是非足を運んでほしい。

▼New Album「PARTYAGE」配信スタート！ 旧譜サブスク解禁！

New Album「PARTYAGE」がiTunes Store、レコチョク、mu- mo他主要サイトにて配信スタート！

∇iTunes Store

https://itunes.apple.com/jp/album/id1436573567?l=ja&ls=1&app=itunes

▽レコチョク

http://recochoku.jp/album/A1010852293/

▽mora

http://mora.jp/package/43000004/PCCA-04713/

さらに、ALL CITY STEPPERSの全楽曲がサブスク解禁！

New Album「PARTYAGE」に加え、1st Single「Precious Girl」、1st Album「SEXY VIRGIN RIOT」が

Apple Music、Spotify、AWAなど主要サブスクリプション（定額聴き放題）サービスで配信スタート！

▽Apple Music

New Album「PARTYAGE」

https://itunes.apple.com/jp/album/id1436573567?l=ja&ls=1

1st Album「SEXY VIRGIN RIOT」

https://itunes.apple.com/jp/album/id821306477?l=ja&ls=1

1st Single「Precious Girl」通常盤

https://itunes.apple.com/jp/album/id683221052?l=ja&ls=1

1st Single「Precious Girl」初回盤A

https://itunes.apple.com/jp/album/id683166572?l=ja&ls=1

1st Single「Precious Girl」初回盤B

https://itunes.apple.com/jp/album/id683220577?l=ja&ls=1

▽Spotify

New Album「PARTYAGE」

http://open.spotify.com/album/52GxUkBLysiGOjbt6gWwyQ

1st Album「SEXY VIRGIN RIOT」

http://open.spotify.com/album/6qikF7gHLYEzNdSg9spb3e

1st Single「Precious Girl」通常盤

http://open.spotify.com/album/2zexFN4ZdMox0sblHsojQc

1st Single「Precious Girl」初回盤A

http://open.spotify.com/album/4QQJK0OlsrQ54cS2TG9zUZ

1st Single「Precious Girl」初回盤B

http://open.spotify.com/album/0yDQKpiiABBDsBhpvDsfGo

▽AWA

ALL CITY STEPPERSメンバーがバックグラウンドとなった楽曲を中心にセレクトしたプレイリスト『平成で生きてきた僕たちがリアルタイムで聞いてきた平成の音楽』 や

AWA公式Twitterの指定の投稿をリツイートしアカウントをフォローされた方の中から抽選でALL CITY STEPPERSのサイン入りAWAキャップが当たるプレゼントキャンペーンも実施中。

ALL CITY STEPPERSアーテイストページ

https://s.awa.fm/artist/bbe3ee8246dfbc844567

ALL CITY STEPPERSセレクトプレイリスト『平成で生きてきた僕たちがリアルタイムで聞いてきた平成の音楽』

https://mf.awa.fm/2NXsGf3

◇ ALL CITY STEPPERS

◇◇オフィシャルHP & MOBILE SITE：https://allcitysteppers.com//

◇◇Music Video「LITTLE WORLD」：

■リリース情報

ALL CITY STEPPERS 2nd Album 「PARTYAGE」

2018年10月3日 リリース

ALL CITY STEPPERSの約4年振りとなる2ndフルアルバム。

現在先行配信中の「STAY ALIVE」、「HIGH TIMES」を含め、全て新曲の2nd Album。

更に、2018年5月12日に横浜・BAYSISで行ったLIVE TOUR 2018「PARTYAGE」から計10曲を収録した特典DVD付き、

そのライブ写真を含めた多くのカットを収めた写真集が一体となった超豪華盤です。

商品形態

タイトル：PARTYAGE(読み方：パーティーエイジ)

PCCA.04713 ￥5,556+税

・DVD：LIVE TOUR 2018「PARTYAGE」5/12横浜・ BAYSIS公演映像（計10曲）

・パッケージ一体型写真集(48ページ)

＜封入特典＞

「イベント抽選登録券」を封入（初回生産分のみ）

参加条件、開催日時、場所等詳細はオフィシャルサイトで発表します。

▼ 2nd Album「PARTYAGE」発売記念イベント

・10/2(火)19:00～東京・都内某所【トーク＆ ポスターサイン会】

・10/3(水)19:00～渋谷マルイ屋上特設ステージ【ミニライブ＆握手会】

・10/5(金)19:00～東京・都内某所【トーク＆ ポスターサイン会】

・10/9(火)19:00～東京・都内某所【トーク＆ ポスターサイン会】

・10/12(金)19:00～東京・都内某所【トーク＆ ポスターサイン会】

・10/13(土)20:00～ タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO【ミニライブ＆握手会】

・10/14(日)①15:00～/②18:00～ 東京・都内某所【トーク＆チェキ撮影会】

・10/20(土)17:00～宮城・ タワーレコード仙台パルコ店【ミニライブ＆サイン会／握手会】

・10/28(日)12:30～大阪・HMV&BOOKS SHINSAIBASHI【トーク＆サイン会】

・10/28(日)16:00～ タワーレコード梅田NU茶屋町店イベントスペース【トーク＆ 握手会】

・11/3(土・祝)12:30～ 福岡・HMV&BOOKS HAKATA店内イベントスペース【ミニライブ＆握手会】

・11/3(土・祝)16:30～ 福岡・ミュージックプラザインドウ【ミニライブ＆サイン会】

※参加方法はオフィシャルサイトをご確認ください。

■ライブ情報

ライブツアー『ALL CITY STEPPERS PARTYAGE RELEASE LIVE TOUR』

10/8 (月) 17:00 OPEN 17:30 START 東 京 Shibuya WWW ディスクガレージ 050-5533-0888

10/21 (日) 17:00 OPEN 17:30 START 仙 台 仙台darwin ニュースプロモーション 022-266-7555

10/26 (金) 18:30 OPEN 19:00 START 名古屋 JAMMIN’ キョードー東海 052-972-7466

10/27 (土) 17:30 OPEN 18:00 START 大 阪 梅田Shangri-La サウンドクリエーター 06-6357-4400

11/2 (金) 18:30 OPEN 19:00 START 福 岡 DRUM SON BEA 092-712-4221

11/4 (日) 16:30 OPEN 17:00 START 岡 山 岡山IMAGE HIGHERSELF 082-545-0082

【チケット料金】

スタンディング/整理番号付 4,800円(税込)

※整理番号順のご入場となりますが、開場時間を過ぎますと番号は無効になります。

※ドリンク代別途必要(東京・仙台・福岡 ￥500 / 名古屋・大阪・岡山 ￥600)

※4歳以上有料、4歳未満入場不可

企画・制作：RISINGPRODUCTION / OFFICE PROPELLER