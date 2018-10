『ロックマン11 運命の歯車! !』メインビジュアルが大阪府警察のサイバー犯罪防止啓発施策に採用!

カプコンは、大阪府警察が実施するサイバー犯罪防止啓発施策の啓発物イメージキャラクターに、『ロックマン11 運命の歯車! !』のメインビジュアルが採用されたと発表しました。

以下、リリースより引用

monnchi