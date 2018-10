■Oculus Quest

Oculusから、ポジショントラッキングが搭載され、タッチコントローラーが付属した、初の6自由度(上下左右前後の動き、各々の軸が回転も可能)対応、スタンドアローンで動作する一体型VRヘッドセット「Oculus Quest」が登場しました。このヘッドセットは、2019年春に64GBモデルで399ドルから販売開始予定です。

この発売に向け、「Robo Recall」「Moss」「The Climb」などのOculus Riftで人気のコンテンツを含む、50本以上のコンテンツがローンチ時に発売されます。「Oculus Quest」は、全身でバーチャル空間に入り込んで楽しめる、没入型ゲーム体験を目指して開発され、皆様に新しいVR体験を提供します。

詳細はこちら

https://www.oculus.com/blog/introducing-oculus-quest-our-first-6dof-all-in-one-vr-system-launching-spring-2019/

Oculus Insight

Oculus Questの特徴であるOculus Insightは、インサイド・アウトトラッキング、ガーディアンシステム、そしてタッチコントローラーのトラッキングを可能にした画期的なテクノロジーです。この革新的なシステムは、4つの超広角センサーとコンピュータービジョンのアルゴリズムを利用し、外部センサーを一切使うことなく、ユーザーの正確な位置をリアルタイムでトラッキングします。

Oculus Insightは、今までにない没入感、プレゼンス(そこに居る、と言う感覚)、動きやすさ、そしてルーム・スケールより広範囲での移動を実現します。また、ユーザーの皆様はガーディアンシステムによって、VR空間内で安全にお過ごしいただけます。ガーディアンシステムのセットアップは非常に簡単なので、どこでも体験することができます。

Oculus Quest版「Vader Immortal:A Star Wars VR Series」

ルーカスフィルムの没入型エンターテインメント部門「ILMxLAB」が、スター・ウォーズをテーマとした3部作「Vader Immortal:A Star Wars VR Series」を発表しました。デイヴィッドS.ゴイヤー(David S. Goyer)が手掛ける第1作目は、2019年、Oculus Questと同時に発売されます。

このシリーズは、「スター・ウォーズ エピソード3:シスの復讐」(原題:Star Wars – Episode III:Revenge of the Sith)と「ローグ・ワン:スター・ウォーズ・ストーリー」(原題:Rogue One:A Star Wars Story)の間の時代を舞台としており、「ILMxLAB」とThe VOIDが共同開発した施設型ハイパーリアリティ体験「Star Wars:Secrets of the Empire」とつながっています。

■Oculus Go

詳細はこちら

https://www.oculus.com/blog/oculus-go-at-oc5-even-more-to-watch-and-play/

Oculus Goにキャスト機能が追加

Oculus Goの没入型アクションやエンターテインメントのプレイ体験を、友達や家族にも特等席で見てもらいましょう。自分がヘッドセットで見ている世界をスマートフォンやテレビ(予定)に映し出すことが可能になります。

Oculus GoからYouTube VR登場

間もなく、Oculus Goで800,000本以上のVR動画を視聴できるようになります。

Oculus Venues秋のラインナップを発表 –Oculus VenuesからNBAリーグパスが初登場

Oculus Venuesは、VR空間で友人と一緒にライブイベントを楽しめる場所です。本日、新たにライブミュージックや映画マラソン、また新たなスタンドアップコメディ番組などを含む、秋のラインナップが発表されました。また、世界で初めて、今シーズン最も熱いNBAバスケットボールの試合をVRでライブ観戦できるようになります。

Oculus Venuesで試合を観戦した人は、シーズンを通して着用できるアバター用のNBAジャージをお披露目することができます。2018年秋のラインナップについては、こちらをご覧ください。今後もたくさんのイベントが予定されています。

■Rift Platform

詳細はこちら

https://www.oculus.com/blog/rift-updates-at-oc5-new-games-and-core-software/

「Rift Core 2.0」ベータ版の終了

Rift Core 2.0ソフトウェアのベータ版が終了し、9月26日(米国時間)より一般向けにリリースされました。新たなRiftプラットフォームには、カスタマイズ可能な共有空間「Home」と、使用中のVRアプリやPCディスプレイをユーザーと一緒にVR空間に反映させられる新UI「Dash」が搭載されています。

さらにパーソナライズされ、強化された最新のRiftプラットフォームには、新たな開発者向けツールや、ユーザーをより簡単にゲームや他のユーザーと繋がるためのソーシャル機能も備えられています。

表情豊かなOculus Avatars

Oculus Avatarsは、Homeやプラットフォーム全体のソーシャル機能を支える重要な要素です。Oculus Connect 5では、目や口の動きや、かすかな表情の変化も再現できる新機能「Expressive Avatars」が紹介されました。行動科学とアニメーションを融合させたExpressive Avatars機能により、ユーザーは実際に他のユーザーと一緒にその場所にいるかのように感じることができます。Expressive Avatarsは、今年中にAvatar SDKからすべての開発者向けにリリースされる予定です。

開発者アイテムでカスタムしよう

お気に入りのゲームやアプリのアイテムがOculus Homeに登場します!今年後半には、開発者の方は動くオブジェクト、キャラクター、トロフィー、アバター用の服などのカスタムアイテムを制作することが可能になります。開発者の方が作ったアイテムはOculus Home内に飾ったり、友達と共有する事ができます。開発者アイテムに関する情報ルートは、2018年秋の後半頃、開発者向けにオープンとなります。

RiftがOculusモバイルアプリ対応に

9月26日(米国時間)より、RiftユーザーもOculusのモバイルアプリを使ってイベントを検索したり、友だちとつながったり、ストアを閲覧したりすることが可能になり、さらに新しいゲームを遠隔操作によって直接PCにインストールすることも可能になりました。Oculusのモバイルアプリは、iOSとAndroidでご利用いただけます。

ハイブリッドアプリ

2Dで行なっていた作業をVRで行うための全く新しい方法が生まれました。ハイブリッドアプリにより、デスクトップソフトウェアの開発者は、専用のVRアプリや、ソフトウェアを完全に書き換えることなく、VRモードを追加するだけでこれまでのワークフローの生産性をより高められるようになります。現在、パートナーとともに検証中です。

Riftのコンテンツ

Lone Echo II

これまで数々の賞を受賞してきた「Echo VR」シリーズを開発したチーム、Ready At Dawnが、「Lone Echo」の続編「Lone Echo II」を発表しました。新たに公開されたインタラクティブなトレーラーをご覧ください。ミステリーが潜むこの空間で、リブとジャックが再び出会います。こちら(www.oculus.com/lone-echo)から、360°映像で楽しめるインタラクティブな長編トレーラーをご覧いただけます。

Echo Combat

Ready At Dawnが、「Echo VR」の無重力空間で繰り広げる自分が主人公となるチームシューティングゲーム「Echo Combat」の発売日を発表しました。このタイトルの現在のオープンベータ版には、Combustion(燃焼)マップとCapture Point(キャプチャーポイント)モードが含まれています。11月15日に発売される「Echo Combat」の新マップと新モードは、9月26日から29日までのオープンベータ期間、無料でご利用いただけます。「Echo Combat」の発売価格は、9.99ドルです。

Space Junkies

Ubisoftファンに人気のアーケードシューティングゲーム「Space Junkies」が本日、クローズドベータ2を発表しました。同期間中、このジェットパック燃料型シューティングゲームには、新モード(王冠を奪うまで戦い続ける2対2のKingモード)、新マップ(Canyon ChaseとDark Ice)、新アイテム(Medkit)、新キャラクター(TemplarとCray-Cray)、そして友だちと一緒に他のチーム相手の試合に途中参加するという新しいチーム機能が初めて導入されます。「Space Junkies」は、今年中のリリースを予定しています。

Vox Machinae

「Vox Machinae」の世界で、ティラノザウルス・レックスの7倍もあるロボットのコックピットに乗り込み、戦いに繰り出しましょう!「Vox Machinae」は、自分のほかに15人のプレイヤーと一緒に楽しめる、超巨大ロボットのVR対戦型アクションシミュレーションゲームです。こちらは9月26日より、Oculusストアから24.99ドルで発売開始となっています。

Defector

Twisted Pixelがお送りする自分が主人公となるスパイゲーム「Defector」に、新ステージが登場しました。トレーラーには、ギャンブル場からパルクールチェイスまでインド国内を巡る物語が描かれています。このスパイスリラーゲームは、2019年の発売予定です。ご期待ください。

■Facebook 360を利用したREDの「Manifold」カメラ

Facebookは開発者会議 F8カンファレンスで、プロ仕様の360°サラウンド3Dカメラ開発でREDと提携したことを発表しました。今回のOC5で「Manifold」カメラをで初披露しました。