【イラスト＆レビュー】 シーズン2 #10『ゲーム・オブ・スローンズ』は2周目からがおもしろい！

今更ハマってる『ゲーム・オブ・スローンズ』。情報量の多い作品はやっぱり2周目からがおもしろい!という事で見返し、1話ごとのイラストと感想を書いています。シーズン2・最終話ではスタニス軍を撃退したタイウィンがティリオンに代わって王の手に就任、援軍として功績を挙げたタイレル家も中央政権に参入してきます。

やっとシーズン2最終話です。いや〜〜まだまだですね!観てるときは「まだこの後観れる話がたくさんある!」とワクワクして視聴が止まりませんでしたがレビューはそうはいかない。けどこの後も新しいキャラやシーンについて書いたりイラストを描けると思うとやっぱりワクワクします!

激戦となったブラックウォーターの戦いに終止符が打たれ、勝者となったタイウィンのドヤ顔が止まりません。玉座の前に馬に乗ったまま入場ですよ〜〜ほとんどひとり凱旋パレード。ここって馬で入っていいんですね…!昔のヤンキードラマで学校の廊下をバイクで走る…みたいなシーンがありましたがあれぐらいのインパクトでした。

↓「軍用機の前に立つプーチン大統領」って言われたら信じるかも…。チャールズ・ダンスさん。

LONDON, ENGLAND - JULY 09: Charles Dance attends the World Premiere of 'Spitfire' at The Curzon Mayfair on July 9, 2018 in London, England. (Photo by David M. Benett/Dave Benett/WireImage)

あと入場する前に馬がおかまいなしにウ●コして行くのが最高でした。昔から子どもと動物の演技が良い作品は名作と言われるように、糞尿とゲロを使った演出のうまい作品もまた名作なのです。したのは馬とはいえ、タイウィンの傲慢さ、人の目を全く気にしない自信、そして肝っ玉を一瞬で明確に表す演出でした。GoTのこういうところ本当に信頼できる!

続いてジョフリーから新しい人事発表がされますが、本来評価されるべきティリオンは除名されてタイウィンが王の手に。サーセイがいる限りティリオンが表舞台に出る事が難しいとはいえドライな人事だな〜。そして口しか使ってないベイリッシュがまんまと昇進。まあ現実の政治でもそんなもんですよね。

さらにタイウィンと共に援軍としてスタニス軍を撃退したタイレル家も、これを機にグイグイきますよ〜。とにかく王妃になりたいマージェリーはジョフリーを褒めまくり。あの…ジョフリーさぁ…「勇敢」とか言われてちょっとぐらい謙遜とか否定とかないの?あんた前回戦場から逃げてるからね??

マージェリーのドレス、毎度毎度「なんでそこそんなに開いてんの!?」って開きっぷりです。視線が行くように谷間にネックレス付けてるのもほんとすごいわマージェリー。現代だったらインスタに自撮りアップしまくってフォロワー1万越えてるタイプ。アメフト部キャプテンと付き合ってるチアリーダーのタイプ!(けど校内では刺繍が得意な手芸部のサンサが男子の一番の人気、ってパターン)

↓インスタスポットは渡さない! ナタリー・ドーマー。

LONDON, ENGLAND - JUNE 21: Natalie Dormer attends as Tiffany & Co. celebrates the launch of the Tiffany Paper Flower collection at The Lindley Hall on June 21, 2018 in London, England. (Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Tiffany & Co.)

ジョフリーとマージェリーの婚姻がトントン拍子で決まって、思わず「やった!!!」と笑みをこぼすサンサですが、ベイリッシュから「この先も不幸は続くし、助けられるのは自分だけ」って、それ詐欺の常套文句やん!みたいな事を言われます。娘の前でもキャトリンへの未練タラタラっぶりを露呈するベイリッシュ。もし10代の頃に知り合いのおっさんがこんなん言ってきたら引きますよね…。キャトリンはだいぶ性格キツイと思うけどほんと好きなんだな…。

↓「Project Blue Book」というドラマに主演!ロバート・ゼメキスとかがプロデュースしてるそうですよ。

BEVERLY HILLS, CA - JULY 26: Actor Aidan Gillen of the television show 'Project Blue Book' speaks during the A&E segment of the Summer 2018 Television Critics Association Press Tour at the Beverly Hilton Hotel on July 26, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images)

↓エイダン・ギレンはクラシカルな帽子やスーツが似合いそう!ジャンル的にもおもしろそうです。

BEVERLY HILLS, CA - JULY 26: (L-R) Actor Aidan Gillen, actor Michael Malarkey, actress Laura Mennell, actor Neal McDonough, David O'Leary, and Sean Jablonski of the television show 'Blue Book' speak during the A&E segment of the Summer 2018 Television Critics Association Press Tour at the Beverly Hilton Hotel on July 26, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images)

GoTはご存知の通り「裏切りに次ぐ裏切り」「血で血を洗う」…そんなドロドロ人間ドラマであり、また戦争を描いているので、もちろん善悪きれいに分かれている話ではありません。戦争なので汚い、非道な事もたくさん起こるし、キャラクターの内面もそれぞれ非常に複雑です。

それでも、その混沌のなかできっちりと「絶対に善である」というキャラクターが何人か配置されている王道っぽさがすごく好きなところです。もちろんそれらのキャラクターも過ちをおかしたり紆余曲折ありますが、それでも「こいつだけは信じて見られる」と思えるキャラクターたち。真っ先に浮かぶのはやっぱりティリオンですよね。

前回、王の盾であるマンドン・ムーアに殺されかけたティリオン。黒幕はやっぱりというかこの人しかいないけどサーセイなので、この先も身の危険は続きます。ブロンも山の民も追い払われて丸裸状態のティリオンですが、こんな時でも側にいてくれるポドリックには身分に関係なく感謝の言葉を述べ、一旦離れる事になるヴァリスにも「友」と呼びかける。

ティリオンはこういう事をちゃんと口にするところが良いし勇気があるなと思います。こんな裏切りだらけの世界で「友」って言葉を使うのはすごく危ういし、なんなら嘲笑の的にもなりそうなもんなのに、ちゃんと言うんですよね。友人にすがっているんじゃなくて信じてるところが人として素晴らしいなと、ティリオンに対しては常に感心しかない!

↓HBOの新作ドラマ『My Dinner with Hervé』に主演するピーター・ディンクレイジ。予告がすごくおもしろそう!共演は『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』のジェイミー・ドーナン。タリサ役のウーナ・チャップリンやアンディ・ガルシアも出てるみたいです。早く日本で観られるようになってほしい〜〜!

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 20: Jamie Dornan and Peter Dinklage at the 'My Dinner with Herve' Press Conference at the Andaz Hotel on September 20, 2018 in New York City. (Photo by Vera Anderson/WireImage)

対して、今回は「非道なスターク軍兵士」が登場します。スターク軍兵士に犯され殺された女性の敵討ちをしたブライエニー。第1シーズンからずっとスターク家に感情移入しやすいように作られているので、なんとなくスターク軍もみんな善の側の人間のように思ってしまいますが、大勢の兵士全員がエダードのような高潔な人物な訳ないのです。そう分かっていても「お前らスターク軍なのになんでそんな下衆なんだよ〜〜」って無性にショックです。

ジェレミー護送中のブライエニーをスターク兵が見て、女性が騎士をやっている事に「笑いすぎやろ…」って引くぐらい笑うんですが、女性が剣を持つ事への見方にも地域による差異とかあるんでしょうか?確かに女騎士ってブライエニーしかおらず、後に出てくる南方のマーテル家には女性の刺客がいるので、北に行くほど女が戦うのはあり得ないとされているのかな?

↓エミー賞授賞式でのグェンドリン・クリスティーとニコライ・コスター=ワルドー。

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: 70th ANNUAL PRIMETIME EMMY AWARDS -- Pictured: (l-r) Actors Nikolaj Coster-Waldau and Gwendoline Christie attend the 70th Annual Primetime Emmy Awards held at the Microsoft Theater on September 17, 2018. NUP_184222 (Photo by Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

↓バレエ団主催のファッションイベントに出席したグェンドリン。ビビッドな色に負けてないのがすごい!ファッション系イベントに引っ張りだこですね!

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 27: Actress Gwendoline Christie attends the 2018 New York City Ballet Fall Fashion Gala at David H. Koch Theater, Lincoln Center on September 27, 2018 in New York City. (Photo by Gilbert Carrasquillo/WireImage)

そしてウィンターフェルではルーウィンが神々の森の白い巨木のもとで息を引き取ります。この、スターク家をずっと見守ってきた老メイスターの死によって、かつてのウィンターフェルが完全に死に絶えてしまった…という静かな描写がなされるのがなんとも悲壮です。神々の森でのシーンはいつも美しい。

ドラゴンを探すデナーリスが黒魔術による幻の中で、死んでしまったドロゴと我が子とに会う場面もほんとうに美しくて感涙ものでした。まさかまたドロゴが見られるとは〜〜!赤ちゃんもめっちゃかわいいし。久々に聞く「我が命の月」とデナーリスとの会話が懐かしい〜〜。2人とも今までで最高の優しい表情だし、本当に良いシーンですね。

温かな幻を乗り越えて、現実の子どもたちであるドラゴン3頭の元にたどり着いた母の顔のデナーリスも、裏切り者を制裁する女王の彼女も強く美しい〜!周りの女性にはいつも特に優しかったから、侍女の裏切りは結構ショックだったんじゃないかと思いますが、とりあえずジョラーと再び意気投合できてよかった!

↓笑顔!笑顔〜〜!!

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Emilia Clarke attends the 70th Emmy Awards at Microsoft Theater on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images)

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Emilia Clarke attends the 70th Emmy Awards at Microsoft Theater on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage,)

大陸内で争ってばかりいるウェスタロス側の描写に比べて、エッソス側のデナーリスの進軍は痛快です。また、ジャクェンにもらったコインによってアリアの進路にエッソスのブレーヴォスが追加された事も興味深いですね。また、壁の向こうではサムがホワイトウォーカーを目撃した事も重要です。

こうやって物語上の地図がどんどん拡がっていく様子もGoTの醍醐味です。シーズン3のふりかえりも続けます!