PS Plusの10月度コンテンツが配信開始―フリプ『GOD EATER 2 RAGE BURST』や無料週末マルチプレイ開催など！

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、自社が運営するメンバーシップサービス「PlayStation Plus」加入者に向けた10月提供予定のコンテンツ情報を公開し、順次その配信を開始しました。

タイトル：『GOD EATER 2 RAGE BURST Welcome Price!!』

フォーマット：PS4/Vita

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：バンダイナムコエンターテインメント

タイトル：『THUMPER リズム・バイオレンスゲーム』

フォーマット：PS4

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：Drool LLC

タイトル：『ボンバーマンウルトラ』

フォーマット：PS3

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：コナミデジタルエンタテインメント

タイトル：『ボンバーマンランド ポータブル』

フォーマット：Vita

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：コナミデジタルエンタテインメント

タイトル：シアタールーム VR: GSJ PREMIUM CONCERT Vol.7 ～ワイルドアームズ～（50％OFF）

フォーマット：PS4

配信期間：2018年10月10日～

メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

タイトル：シアタールーム VR: GSJ PREMIUM CONCERT Vol.8 ～アークザラッドI＆II～（50％OFF）

フォーマット：PS4

配信期間：2018年10月10日～

メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

タイトル：シアタールーム VR: GSJ PREMIUM CONCERT Vol.9 ～勇者のくせに10周年！なまいきシンフォニーの調べ～（50％OFF）

フォーマット：PS4

配信期間：2018年10月10日～

メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

タイトル：シアタールーム VR: Music 4Gamer #2 ワンダと巨像 ピアノ＆オーケストラコンサート（50％OFF）

フォーマット：PS4

配信期間：2018年10月10日～

メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

タイトル：『DEAD OR ALIVE 5 Last Round』期間限定！お客様感謝セット1「30キャラ＋シーズンパス1＋スト―リー＋BGM」（20％OFF）

フォーマット：PS4

配信期間：2018年9月28日～2018年10月28日

メーカー：コーエーテクモゲームス

タイトル：『DEAD OR ALIVE 5 Last Round』期間限定！お客様感謝セット2「30キャラ＋シーズンパス2＋ストーリー＋BGM」（20％OFF）

フォーマット：PS4

配信期間：2018年9月28日～2018年10月28日

メーカー：コーエーテクモゲームス

タイトル：『英雄伝説 暁の軌跡』PS Plus加入者限定特典（毎月1回プレゼント！)

フォーマット：PS4/PS3/Vita

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：USERJOY JAPAN

タイトル：PS Plus加入者特典『Operation7 Revolution』Richard

フォーマット：PS4

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：PARKESM

タイトル：『機動戦士ガンダム バトルオペレーション2』【バトオペ2】PS Plus加入者特典テーマ（2018年10月）

フォーマット：PS4

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：バンダイナムコエンターテインメント

タイトル：『幻想神域 -Cross to Fate-』PS Plus特典セット

フォーマット：PS4

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：X-LEGEND ENTERTAINMENT JAPAN

タイトル：『ゴエティア 千の魔神と無限の塔』【ゴエティア】PS Plus加入者特典「赤い月光薬」

フォーマット：PS4/Vita

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：アピリッツ

タイトル：『ゴエティア 千の魔神と無限の塔』【ゴエティア】PS Plus加入者特典「紅月の宝玉」

フォーマット：PS4/Vita

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：アピリッツ

タイトル：『ゴエティア 千の魔神と無限の塔』【ゴエティア】PS Plus加入者特典「白銀の破片」

フォーマット：PS4/Vita

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：アピリッツ

タイトル：『GOD EATER 2 RAGE BURST』PS Plus Challenge！ 10月分

フォーマット：PS4

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

タイトル：『三國志 12 対戦版』PS Plus加入者特典 国力 1000

フォーマット：PS4/PS3/Vita

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：コーエーテクモゲームス

タイトル：『式姫の庭』PS Plus加入者特典

フォーマット：PS4/Vita

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：アピリッツ

タイトル：『少女とドラゴン -幻獣契約クリプトラクト-』PS Plus加入者特典【AP回復薬】10個

フォーマット：PS4/PS3/Vita

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：ライオンズフィルム

タイトル：『3on3 FreeStyle』2018 PS Plusボーナスパック（10月）

フォーマット：PS4

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：Joycity Corporation

タイトル：『戦国修羅 SOUL』PS Plus加入者特典 白金武将「絶世の美女・帰蝶」

フォーマット：PS4/Vita

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：ライオンズフィルム

タイトル：『ダーククエスト 5』PS Plus加入者特典（10月）

フォーマット：PS4/Vita

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：ラプラス

タイトル：「DAZN」PlayStation Plus加入者特典「DAZN」チャンピオンズリーグ版テーマ

フォーマット：PS4

配信期間：2018年9月28日～2018年11月6日

メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

タイトル：『ドラゴンクエストX オンライン』PS Plus加入者特典「元気玉」（10月分）

フォーマット：PS4

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：スクウェア・エニックス

タイトル：『Dragon's Dogma Online』黄金石 1個

フォーマット：PS4/PS3

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：カプコン

タイトル：『TROVE 日本語版（DL版）』ブロッキーボーナス：境界バントケーキ

フォーマット：PS4

配信期間：2018年10月3日～終了日未定

メーカー：DMM GAMES

タイトル：『NARUTO TO BORUTO シノビストライカー』テーマ第2弾

フォーマット：PS4

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：バンダイナムコエンターテインメント

タイトル：『ハッピーダンジョン』ハッピージュエル 50個

フォーマット：PS4

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：トイロジック

タイトル：『ファンタシースターオンライン2』トライブースト＋100％×1個、カジノコインパス×5個

フォーマット：PS4/PS3/Vita

配信期間：2018年10月1日～2018年10月31日

メーカー：セガゲームス

タイトル：『Fortnite』フォートナイト バトルロイヤル：PlayStation Plus記念パック

フォーマット：PS4

配信期間：2018年10月3日～終了日未定

メーカー：Epic Games

タイトル：『ブラウザ三国志』PS Plus加入者限定特典

フォーマット：PS4/Vita

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：マーベラス

タイトル：PlayStation Plusスペシャルテーマ Halloween 2018 シビトロ登場

フォーマット：PS4

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

タイトル：『HEX: Card Clash』

フォーマット：PS4

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：Hex Entertainment

タイトル：『BORDER BREAK』ウィークリーロット

フォーマット：PS4

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：セガゲームス

タイトル：『モンスターハンター フロンティアZ/MHF-Z』おためし小判G 5枚

フォーマット：PS4

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：カプコン

タイトル：「Reader Store」PS Plus加入者特典 電撃PlayStationほか人気雑誌無料プレゼント（第2弾）

フォーマット：PS4

配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日

メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

オンラインマルチプレイ対応の全てのPS4用タイトル

ソニーの電子書籍ストア「Reader Store」からPS Plus加入者限定で、2019年2月まで毎月無料で人気雑誌をプレゼントするキャンペーンの第2弾が本日、10月3日（水）より開催されます！第1弾の好評につき、第2弾はバックナンバー6誌を特別プレゼント！さらに、本キャンペーンにお申し込みいただいた方で、「Reader Store」を初めてご利用いただいた方には電子書籍を90％OFFで購入できるクーポンをプレゼントいたします。オトクなキャンペーンにぜひお申込みください！また、プレゼント雑誌は毎月変わりますので、今後もご期待ください！

●第2弾キャンペーン期間

2018年10月3日（水）～2018年11月6日（火）まで

●第2弾プレゼントバックナンバー雑誌（6誌）

・電撃PlayStation Vol.667（『勇者ネプテューヌ』特集号）

・Number「ナンバー」 960号（「イニエスタ独占インタビュー」特集号）

・アニメディア 2018年6月号（『名探偵コナン ゼロの執行人』特集号）

・週刊ダイヤモンド 2018年3/31号（「大学新入試に勝つ！中高一貫校」特集号）

・GOETHE「ゲーテ」 2018年8月号（「男惚れする腕時計」特集号）

・婦人画報 2018年8月号（「100 年の日用品」特集号）

●キャンペーン詳細

本「人気雑誌無料プレゼント（第2弾）」をダウンロードいただくと、Sony Entertainment Networkアカウントにご登録いただいているメールアドレスへ、数日以内に「Reader Store」からプレゼント雑誌6誌をダウンロードいただけるコードを記載したメールをお送りいたします。

▼「PS Plus加入者特典 電撃PlayStationほか人気雑誌無料プレゼント（第2弾）」キャンペーンのダウンロードはこちら。