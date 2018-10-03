PS Plusの10月度コンテンツが配信開始―フリプ『GOD EATER 2 RAGE BURST』や無料週末マルチプレイ開催など！

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、自社が運営するメンバーシップサービス「PlayStation Plus」加入者に向けた10月提供予定のコンテンツ情報を公開し、順次その配信を開始しました。
◆PS Plus 10月提供コンテンツ
■フリープレイ
タイトル：『GOD EATER 2 RAGE BURST Welcome Price!!』
フォーマット：PS4/Vita
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
タイトル：『THUMPER リズム・バイオレンスゲーム』
フォーマット：PS4
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：Drool LLC
タイトル：『ボンバーマンウルトラ』
フォーマット：PS3
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：コナミデジタルエンタテインメント
タイトル：『ボンバーマンランド ポータブル』
フォーマット：Vita
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：コナミデジタルエンタテインメント
■ディスカウント
タイトル：シアタールーム VR: GSJ PREMIUM CONCERT Vol.7 ～ワイルドアームズ～（50％OFF）
フォーマット：PS4
配信期間：2018年10月10日～
メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
タイトル：シアタールーム VR: GSJ PREMIUM CONCERT Vol.8 ～アークザラッドI＆II～（50％OFF）
フォーマット：PS4
配信期間：2018年10月10日～
メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
タイトル：シアタールーム VR: GSJ PREMIUM CONCERT Vol.9 ～勇者のくせに10周年！なまいきシンフォニーの調べ～（50％OFF）
フォーマット：PS4
配信期間：2018年10月10日～
メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
タイトル：シアタールーム VR: Music 4Gamer #2 ワンダと巨像 ピアノ＆オーケストラコンサート（50％OFF）
フォーマット：PS4
配信期間：2018年10月10日～
メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
タイトル：『DEAD OR ALIVE 5 Last Round』期間限定！お客様感謝セット1「30キャラ＋シーズンパス1＋スト―リー＋BGM」（20％OFF）
フォーマット：PS4
配信期間：2018年9月28日～2018年10月28日
メーカー：コーエーテクモゲームス
タイトル：『DEAD OR ALIVE 5 Last Round』期間限定！お客様感謝セット2「30キャラ＋シーズンパス2＋ストーリー＋BGM」（20％OFF）
フォーマット：PS4
配信期間：2018年9月28日～2018年10月28日
メーカー：コーエーテクモゲームス
■スペシャル
タイトル：『英雄伝説 暁の軌跡』PS Plus加入者限定特典（毎月1回プレゼント！)
フォーマット：PS4/PS3/Vita
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：USERJOY JAPAN
タイトル：PS Plus加入者特典『Operation7 Revolution』Richard
フォーマット：PS4
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：PARKESM
タイトル：『機動戦士ガンダム バトルオペレーション2』【バトオペ2】PS Plus加入者特典テーマ（2018年10月）
フォーマット：PS4
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
タイトル：『幻想神域 -Cross to Fate-』PS Plus特典セット
フォーマット：PS4
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：X-LEGEND ENTERTAINMENT JAPAN
タイトル：『ゴエティア 千の魔神と無限の塔』【ゴエティア】PS Plus加入者特典「赤い月光薬」
フォーマット：PS4/Vita
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：アピリッツ
タイトル：『ゴエティア 千の魔神と無限の塔』【ゴエティア】PS Plus加入者特典「紅月の宝玉」
フォーマット：PS4/Vita
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：アピリッツ
タイトル：『ゴエティア 千の魔神と無限の塔』【ゴエティア】PS Plus加入者特典「白銀の破片」
フォーマット：PS4/Vita
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：アピリッツ
タイトル：『GOD EATER 2 RAGE BURST』PS Plus Challenge！ 10月分
フォーマット：PS4
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
タイトル：『三國志 12 対戦版』PS Plus加入者特典 国力 1000
フォーマット：PS4/PS3/Vita
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：コーエーテクモゲームス
タイトル：『式姫の庭』PS Plus加入者特典
フォーマット：PS4/Vita
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：アピリッツ
タイトル：『少女とドラゴン -幻獣契約クリプトラクト-』PS Plus加入者特典【AP回復薬】10個
フォーマット：PS4/PS3/Vita
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：ライオンズフィルム
タイトル：『3on3 FreeStyle』2018 PS Plusボーナスパック（10月）
フォーマット：PS4
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：Joycity Corporation
タイトル：『戦国修羅 SOUL』PS Plus加入者特典 白金武将「絶世の美女・帰蝶」
フォーマット：PS4/Vita
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：ライオンズフィルム
タイトル：『ダーククエスト 5』PS Plus加入者特典（10月）
フォーマット：PS4/Vita
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：ラプラス
タイトル：「DAZN」PlayStation Plus加入者特典「DAZN」チャンピオンズリーグ版テーマ
フォーマット：PS4
配信期間：2018年9月28日～2018年11月6日
メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
タイトル：『ドラゴンクエストX オンライン』PS Plus加入者特典「元気玉」（10月分）
フォーマット：PS4
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：スクウェア・エニックス
タイトル：『Dragon's Dogma Online』黄金石 1個
フォーマット：PS4/PS3
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：カプコン
タイトル：『TROVE 日本語版（DL版）』ブロッキーボーナス：境界バントケーキ
フォーマット：PS4
配信期間：2018年10月3日～終了日未定
メーカー：DMM GAMES
タイトル：『NARUTO TO BORUTO シノビストライカー』テーマ第2弾
フォーマット：PS4
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
タイトル：『ハッピーダンジョン』ハッピージュエル 50個
フォーマット：PS4
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：トイロジック
タイトル：『ファンタシースターオンライン2』トライブースト＋100％×1個、カジノコインパス×5個
フォーマット：PS4/PS3/Vita
配信期間：2018年10月1日～2018年10月31日
メーカー：セガゲームス
タイトル：『Fortnite』フォートナイト バトルロイヤル：PlayStation Plus記念パック
フォーマット：PS4
配信期間：2018年10月3日～終了日未定
メーカー：Epic Games
タイトル：『ブラウザ三国志』PS Plus加入者限定特典
フォーマット：PS4/Vita
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：マーベラス
タイトル：PlayStation Plusスペシャルテーマ Halloween 2018 シビトロ登場
フォーマット：PS4
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
タイトル：『HEX: Card Clash』
フォーマット：PS4
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：Hex Entertainment
タイトル：『BORDER BREAK』ウィークリーロット
フォーマット：PS4
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：セガゲームス
タイトル：『モンスターハンター フロンティアZ/MHF-Z』おためし小判G 5枚
フォーマット：PS4
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：カプコン
タイトル：「Reader Store」PS Plus加入者特典 電撃PlayStationほか人気雑誌無料プレゼント（第2弾）
フォーマット：PS4
配信期間：2018年10月3日～2018年11月6日
メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
◆PS Plus未加入でもPS4のオンラインマルチプレイが楽しめる！「FREE MULTIPLAYER WEEKEND」を週末2日間限定で開催！
●実施期間
2018年10月6日（土）～2018年10月7日（日）
●対象プラットフォーム
PS4
●対象タイトル
オンラインマルチプレイ対応の全てのPS4用タイトル
●一部のオススメ対象タイトルを紹介！
・『FIFA 19』（エレクトロニック・アーツ）
・『無双 OROCHI3』（コーエーテクモゲームス）
◆PS Plus加入者限定で「Reader Store」の人気雑誌が無料プレゼントされる特別キャンペーン第2弾を開催！
ソニーの電子書籍ストア「Reader Store」からPS Plus加入者限定で、2019年2月まで毎月無料で人気雑誌をプレゼントするキャンペーンの第2弾が本日、10月3日（水）より開催されます！第1弾の好評につき、第2弾はバックナンバー6誌を特別プレゼント！さらに、本キャンペーンにお申し込みいただいた方で、「Reader Store」を初めてご利用いただいた方には電子書籍を90％OFFで購入できるクーポンをプレゼントいたします。オトクなキャンペーンにぜひお申込みください！また、プレゼント雑誌は毎月変わりますので、今後もご期待ください！
●第2弾キャンペーン期間
2018年10月3日（水）～2018年11月6日（火）まで
●第2弾プレゼントバックナンバー雑誌（6誌）
・電撃PlayStation Vol.667（『勇者ネプテューヌ』特集号）
・Number「ナンバー」 960号（「イニエスタ独占インタビュー」特集号）
・アニメディア 2018年6月号（『名探偵コナン ゼロの執行人』特集号）
・週刊ダイヤモンド 2018年3/31号（「大学新入試に勝つ！中高一貫校」特集号）
・GOETHE「ゲーテ」 2018年8月号（「男惚れする腕時計」特集号）
・婦人画報 2018年8月号（「100 年の日用品」特集号）
●キャンペーン詳細
本「人気雑誌無料プレゼント（第2弾）」をダウンロードいただくと、Sony Entertainment Networkアカウントにご登録いただいているメールアドレスへ、数日以内に「Reader Store」からプレゼント雑誌6誌をダウンロードいただけるコードを記載したメールをお送りいたします。
▼「PS Plus加入者特典 電撃PlayStationほか人気雑誌無料プレゼント（第2弾）」キャンペーンのダウンロードはこちら。
◆PS Plus Challenge！
毎回厳選されたチャレンジタイトルの中から、参加したいタイトルをプレイ。与えられた条件をクリアして応募することで、PS Storeチケット1,000円分が100名様に当たります！チャレンジの詳細につきましては、「PS Plus Challenge！」公式サイトをご覧ください。
●実施期間
2018年10月3日（水）～2018年11月6日（火）
●対象タイトル
PS4『GOD EATER 2 RAGE BURST Welcome Price!!』（バンダイナムコエンターテインメント）
●対象トロフィー
ブロンズ「神を喰らう」、条件：アラガミを捕喰し力を得ることに成功した
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