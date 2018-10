■「ブラッド・オペラ・クレッシェンド -Blood Opera Crescendo-」概要

かつてオーケストラの指揮者を務めていたハインリッヒ・シュタイナーは、偶然にも地元の劇場で死体を発見する。死体は、誰かの手によって実際に演奏ができる楽器へと変えてしまった。ハインリッヒは深い謎に満ちた事件の真実を解き明かすため動き出す。

深みのあるストーリー、日本のユーザにも馴染みのあるゲームシステムを採用。本ゲームは「RPGツクールMV」の限界に挑戦している。ゲーム中に、プレイヤーは尋問と偽装に立ち向かう。失敗すれば即ゲームオーバーという、これまでのアドベンチャーゲームとは異なる、緊張感あふれる作品だ。恐怖に満ち、それでいて洗練された物語。バロック時代に起きた事件をたどり、人間を楽器に変えてしまう殺人鬼に迫る。クラシックの傑作曲が盛り込まれた上品なサウンドトラックも秀逸!

ゲームプレイ方法

【RPGアツマール】よりプレイ可能

https://game.nicovideo.jp/atsumaru/games/gm8239?key=e7e6579f580f

(C)KADOKAWA CORPORATION 2018 / YOJI OJIMA (C) Kibou Entertainment / Localization support and published by Worker Bee Inc.