大江慎也『60 Years Old Thanks Live』

60 Years Old Thanks Live

Shinya Oe Place Of Love

2018年9月30日(日)新宿LOFT

【STAGE-1】

大江慎也(vo, g)/ヤマジカズヒデ(g)/穴井仁吉(b)/高橋浩司(ds)

01. Stream Of Fun

02. 何処へ行こうか

03. Get Happy

04. I Dream

05. Go For The Party

【STAGE-2】

大江慎也(vo, g)/花田裕之(g)/下山淳(g)/穴井仁吉(b)/KAZI(ds)

06. She Made Me Cry

07. GIrl Friend

08. I'm Swayin' In The Air

09. Sad Song

10. Hard Rain

11. Good Dreams

12. Venus

【STAGE-3】

大江慎也(vo, g)/花田裕之(g)/井上富雄(b)/KAZI(ds)[17〜19:+下山淳(g)]

13. King Bee

14. Hey Girl

15. Rosie

16. Case Of Insanity

17. ニュールンベルグでささいて

18. C.M.C.

19. Tequila

【ENCORE-1】

大江慎也(vo, g)/花田裕之(g)/下山淳(g)/井上富雄(b)/KAZI(ds)

20. Walking The Dog

21. 恋をしようよ

【ENCORE-2】

大江慎也(vo, g)/花田裕之(g)/下山淳(g)/ヤマジカズヒデ(g)/井上富雄(b)/穴井仁吉(per)/KAZI(ds)/高橋浩司(per)

〜穴井&高橋によるバースデーケーキ搬入〜

22. Sitting On The Fence

23. I'm A Man

【付記】STAGE-2の「Girl Friend」は本来STAGE-3の2曲目に演奏される予定でしたが、大江さんが勘違いしてそのまま演奏しきった格好です。穴井さんは相当焦ったと思います(笑)。