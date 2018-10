■バニーガール姿の「サーシャ・ペトロヴナ」が登場!

2018年10月3日(水)定期メンテナンスにて、「英雄伝説 暁の軌跡」の大人気キャラクター「サーシャ・ペトロヴナ」のバニーガール姿を実装いたしました。「バニーガール・サーシャ」は、プレイアブルキャラクターとして登場します。

バニーガール・サーシャ

<エルフェンテック>社長リーヴの秘書で、かつてはその家庭教師であった。本名アレクサンドラ・ペトロヴナ。リーヴのクロスベルでの起業についてきてくれた一人。

非常に博識で、導力学、政治学、経済学などなど学問に優れている。最近は、専務たちが引き起こす厄介ごとを影で処理するのが日課になりつつある。

Sクラフト「ツァオバークーゲル・改」

バニーガール・サーシャが使用するSクラフト。導力銃から弾を放ち、敵を攻撃する。

■「イベント支援ガチャ」に「バニーガール・サーシャ」が登場!

2018年10月3日(水)定期メンテナンス後から、「イベント支援ガチャ」に「バニーガール・サーシャ」が登場いたします。1週間限定で排出確率が大幅に上昇しております!さらに、今週の「イベント支援ガチャ」では、10回申請を行っていただくことで、「バニーガール・サーシャの推薦状」が40枚排出されますので、この機会をお見逃しなく♪

「イベント支援ガチャ」実装期間

2018年10月3日(水)定期メンテナンス後から2018年10月11日(木)定期メンテナンス前まで

■期間限定「★6 キャラ確定ガチャ」実装!

2018年10月3日(水)定期メンテナンス後から、「★6 キャラ確定ガチャ」を実装いたしました。「★6 キャラ確定ガチャ」は、「★6 キャラ確定ガチャチケット」を使用することで1度だけ挑戦することができ、「★6キャラクター」が1体入手できますので、ぜひ挑戦してくだください。

※期間中、1度のみ挑戦可能です。

※「★6 キャラ確定ガチャチケット×1」の配布につきましては2018年10月3日(水)11:00までにゲームキャラクターを作成されたアカウントが対象です。

「★6 キャラ確定ガチャ」実装期間

2018年10月3日(水)定期メンテナンス後から2018年10月17日(水)定期メンテナンス前まで

■毎日初回75BCの「90BOX 支援ガチャ」が登場!

2018年10月3日(水)定期メンテナンスにて、「クローゼ・リンツ」が仲間になる「90BOX 支援ガチャ」が登場いたしました。「90BOX 支援ガチャ」は、毎日初回プレイが75BCの価格で、通常プレイより大変お得となっております。また、今回の「90BOX支援ガチャ」では、「クロガネみっしぃ」も排出されます。さらに、排出数固定のラインナップとなっておりますので、確実に「クローゼ・リンツ」「クロガネみっしぃ」を手に入れたいという方は、期間限定の「90BOX 支援ガチャ」をどうぞお見逃しなく♪

「90BOX 支援ガチャ」の設置期間

2018年10月3日(水)定期メンテナンス後から2018年10月31日(水)定期メンテナンス前まで

■「イベント探索地アイテムドロップ強化週間」開催

2018年10月3日(水)定期メンテナンス後から、「イベント探索地アイテムドロップ強化週間」を1週間限定で開催いたします。期間中、セピスダンジョンや、ミラの宝物庫、みっしぃパラダイスなどのイベント探索地攻略で獲得できるアイテムの量が大幅にアップしておりますので、ぜひこの機会にアイテムを集めてくだください。

※イベント探索地「誇り高き紋章を掲げて」は対象外となります。

「イベント探索地アイテムドロップ強化週間」開催期間

2018年10月3日(水)定期メンテナンス後から2018年10月11日(木)定期メンテナンス前まで

■大乱闘イベント「ブレイサーズウォー」を開催

2018年10月3日(水)定期メンテナンス後から、大乱闘イベント「ブレイサーズウォー」を開催いたします。今回登場するのは「カルナ」「ドルン・カプア」「ヴァルド・ヴァレス」になります。さらに、曜日ごとの全挑戦クリア報酬を受け取ると、「超乱闘」が発生します。今回の「超乱闘」では、新たに「3/EX」が開放されます。

「3/EX」をクリアすると「LINE開放設計図」と交換するために必要なアイテム「設計図の切れ端」が獲得できます。ぜひ、挑戦して人気のキャラクターや訓練素材、「設計図の切れ端」を手に入れてくだください。

大乱闘イベント「ブレイサーズウォー」開催日程

2018年10月4日(木)6時から翌日5時59分まで:VS カルナ

2018年10月5日(金)6時から翌日5時59分まで:VS ドルン・カプア

2018年10月6日(土)6時から翌日5時59分まで:VS ヴァルド・ヴァレス

2018年10月7日(日)6時から翌日5時59分まで:VS カルナ

2018年10月8日(月)6時から翌日5時59分まで:VS ドルン・カプア

2018年10月9日(火)6時から翌日5時59分まで:VS ヴァルド・ヴァレス

