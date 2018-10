出てたっけ!? 『プリズン・ブレイク』にゲスト出演していた人気俳優6人

スリル満点な展開で、世界中で大ヒットとなった傑作脱獄ドラマ 『プリズン・ブレイク』は、シーズン4をもって2009年に終了。しかし、2017年に続編となるシーズン5が製作されて復活を遂げました。そこで今回は、そんな大ヒットシリーズにゲスト出演していた人気俳優6人を紹介したいと思います!

マイケル・カドリッツ

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjU5MjQwMDk0Nl5BMl5BanBnXkFtZTcwOTYzMzE1Nw@@.V1SX1500CR0,0,1500,999AL_.jpg

(※本記事はネタばれを含みますのでご注意を!)

マイケルは、大人気ドラマ『ウォーキング・デッド』のエイブラハム役で知られている俳優です。

警官ドラマ『サウスランド』にもレギュラー出演していた彼は、とにかくゲスト出演が多い俳優としても知られています。

マイケルは、フォックスリバー刑務所で大暴動が起こる『プリズン・ブレイク』シーズン1第6話「悪魔の孔(あな): Part1」と、第7話「悪魔の孔(あな): Part2」で看守のボブ・ハドソン役でゲスト出演。

最終的には命を落としてしまう、可哀想な役回りとなってしまいました…。

Michael Cudlitz - IMDb

ケイリー・クオコ

BEVERLY HILLS, CA - JUNE 01: Actress Kaley Cuoco attends Step Up's 14th Annual Inspiration Awards at the Beverly Wilshire Four Seasons Hotel on June 1, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Paul Archuleta/FilmMagic)

大ヒットコメディシットコム『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』のペニー役でブレイクしたケイリーも、『プリズン・ブレイク』にゲストとして登場していました。

彼女は、2007年に放送されたシーズン2第15話「メッセージ」&第16話「シカゴへ…」に出演し、暴力的な父親を持つティーンエイジャーの少女役で出演。

そして同エピソードは、フォックスリバー刑務所を脱獄した、統合失調症を患う精神病患者ヘイワイヤーと遭遇し…という展開になっていました。

ケイリーは同年に『ビッグバン★セオリー 』の出演が決定し、それ以来スター街道を駆け上っています。

Kaley Cuoco - IMDb

ダニエル・キャンベル

AUSTIN, TX - MARCH 11: Actress Danielle Campbell attends the 'You Can Choose Your Family' premiere during the 2018 SXSW Conference and Festivals at ZACH Theatre on March 11, 2018 in Austin, Texas. (Photo by Michael Loccisano/Getty Images for SXSW)

人気恋愛ホラードラマ『ヴァンパイア・ダイアリーズ』と、そのスピンオフ版『オリジナル』でダヴィーナ・クレア役を演じたダニエル。

彼女は『プリズン・ブレイク』で女優デビューを飾り、

シーズン1第16話「フォックスリバーへの道」

シーズン2第14話「想定外」

シーズン2第16話「シカゴへ…」

シーズン2第17話「血の輪廻」

の4話に出演。

悪役ディーバッグことセオドア・バッグウェルの元恋人、スーザンの娘グレイシーを演じました。かつてはティーバッグになついていたグレイシーでしたが、脱獄後した彼に誘拐されて怖い思いをすることに…。

彼女は『オリジナル』の放送終了後、米CBSの新作ドラマ『Tell Me a Story』への出演が決定し、本シリーズは現在撮影中です。

Danielle Campbell - IMDb

ロリ・ペティ

HOLLYWOOD, CA - JULY 19: Actress Lori Petty attends The Academy Of Motion Picture Arts And Sciences' Oscars Outdoors Screening Of 'Point Break' on July 19, 2013 in Hollywood, California. (Photo by Valerie Macon/Getty Images)

Netflixの女囚コメディドラマ『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』でロリー役を演じるロリは、『プリズン・ブレイク』のシーズン4第23話「ファイナル・ブレイク: 前編」&第24話「ファイナル・ブレイク: 後編」に出演。

この2つのエピソードは、日本では『プリズン・ブレイク ファイナル・ブレイク』として知られています。

ロリは、マイケルの恋人サラが収監されてしまった刑務所で、彼女と敵対するダディー役を演じました。

『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』でも女囚役を演じているロリは、なにかと“プリズン”づいているようです。

Lori Petty - IMDb

キム・コーツ

TORONTO, ON - NOVEMBER 10: Actor Kim Coates poses for a photograph on the red carpet before the Giller Prize ceremony which is being held at the Ritz-Carlton in Toronto. (Carlos Osorio/Toronto Star via Getty Images)

無法者のバイカーズグループの抗争を描くドラマ『サン・オブ・アナーキー』で、ちょっとイカれたティグ役を演じていたキム・コーツ。

『プリズン・ブレイク』ではビシっとしたスーツ姿でキメ、サリンズFBI捜査官役で6話にわたりゲスト出演しました。

シーズン2第8話「デッド・フォール」

シーズン2第20話「パナマ」

シーズン3第6話「3時13分」

シーズン3第7話「オオカミ少年」

シーズン3第8話「強行突破」

シーズン4第23話「ファイナル・ブレイク: 前編」

ティグ役とサリンズFBI捜査官役の差があまりにも激しすぎて、同じ俳優が演じているようにはとても思えませんでした。やはり役者ですね。

Kim Coates - IMDb

ディラン・ミネット

SANTA MONICA, CA - JUNE 16: Actor Dylan Minnette attends the 2018 MTV Movie And TV Awards at Barker Hangar on June 16, 2018 in Santa Monica, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

いじめや自殺をテーマに扱った、Netflixのドラマ『13の理由』のクレイ役で大きな注目を集めているディランは、『プリズン・ブレイク』では主人公マイケルの子ども時代を演じ、5話にわたりゲスト出演。

シーズン1第5話「イングリッシュ、フィッツ、パーシー」

シーズン1第14話「密告者」

シーズン1第16話「フォックスリバーへの道」

シーズン2第12話「家族の肖像」

シーズン2第13話「反撃開始!」

『LOST』や『スキャンダル 託された秘密』では主要キャラクターの息子役を演じていたディランが、ついに『13の理由』の大役で飛躍!

これからの活躍が楽しみな若手俳優の一人です。