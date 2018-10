■公式サイトデザイン「エレーナ」verを公開

公式サイトデザイン「エレーナ」verを公開いたしました。「エレーナ」は凄腕のバウンティーハンターです。狙った獲物は必ず仕留めることで世界中の賞金首から恐れられています。今後も主要キャラクターたちを公式サイトで紹介してまいります。

「アルテイル」はキャラクター1人ひとりに、物語が色濃く表現されているストーリーがあり、アルテイルの舞台となる「ラヴァート」の歴史をより深いところまで触れられるのも大きな魅力です。公式サイトでキャラクター1人ひとりにフォーカスしてまいります。

■ゲーム内バトル画面スキルエフェクトを初公開!

「アルテイルNEO」はゲーム内バトル画面スキルエフェクト「エレーナ」verを「アルテイルNEO公式Twitter」にて初公開いたしました。「アルテイルNEO」に登場する主要キャラクターはそれぞれ固有のスキルを持ち、それぞれのスキルをイメージしたスキルエフェクトが設定されております。

また、固有のスキル使用時に、各主要キャラクター独自のボイスが再生されますのでこちらも乞うご期待。今後主要キャラクターごとに、「アルテイルNEO公式Twitter」にてスキルエフェクトを公開していきますので、ぜひご覧ください。

ゲーム内バトル画面スキルエフェクト「エレーナ」ver

https://twitter.com/alteilneo/status/1047385659915161600

アルテイルNEO公式Twitter(@alteilneo)

https://twitter.com/alteilneo

■アルテイルNEO公式生放送配信日決定

「アルテイルNEO」は10月5日(水)21:00より「ニコニコ生放送」と「YouTubeLive」で「アルテイルNEO公式生放送」を配信することが決定いたしました。今回の「アルテイルNEO公式生放送」では、公認YouTuberの武石あゆみさん、GM立源寺の2名に加え、スペシャルなゲストが登場する予定ですので、乞うご期待。

生放送配信予定日

2018年10月5日(水)21:00~22:00

ニコニコ生放送:http://live.nicovideo.jp/gate/lv316016334

YouTubeLive:https://www.youtube.com/watch?v=hLsl07Jajo8

