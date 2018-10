MUCC・逹瑯、「葵-168-」のプロジェクトに新たな提案!?

ロックバンド「MUCC」のヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。9月26日(水)の放送では、彩冷えるのヴォーカルで、ソロ・プロジェクト「葵-168-」としても活動する葵さんが登場。葵-168-名義の新作ミニアルバム『ニュークラシック』の収録曲について語りました。

しばらくの間、音楽シーンから離れて声優の事務所に所属していたという葵さん。演技やラジオパーソナリティなどを経験し、あらためて「声にまつわるアプローチ」が好きだということに気づいたのだそう。9月26日(水)にリリースされたソロ・プロジェクト「葵-168-」の新作ミニアルバム『ニュークラシック』でも、新たな表現に挑んだようです。

逹瑯:(『ニュークラシック』の収録曲)「水葬」は、ほかの収録曲と違うんでしょ?

葵/葵-168-(以下、葵-168-):そうですね。今回、全部作詞をしていて、ほかの曲では最近の自分が思っていることや感じていることをリアルに書いているんですけど、「水葬」に関してはあえて非現実というか、そういうものを表現できたらいいなと思って。主に言葉選びなんですけど、単語をひとつ非現実のものに変えてみると面白い世界になるなと。「水葬」っていうタイトルも、金魚が入っている「水槽」とかけていたりとか。たとえば「棺桶」みたいな表現も出てくるんですけど、それをあえて「ショーケース」みたいな表現にしていて。(聴く側が)「どうしてかな?」と、いろいろ考えられるような歌詞を書いてみたいなと。主人公といろんな人が出てくる話なんですけど、考えながら、歌詞を見ながら聴ける曲が1個作れたらいいなと思って。

逹瑯:ファンタジーとか物語って、考えて作ったとしても、どこかで自分の価値観とかリアルなものが、たまにちりばめられたりするから楽しいんじゃないかな。

葵-168-:そうですね。やっぱり演技とかを勉強して、自分がいろいろなものになりきるっていうところで、ひとつの映画みたいなものを曲に込められたらいいなと思って。世界観を強めに、頭からケツまでこういう世界感でっていうのを書き出してから歌詞にしたので、頭の中では映像がかなり広がっていて。

逹瑯:こういう曲でMVとか撮ったらいいじゃん。

葵-168-:そうですね。自分が出るというよりも、自分で指示して作ってみたいなと。

逹瑯:あ、監督! そっちまでいっちゃいますか? 168(いろは)監督!

葵-168-:(笑)。“いろは”だと、いろいろおかしな感じになっちゃう!

