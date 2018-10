今月10日から始まる秋ドラマ『獣になれない私たち』に出演する俳優の田中圭さんが2日、ドラマのInstagram公式アカウントに登場したところ、ファンから心配するコメントが多く届いています。

■ドラマ公式インスタにも反響が

View this post on Instagram

ハニートラップ⁉️ #田中圭 #本日19:00〜20:54 #1周回って知らない話 #獣になれない私たち #けもなれ

A post shared by 【公式】獣になれない私たち(@kemo_nare_ntv) on Oct 2, 2018 at 4:24pm PDT

公式Instagramアカウントにアップされた写真にはVサインの田中さん。とろんとした目や表情について、コメントが沢山寄せられています。

「圭くんかっこいい。眠そう」

「ちょっと痩せた?? お疲れなんですね。無理しないで~」

「疲れてる顔(泣)体気をつけて欲しい(泣)」

「楽しみですが、疲れていそうで心配です。時には休んでね…」

立て続くお仕事の影響なのか、少しお疲れ気味に見えますね。ちょっと心配です。

■田中圭さんの好感度は?

fumumu編集部が「田中圭さんを知っている」と回答した全国の20代女性213名を対象に、好感度調査を実施しました。

調査によると、「好き」と回答したのは14.6%、「まあまあ好き」は46.9%と、全体の6割以上で好感を持っていることがわかりました。

『おっさんずラブ』から3クール連続でドラマに出演し、映画やバラエティ番組などメディアに引っ張りだこな田中さん。

お茶の間で目にする機会が増え、演技力や人柄に惹かれた人が多いようです。

■おしゃれ好きな人に人気

また、おしゃれが好きな人で「大好き」「まあまあ好き」と答えた人の合計は66.1%と全体平均よりも5ポイント高い結果に。

「しまむら」の秋服の広告に登場したり、最近では雑誌の特集で様々なジャンルの服を着ているのが影響されているかも。

今月から始まるドラマだけでなく、『ぐるナイ』(日本テレビ系)の人気コーナー「ゴチになります」の新メンバーに抜擢され、来月は主演映画の公開や舞台への出演が決まっています。

今後もメディアに出続けそうな田中さん。体調には気を付けて活動を頑張ってほしいですね。

・合わせて読みたい→榮倉奈々、吉高・大島とのタラレバ3人娘の再会を公開! 大興奮と期待の声

(文/fumumu編集部・栞)