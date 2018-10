■第4話「トラブル!荒ぶる!JOKER JOKER!!」

6月からスタートしたイベント「Road To Shiny Seven Stars」は、2019年春に劇場&TVアニメ化が決定している「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」の前章を描くストーリーで、劇場シリーズの菱田正和監督がシナリオ監修をしております。

第4話目となるイベント「トラブル!荒ぶる!JOKER JOKER!!」のシナリオは、シュワルツローズの異彩のスタァ、大和アレクサンダー(CV:武内駿輔)と高田馬場ジョージ(CV:杉田智和)の2人を軸に展開します。来たる「ストリートDUO大会」を利用して、シュワルツローズの名声を上げたい法月仁の思惑とは裏腹に、所属のスタァ達はそれぞれ問題を抱えている様子で、大会へ向けてのパートナー探しに難航しているのは、エーデルローズのメンバーだけでは無いことがわかります。

大和アレクサンダー(CV:武内駿輔)と高田馬場ジョージGS(CV:小林竜之)の歌う今回の新曲「ジョーカー・ジョーカー」は、切なさを感じるピアノのイントロから、ギターの疾走感溢れるサビに移り変わる、目まぐるしくクールな曲に仕上がっています。曲中にはアレクとジョージによる印象的なセリフパートもあり、高田馬場ジョージ(CV:杉田智和)による彼の「キメ台詞」は、キュートなアクセントとして曲に華を添えています。

同じシュワルツでありながら、今回初めてとなるDUOショーを、彼らがどのような経緯で披露することになったのかを描くシナリオと、それぞれの胸の奥に秘められた葛藤を感じさせるエモーショナルな新曲にご注目下さい。

あらすじ

ストリートDUO大会を利用してシュワルツローズの名声を上げたい法月仁。しかし所属のスタァたちは、みなトラブルを抱えているようで…。

いまだに渋るアレクは迷走。くすぶるジョージはThe シャッフルと球技大会。頼みのルヰは、すこぶる調子が悪そう…!?

アンタッチャブルな告白があちこちで発生する「Road To Shiny Seven Stars」シリーズ第4弾のタイトルは、「トラブル!荒ぶる!JOKER JOKER!!」

概要

今までありそうで無かった、シュワルツローズの異彩DUO!アレクとジョージがぶつかり合い、エモーショナルな新曲が登場!彼らがどのような経緯でプリズムショーを披露することになるのか、怒涛の展開に、ぜひご注目下さい。

開催期間

10月5日(金)17:00~10月14日(日)23:59

※予告編+ガチャ開始:10月4日(木)17:00~

(C)T-ARTS / syn Sophia / キングオブプリズム製作委員会