『ソードアート・オンライン アリシゼーション』松岡禎丞さん・戸松遥さん・茅野愛衣さん・島﨑信長さんらが見所を語る、AbemaTV特番が配信決定

この度、2018年10月6日（土）より『ソードアート・オンライン アリシゼーション』の「AbemaTV」地上波同時配信を記念して、第1話配信直前に「AbemaTV」オリジナル特別番組「『ソードアート・オンライン アリシゼーション」放送直前！完全攻略SP」が配信決定！
同番組には、メインキャストの松岡禎丞さん（キリト役）、戸松遥さん（アスナ役）、茅野愛衣さん（アリス役）、島﨑信長さん（ユージオ役）が出演。これまでの『SAO』シリーズの振り返りと、『ソードアート・オンライン アリシゼーション』の見どころを紹介します。
尚、MCは『モンスターストライク』と『ソードアート・オンライン アリシゼーション』のコラボCMでも話題になったノンスタイル・井上裕介さんが務めます。
★番組終了後の10月6日（土）21時30分からは、『SAO1期＆2期のダイジェスト映像』の配信、21時45分からは『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-』無料独占配信と先日「AbemaTV」アニメ公式Twitterで実施されたキャラクター人気投票企画「SAOキャラクター総選挙」の結果発表、そして24時からは『ソードアート・オンライン アリシゼーション』の第1話地上波同時配信と、特別番組と合わせて4時間半にわたる『ソードアート・オンライン』シリーズの一挙配信を行います。
「Abemaアニメチャンネル」／「AbemaTV」オリジナル特別番組配信概要
『「ソードアート・オンライン アリシゼーション」放送直前！完全攻略SP』
配信日時：2018年10月6日(土) 20時30分～21時30分
配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル
出演：
松岡禎丞（キリト役）
戸松遥（アスナ役）
茅野愛衣（アリス役）
島﨑信長（ユージオ役）
MC：井上裕介（ノンスタイル） ※敬称略
※配信後、1週間Abemaビデオにて無料視聴可能！
「Abemaアニメチャンネル」/アニメ『ソードアート・オンライン』シリーズ4作品無料独占配信概要
●『ソードアート・オンライン』
配信日時：2018年10月6日(土) 21時10分までAbemaビデオにて無料配信中
●『ソードアート・オンラインII』
配信日時：2018年10月7日(日) 21時10分までAbemaビデオにて無料視聴可能！
●『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-』
配信日時：2018年10月6日(土 8時15分／21時45分
配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル
2018年10月6日(土) 8時15分
配信ページ
2018年10月6日(土) 21時45分
配信ページ
※配信後、48時間Abemaビデオにて無料視聴可能！
「Abemaアニメチャンネル」/テレビアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション』地上波同時配信 概要
配信日時：2018年10月6日（土）24時～（以降、毎週土曜日24時から最新話配信）
配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル
※最新話配信後、1週間Abemaビデオにて無料視聴可能！
作品紹介
TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション」
英語版：SWORD ART ONLINE Alicization
【イントロダクション】
「ここは……どこだ……？」
気づけばキリトは、なぜか壮大なファンタジーテイストの仮想世界にフルダイブしていた。
ログイン直前の記憶があやふやなまま、手がかりを求めて辺りを彷徨う。
そして、漆黒の巨木《ギガスシダー》のもとにたどり着いた彼は、一人の少年と出会う。
「僕の名前はユージオ。よろしく、キリト君」
少年は、仮想世界の住人――《NPC》にもかかわらず、人間と同じ《感情の豊かさ》を持ち合わせていた。
ユージオと親交を深めながら、この世界からのログアウトを模索するキリト。そんな彼の脳裏に、ある記憶がよみがえる。
それは、幼少期のキリトとユージオが野山を駆け回る想い出――本来、あるはずのない記憶。
更にその想い出には、ユージオともう一人、金色の髪を持つ少女の姿があった。
名前は、アリス。
絶対に忘れてはいけないはずの、大切な名前――。
【放送情報】
TOKYO MX：10月6日より 毎週土曜24：00～
とちぎテレビ：10月6日より 毎週土曜24：00～
群馬テレビ：10月6日より 毎週土曜24：00～
BS11：10月6日より 毎週土曜24：00～
MBS：10月6日より 毎週土曜27：08～
テレビ愛知：10月8日より 毎週月曜26：05～
【配信情報】
AbemaTV：10月6日より 毎週土曜24：00～(地上波同時配信)
＊放送開始日・放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承ください。
【STAFF】
原作：川原礫（「電撃文庫」刊）
原作イラスト・キャラクターデザイン原案：abec
監督：小野学
キャラクターデザイン：足立慎吾 鈴木豪 西口智也
助監督：佐久間貴史
総作画監督：鈴木豪西口智也
プロップデザイン：早川麻美 伊藤公規
モンスターデザイン：河野敏弥
アクション作画監督：菅野芳弘 竹内哲也
美術監督：小川友佳子 渡辺佳人
美術設定：森岡賢一 谷内優穂
色彩設計：中野尚美
撮影監督：脇顯太朗 林賢太
モーショングラフィックス：大城丈宗
CG監督：雲藤隆太
編集：近藤勇二
音響監督：岩浪美和
効果：小山恭正
音響制作：ソニルード
音楽：梶浦由記
プロデュース：EGG FIRMストレートエッジ
制作：A-1 Pictures
製作：SAO-A Project
【CAST】
キリト(桐ヶ谷和人)：松岡禎丞
アスナ(結城明日奈)：戸松遥
アリス：茅野愛衣
ユージオ：島﨑信長
【主題歌】
オープニングテーマ：LiSA「ADAMAS」
エンディングテーマ：藍井エイル「アイリス」
TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション」公式サイト
アニメ「ソードアート・オンライン」公式ツイッター（＠sao_anime）