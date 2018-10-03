『ソードアート・オンライン アリシゼーション』松岡禎丞さん・戸松遥さん・茅野愛衣さん・島﨑信長さんらが見所を語る、AbemaTV特番が配信決定

この度、2018年10月6日（土）より『ソードアート・オンライン アリシゼーション』の「AbemaTV」地上波同時配信を記念して、第1話配信直前に「AbemaTV」オリジナル特別番組「『ソードアート・オンライン アリシゼーション」放送直前！完全攻略SP」が配信決定！

同番組には、メインキャストの松岡禎丞さん（キリト役）、戸松遥さん（アスナ役）、茅野愛衣さん（アリス役）、島﨑信長さん（ユージオ役）が出演。これまでの『SAO』シリーズの振り返りと、『ソードアート・オンライン アリシゼーション』の見どころを紹介します。

尚、MCは『モンスターストライク』と『ソードアート・オンライン アリシゼーション』のコラボCMでも話題になったノンスタイル・井上裕介さんが務めます。

★番組終了後の10月6日（土）21時30分からは、『SAO1期＆2期のダイジェスト映像』の配信、21時45分からは『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-』無料独占配信と先日「AbemaTV」アニメ公式Twitterで実施されたキャラクター人気投票企画「SAOキャラクター総選挙」の結果発表、そして24時からは『ソードアート・オンライン アリシゼーション』の第1話地上波同時配信と、特別番組と合わせて4時間半にわたる『ソードアート・オンライン』シリーズの一挙配信を行います。

「Abemaアニメチャンネル」／「AbemaTV」オリジナル特別番組配信概要

『「ソードアート・オンライン アリシゼーション」放送直前！完全攻略SP』

配信日時：2018年10月6日(土) 20時30分～21時30分

配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル

出演：

松岡禎丞（キリト役）

戸松遥（アスナ役）

茅野愛衣（アリス役）

島﨑信長（ユージオ役）

MC：井上裕介（ノンスタイル） ※敬称略

※配信後、1週間Abemaビデオにて無料視聴可能！

「Abemaアニメチャンネル」/アニメ『ソードアート・オンライン』シリーズ4作品無料独占配信概要

●『ソードアート・オンライン』

配信日時：2018年10月6日(土) 21時10分までAbemaビデオにて無料配信中

●『ソードアート・オンラインII』

配信日時：2018年10月7日(日) 21時10分までAbemaビデオにて無料視聴可能！

●『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-』

配信日時：2018年10月6日(土 8時15分／21時45分

配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル

2018年10月6日(土) 8時15分

配信ページ

2018年10月6日(土) 21時45分

配信ページ

※配信後、48時間Abemaビデオにて無料視聴可能！

「Abemaアニメチャンネル」/テレビアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション』地上波同時配信 概要

配信日時：2018年10月6日（土）24時～（以降、毎週土曜日24時から最新話配信）

配信チャンネル：Abemaアニメチャンネル

※最新話配信後、1週間Abemaビデオにて無料視聴可能！

作品紹介

TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション」

英語版：SWORD ART ONLINE Alicization

【イントロダクション】

「ここは……どこだ……？」

気づけばキリトは、なぜか壮大なファンタジーテイストの仮想世界にフルダイブしていた。

ログイン直前の記憶があやふやなまま、手がかりを求めて辺りを彷徨う。

そして、漆黒の巨木《ギガスシダー》のもとにたどり着いた彼は、一人の少年と出会う。

「僕の名前はユージオ。よろしく、キリト君」

少年は、仮想世界の住人――《NPC》にもかかわらず、人間と同じ《感情の豊かさ》を持ち合わせていた。

ユージオと親交を深めながら、この世界からのログアウトを模索するキリト。そんな彼の脳裏に、ある記憶がよみがえる。

それは、幼少期のキリトとユージオが野山を駆け回る想い出――本来、あるはずのない記憶。

更にその想い出には、ユージオともう一人、金色の髪を持つ少女の姿があった。

名前は、アリス。

絶対に忘れてはいけないはずの、大切な名前――。

【放送情報】

TOKYO MX：10月6日より 毎週土曜24：00～

とちぎテレビ：10月6日より 毎週土曜24：00～

群馬テレビ：10月6日より 毎週土曜24：00～

BS11：10月6日より 毎週土曜24：00～

MBS：10月6日より 毎週土曜27：08～

テレビ愛知：10月8日より 毎週月曜26：05～

【配信情報】

AbemaTV：10月6日より 毎週土曜24：00～(地上波同時配信)

＊放送開始日・放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

【STAFF】

原作：川原礫（「電撃文庫」刊）

原作イラスト・キャラクターデザイン原案：abec

監督：小野学

キャラクターデザイン：足立慎吾 鈴木豪 西口智也

助監督：佐久間貴史

総作画監督：鈴木豪西口智也

プロップデザイン：早川麻美 伊藤公規

モンスターデザイン：河野敏弥

アクション作画監督：菅野芳弘 竹内哲也

美術監督：小川友佳子 渡辺佳人

美術設定：森岡賢一 谷内優穂

色彩設計：中野尚美

撮影監督：脇顯太朗 林賢太

モーショングラフィックス：大城丈宗

CG監督：雲藤隆太

編集：近藤勇二

音響監督：岩浪美和

効果：小山恭正

音響制作：ソニルード

音楽：梶浦由記

プロデュース：EGG FIRMストレートエッジ

制作：A-1 Pictures

製作：SAO-A Project

【CAST】

キリト(桐ヶ谷和人)：松岡禎丞

アスナ(結城明日奈)：戸松遥

アリス：茅野愛衣

ユージオ：島﨑信長

【主題歌】

オープニングテーマ：LiSA「ADAMAS」

エンディングテーマ：藍井エイル「アイリス」

TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション」公式サイト

アニメ「ソードアート・オンライン」公式ツイッター（＠sao_anime）