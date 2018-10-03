リュウグウに写る「MASCOT」と多言語で投稿されたポエム

はやぶさ2に搭載された、DLR（ドイツ航空宇宙センター）とCNES（フランス国立宇宙研究センター）によって共同開発された小型着陸機「MASCOT」が降下時に撮影したリュウグウの画像がTwitterにて公開されました。画像の右上には小さく黒く写る「MASCOT」の影が確認できます。
また、公式Twitterアカウント「MASCOT Lander（@MASCOT2018）」では、「MASCOT」視点のポエムを日本語・フランス語・ドイツ語・英語で投稿しています。
地球上のどことも違うその場所で、ぼくは目覚めた。まわりの全てが、驚きと未知と、危険な香りに満ちている。やった、リュウグウに着いたんだ！
地球上のどことも違うその場所で、ぼくは目覚めた。まわりの全てが、驚きと未知と、危険な香りに満ちている。やった、リュウグウに着いたんだ！#Asteroidlandinghttps://t.co/EDwh99aImv — MASCOT Lander (@MASCOT2018) October 3, 2018
Hello #Earth, hello @haya2kun! I promised to send you some pictures of #Ryuguso here’s a shot I took during my descent. Can you spot my shadow? #AsteroidLandingpic.twitter.com/dmcilFl5ms — MASCOT Lander (@MASCOT2018) October 3, 2018
なお、「MASCOT」は太陽電池ではなくリチウム一次電池で動作しているため、バッテリー残量がなくなった時点で運用終了となります。
Image Credit：DLR／Twitter
■MASCOT lands safely on asteroid Ryugu
https://www.dlr.de/dlr/presse/en/desktopdefault.aspx/tabid-10172/213_read-30118/year-all/#/gallery/32227