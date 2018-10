「ローズオンライン 夢見る女神と星の旅路」は、14年目に突入したPC版「ローズオンライン」を元にしたMMORPG。今冬のサービス開始が予定されている。

「ローズオンライン 夢見る女神と星の旅路」公式サイト

https://sp.roseon.jp/

「ローズオンライン 夢見る女神と星の旅路」公式Twitter

https://twitter.com/so_roseonline

■PC版「ローズオンライン」とは

2005年サービスを開始、2014年5月より、ローズオンラインジャパン株式会社が開発・運営を行う、PCオンラインゲームです。キャッチコピーは、“元祖”着せ替えが楽しい無料オンラインRPG。プレイヤーは、のべ5,000種以上もの衣装アイテムで自分のキャラクターを好みに着せ替えることができ、インターネットでつながった全国のプレイヤーと、チャットやモンスター退治などを通じてのコミュニケーションを楽しめます。

