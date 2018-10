『サカつくRTW』 欧州所属選手がスカウト出来る「EUROPE STAR SCOUT」を開催！

セガゲームスのスマホ向けシミュレーション『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』(以下 サカつく RTW)は、欧州クラブチームのスター選手たちが登場する「EUROPE STAR SCOUT」を開催します。

【★5選手出現率5%!】EUROPE STAR SCOUT

開催期間:2018年10月3日(水)~10月17日(水)10:59

欧州クラブチームによるに挑む選手の中から厳選したスター選手たちが登場する特別なスカウト

です。★5選手の出現確率が5%となります。

※本スカウトでは18-19シーズン選手は登場いたしません。

※本スカウトをご利用しても、同時開催中“GOLDEUROPESTARSCOUT”の利用回数が増えることはありません。

【★5出現率UP&★5確定のチャンス!】GOLDE UROPE STAR SCOUT

開催期間:2018年10月3日(水)~10月17日(水)10:59

★5出現確率5%に加え、10連スカウトの利用回数「1,2,3,4回目」の特別獲得枠で★5選手出現

確率アップ、「5回目」で★5選手1体以上確定の特別なスカウトです。

<GOLDEUROPESTARSCOUTの特別獲得枠について>

1回目:★5選手の出現確率10%

2回目:★5選手の出現確率20%

3回目:★5選手の出現確率30%

4回目:★5選手の出現確率40%

5回目:★5選手から1体確定

※本スカウトの特別獲得枠の提供割合については「1、2、3、4、5回目」になった際に確認することができます。

※本スカウトでは18-19シーズン選手は登場いたしません。

※本スカウトは5回1ループ×2回(合計10回)までご利用可能です。

※特別獲得枠とは、10連中の1枠において、ピックアップされた選手の獲得確率が上昇するものです。以降、全てのプレミアムスカウトに特別獲得枠が設定されるものではありません。

※「特別獲得枠で獲得できる選手」「選手の提供割合」については、各プレミアムスカウトで異なります。詳しくはゲーム内のお知らせをご確認ください。

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は現在配信中。基本無料のアイテム課金制です。

©SEGA (公財)日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises

BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.

