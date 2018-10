最新話ではぶくぶ先生描き下ろしの新エインフェリアが登場しています。

北欧神話の世界を舞台に、戦乙女三姉妹や最高神オーディン、三姉妹を監視する女神フレイ、そして英雄エインフェリアたちの日常を、大川ぶくぶ先生が独自の感性で描く、衝撃のアンソロジー作品をお楽しみください。

最新話 2話分一挙公開

http://www.valkyrieanatomia.com/comic2/manga.html?id=25

http://www.valkyrieanatomia.com/comic2/manga.html?id=26

(C)2016-2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.