11月10日(土)に開催されるステージに、学園の講師を務める荒木冴役の新垣樽助さんをはじめ、MAISYのエース・光城新多役の榎木淳弥さん、Re:Flyの浮間志朗役の千葉翔也さんが出演。アプリにちなんださまざまなコーナーを予定しているとのことだ。

■オンエア!スペシャルステージ

2018年11月10日(土)16:40開場/17:00開演予定

会場:池袋サンシャインシティ・噴水広場ステージ

■出演

新垣樽助(荒木冴 役)

榎木淳弥(光城新多 役)

千葉翔也(浮間志朗 役)

■優先観覧エリアのご応募について

公式Twitterアカウント(https://twitter.com/hoseki_gaoka)をフォローし、対象のツイートをリツイートの上、応募フォームに必要事項をご記入ください。抽選結果は、当選した方のみにTwitterのDMにてお送りいたします。非公開アカウントの場合当選が無効となりますのでご注意くださいませ。

応募期間:2018年10月3日(水)19:00~2018年10月9日(火)23:59

