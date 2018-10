本対戦イベントでは、ゲームタイトルは「ウイニングイレブン2019」を使用し、出場希望者は下記に記載するフォームから申し込みいただけます。応募多数の場合、抽選にて参加者を決定させていただきます。

選ばれた出場者は、ウイニングイレブンのプロeスポーツ選手「GENKIモリタ」と、サッカーゲーム実況が人気のYoutuber「ちゃまくん」に挑戦し、勝利すれば1万円分の「e(いい)肉」(肉フェス食券1万円分)が贈呈される。なお、ゲストの両氏が勝利した場合も約半額分の食券が出場者にプレゼントされます。入場・観戦は無料です。

「e肉カップ2018」出場申し込みフォーム

https://goo.gl/forms/0BhK0yX0e8V59k4k1

■「e肉カップ2018」概要

開催日:2018年10月6日(土)

時間:18:00~19:30

会場:さいたまスーパーアリーナ けやきひろば「肉フェス さいたま新都心2018」ステージ

主催:e肉カップ実行委員会

共催:VAMOLA eFootball News

ゲスト:GENKIモリタ(JeSU認定ウイニングイレブンプロeスポーツ選手)、ちゃまくん(サッカーゲーム実況人気Youtuber)

「肉フェスでの対戦が楽しみです!プロとして負けるわけにはいきませんので、肉らしいぐらいe試合をしたいと思います(笑)。当日お会いできるの楽しみにしております☆彡」 「肉フェスまで来てもらって申し訳ないのですが、当日は腹ペコで帰ってもらいます(笑)。絶対に負けませんから、大会前にお腹いっぱい食べて来て問題ありませんよ!たくさんの参加お待ちしております。」

All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license. (C)Konami Digital Entertainment