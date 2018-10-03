【鹿島、2点ビハインドから大逆転勝利！】ACL準決勝第1戦

サッカー 試合サマリー

前半2分、6分に水原三星が連続ゴール！ホーム鹿島がいきなり劣勢に立たされるも、前半21分にオウンゴールで1点を返す。鹿島1点ビハインドのまま前半終了。後半に入り、両者攻め込むもゴールは生まれない時間が続く。しかし、後半39分西のアシストからセルジーニョのゴールで鹿島が遂に同点に追いつく！そして、後半ロスタイムに内田が劇的逆転ゴール！！！！

そのまま試合終了し、鹿島が2点ビハインドから見事逆転勝利！

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メンバー

■ 鹿島アントラーズ

GK　1　クォン　スンテ

DF　2　内田　篤人

DF　16　山本　脩斗

DF　35　チョン　スンヒョン

DF　39　犬飼　智也

MF　6　永木　亮太

MF　18　セルジーニョ

MF　20　三竿　健斗

MF　25　遠藤　康

FW　9　鈴木　優磨

FW　30　安部　裕葵

GK　21　曽ヶ端　準

DF　22　西　大伍

DF　28　町田　浩樹

DF　32　安西　幸輝

MF　40　小笠原　満男

MF　8　土居　聖真

FW　14　金森　健志

■ 水原三星ブルーウィングス

GK　1　シン　ファヨン

DF　5　チョ　ソンジン

DF　15　ク　ジャリョン

DF　20　クァク　グアンソン

DF　23　イ　キジェ

DF　35　チャン　ホイク

MF　11　イム　サンヒョプ

MF　19　エルヴィス　サリッチ

MF　26　ヨム　ギフン

MF　89　パク　チョンウ

FW　10　デヤン　ダムヤノビッチ

GK　21　ノ　ドンゴン

DF　3　ヤン　サンミン

MF　13　パク　ヒョンジン

MF　25　チェ　ソングン

MF　88　キム　ジュンヒョン

FW　18　キム　ジョンミン

FW　79　ハン　ウィグウォン

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