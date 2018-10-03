【鹿島、2点ビハインドから大逆転勝利！】ACL準決勝第1戦

前半2分、6分に水原三星が連続ゴール！ホーム鹿島がいきなり劣勢に立たされるも、前半21分にオウンゴールで1点を返す。鹿島1点ビハインドのまま前半終了。後半に入り、両者攻め込むもゴールは生まれない時間が続く。しかし、後半39分西のアシストからセルジーニョのゴールで鹿島が遂に同点に追いつく！そして、後半ロスタイムに内田が劇的逆転ゴール！！！！
そのまま試合終了し、鹿島が2点ビハインドから見事逆転勝利！
メンバー
■ 鹿島アントラーズ
GK 1 クォン スンテ
DF 2 内田 篤人
DF 16 山本 脩斗
DF 35 チョン スンヒョン
DF 39 犬飼 智也
MF 6 永木 亮太
MF 18 セルジーニョ
MF 20 三竿 健斗
MF 25 遠藤 康
FW 9 鈴木 優磨
FW 30 安部 裕葵
GK 21 曽ヶ端 準
DF 22 西 大伍
DF 28 町田 浩樹
DF 32 安西 幸輝
MF 40 小笠原 満男
MF 8 土居 聖真
FW 14 金森 健志
■ 水原三星ブルーウィングス
GK 1 シン ファヨン
DF 5 チョ ソンジン
DF 15 ク ジャリョン
DF 20 クァク グアンソン
DF 23 イ キジェ
DF 35 チャン ホイク
MF 11 イム サンヒョプ
MF 19 エルヴィス サリッチ
MF 26 ヨム ギフン
MF 89 パク チョンウ
FW 10 デヤン ダムヤノビッチ
GK 21 ノ ドンゴン
DF 3 ヤン サンミン
MF 13 パク ヒョンジン
MF 25 チェ ソングン
MF 88 キム ジュンヒョン
FW 18 キム ジョンミン
FW 79 ハン ウィグウォン