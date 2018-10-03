福井国体１０月４日の日程

福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）１０月４日の競技日程
【サッカー】 Ａ＝坂井市のテクノポート福井スタジアム Ｅ＝坂井市の丸岡スポーツランドサッカー場
Ａ １１時 少年男子 ３位決定戦
１３時３０分 少年男子 決勝
Ｅ １１時 女子 ３位決定戦
１３時３０分 女子 決勝
【ホッケー】 Ａ 越前町営朝日総合運動場 Ｂ 県立ホッケー場
９時 Ａ 成年男子 １回戦
Ｂ 成年女子 １回戦
１０時３５分 Ａ 成年男子 １回戦
Ｂ 成年女子 １回戦
１２時２５分 Ａ 少年女子 １回戦＝福井―鳥取
Ｂ 少年男子 １回戦
１４時 Ａ 少年女子 １回戦
Ｂ 少年男子 １回戦
【ボクシング】 福井市の県産業会館
１１時３０分 成年女子１回戦
少年男子１回戦＝ライトウエルター級 佐々木崇弥（羽水高）、ミドル級 西邑拓真（武生工高）
成年男子１回戦＝ライト級 増田将（同志社大）、ウエルター級 小林将大（同）
【バスケットボール】 Ａ＝永平寺町の永平寺緑の村ふれあいセンター Ｂ＝永平寺町松岡中体育館 Ｍ＝県営体育館メインコート
Ａ １０時 成年男子 決勝 Ｂ １０時 少年女子 決勝 Ｍ １０時 少年男子 準決勝第１試合
１１時５５分 少年男子 準決勝第２試合
１４時５０分 成年女子 決勝
【重量挙げ】 小浜市民体育館アリーナ
９時 成年男子５３キロ級＝出口貴也（重田組） １１時３０分 成年男子５６キロ級 １３時５０分 成年男子６２キロ級 １６時３０分 成年男子６９キロ級
【馬術】 静岡県の御殿場市馬術・スポーツセンター
９時 少年 自由演技馬場馬術競技＝中込樹（啓新高） ９時 成年男子 国体大障害飛越競技＝吉村英喜（福井ホースパーク） １３時５分 成年女子 トップスコア競技＝五十嵐夏希（福井県馬術連盟） １５時１０分 少年 ダービー競技＝上田瑠威（福井工大福井高）
【ライフル射撃】 Ａ＝県立ライフル射撃場 Ｂ＝足羽高第１体育館 Ｃ＝県警察学校射撃場
Ａ ９時 成年男子 ５０メートルライフル伏射６０発１射群
成年男子 １０メートルエアピストル６０発＝高島正樹（自衛隊体育学校）
１０時４０分 成年男子 ５０メートルライフル伏射６０発２射群＝織田祐宏（福井商高教）
１１時５分 成年女子 １０メートルエアライフル立射４０発１射群＝冬木翔子（ＰＬＡＮＴ）
１２時２０分 成年女子 ５０メートルライフル伏射６０発＝和田渚（福井テレビ）
１２時４０分 成年女子 １０メートルエアライフル立射４０発２射群
１４時 成年男子 ５０メートルライフル伏射６０発ファイナル
１４時２０分 成年男子 １０メートルエアピストル６０発ファイナル
１５時５０分 成年女子 １０メートルエアライフル立射４０発ファイナル
Ｂ ９時 少年男子 ビームライフル立射６０発１射群＝谷口瑛志（科学技術高）
１０時２５分 同２射群
１１時５０分 少年女子 ビームライフル立射２０発１射群＝三浦莉桜（足羽高）
１２時５０分 同２射群
１４時 少年男子 ビームライフル立射６０発ファイナル
Ｃ ９時 成年男子 センターファイアピストル６０発（精密３０発）１射群
１０時５０分 同２射群
１３時１０分 同３射群
１５時 同４射群＝石丸貢司（県警機動隊）
【ラグビー】 小浜市総合運動場 陸上競技場・多目的グラウンド
９時３０分 女子 決勝トーナメント１回戦＝福井―大阪（９時４８分） １０時４２分 女子 決勝トーナメント敗者戦 １１時１８分 女子 準決勝 １２時３０分 女子 ５、６位決定戦 １３時 少年男子 決勝戦 １４時３５分 女子 ３、４位決定戦 １４時５５分 女子 決勝戦
【ボウリング】 福井市のスポーツプラザＷＡＶＥ４０
７時半 成年女子 団体戦（２人チーム）予選前半＝福井 １０時半 少年男子 個人戦決勝
少年女子 個人戦決勝
成年男子 個人戦決勝 成年女子 個人戦決勝＝亀島愛永（福井放送）、浦野実紅（福井県スポーツ協会） １２時５分 少年男子 団体戦予選後半＝福井
少年女子 団体戦予選後半＝福井 １５時５５分 成年男子 団体戦（２人チーム）予選後半＝福井