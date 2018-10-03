福井国体１０月４日の日程

　福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）１０月４日の競技日程

【サッカー】 Ａ＝坂井市のテクノポート福井スタジアム Ｅ＝坂井市の丸岡スポーツランドサッカー場

Ａ　　１１時　　　　少年男子　３位決定戦

　　　１３時３０分　少年男子　決勝

Ｅ　　１１時　　　　女子　　　３位決定戦

　　　１３時３０分　女子　　　決勝

【ホッケー】 Ａ　越前町営朝日総合運動場 Ｂ　県立ホッケー場

９時　　　　　Ａ　　成年男子　１回戦

　　　　　　　Ｂ　　成年女子　１回戦

１０時３５分　Ａ　　成年男子　１回戦

　　　　　　　Ｂ　　成年女子　１回戦

１２時２５分　Ａ　　少年女子　１回戦＝福井―鳥取

　　　　　　　Ｂ　　少年男子　１回戦

１４時　　　　Ａ　　少年女子　１回戦

　　　　　　　Ｂ　　少年男子　１回戦

【ボクシング】 福井市の県産業会館

１１時３０分　成年女子１回戦

　　　　　　　少年男子１回戦＝ライトウエルター級　佐々木崇弥（羽水高）、ミドル級　西邑拓真（武生工高）

　　　　　　　成年男子１回戦＝ライト級　増田将（同志社大）、ウエルター級　小林将大（同）

【バスケットボール】 Ａ＝永平寺町の永平寺緑の村ふれあいセンター Ｂ＝永平寺町松岡中体育館 Ｍ＝県営体育館メインコート

Ａ　１０時　　　　成年男子　決勝 Ｂ　１０時　　　　少年女子　決勝 Ｍ　１０時　　　　少年男子　準決勝第１試合

　　１１時５５分　少年男子　準決勝第２試合

　　１４時５０分　成年女子　決勝

【重量挙げ】 小浜市民体育館アリーナ

９時　　　　　成年男子５３キロ級＝出口貴也（重田組） １１時３０分　成年男子５６キロ級 １３時５０分　成年男子６２キロ級 １６時３０分　成年男子６９キロ級

【馬術】 静岡県の御殿場市馬術・スポーツセンター

９時　　　　　少年　　　自由演技馬場馬術競技＝中込樹（啓新高） ９時　　　　　成年男子　国体大障害飛越競技＝吉村英喜（福井ホースパーク） １３時５分　　成年女子　トップスコア競技＝五十嵐夏希（福井県馬術連盟） １５時１０分　少年　　　ダービー競技＝上田瑠威（福井工大福井高）

【ライフル射撃】 Ａ＝県立ライフル射撃場 Ｂ＝足羽高第１体育館 Ｃ＝県警察学校射撃場

Ａ　９時　　　　　成年男子　５０メートルライフル伏射６０発１射群

　　　　　　　　　成年男子　１０メートルエアピストル６０発＝高島正樹（自衛隊体育学校）

　　１０時４０分　成年男子　５０メートルライフル伏射６０発２射群＝織田祐宏（福井商高教）

　　１１時５分　　成年女子　１０メートルエアライフル立射４０発１射群＝冬木翔子（ＰＬＡＮＴ）

　　１２時２０分　成年女子　５０メートルライフル伏射６０発＝和田渚（福井テレビ）

　　１２時４０分　成年女子　１０メートルエアライフル立射４０発２射群

　　１４時　　　　成年男子　５０メートルライフル伏射６０発ファイナル

　　１４時２０分　成年男子　１０メートルエアピストル６０発ファイナル

　　１５時５０分　成年女子　１０メートルエアライフル立射４０発ファイナル

Ｂ　９時　　　　　少年男子　ビームライフル立射６０発１射群＝谷口瑛志（科学技術高）

　　１０時２５分　同２射群

　　１１時５０分　少年女子　ビームライフル立射２０発１射群＝三浦莉桜（足羽高）

　　１２時５０分　同２射群

　　１４時　　　　少年男子　ビームライフル立射６０発ファイナル

Ｃ　９時　　　　　成年男子　センターファイアピストル６０発（精密３０発）１射群

　　１０時５０分　同２射群

　　１３時１０分　同３射群

　　１５時　　　　同４射群＝石丸貢司（県警機動隊）

【ラグビー】 小浜市総合運動場　陸上競技場・多目的グラウンド

９時３０分　　　女子　決勝トーナメント１回戦＝福井―大阪（９時４８分） １０時４２分　　女子　決勝トーナメント敗者戦 １１時１８分　　女子　準決勝 １２時３０分　　女子　５、６位決定戦 １３時　　　　　少年男子　決勝戦 １４時３５分　　女子　３、４位決定戦 １４時５５分　　女子　決勝戦

【ボウリング】 福井市のスポーツプラザＷＡＶＥ４０

７時半　　　　成年女子　団体戦（２人チーム）予選前半＝福井 １０時半　　　少年男子　個人戦決勝

　　　　　　　少年女子　個人戦決勝

　　　　　　　成年男子　個人戦決勝 　　成年女子　個人戦決勝＝亀島愛永（福井放送）、浦野実紅（福井県スポーツ協会） １２時５分　　少年男子　団体戦予選後半＝福井

　　　　　　　少年女子　団体戦予選後半＝福井 １５時５５分　成年男子　団体戦（２人チーム）予選後半＝福井

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