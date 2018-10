メディアクリエイトは、コーエーテクモゲームスのPS4向けタクティカルアクション『無双 OROCHI3』が10.1万本売り上げたと発表しました。

この集計は本作の発売日である2018年9月27日より9月30日までのものでダウンロード版は売上に含まれません。(限定版は含む)また、ニンテンドースイッチ版は2.4万本売り上げており、PS4版と合わせると12.5万本売り上げた事になります。

本作は、『無双』シリーズをはじめとしたコーエーテクモゲームス作品のキャラクターたちが集結するクロスオーバー作品。Steam版が2018年10月16日より配信されます。

