福井国体１０月３日の福井県勢結果

サッカー成年男子決勝で先制ゴールを決めた福井の山田雄太（手前左）＝１０月３日、福井県坂井市のテクノポート福井スタジアム

福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）１０月３日の福井県勢の結果

◇サッカー 【会場】テクノポート福井スタジアムほか

▽成年男子決勝 福井（サウルコス福井）２―０ 東京（選抜）（０―０、２―０） ▽得点者【福】山田２ （福井は初優勝）

◇テニス 【会場】福井県営テニス場ほか

▽成年男子５、６位決定戦 三重 ２―１ 福井（単１―１、複１―０） 島袋 ６―８ 菊池○ ○後藤 ８―４ 松村 ○島袋 ８―２ 菊池 後藤 松村

▽成年女子５、６位決定戦 三重 ２―１ 福井（単１―１、複１―０） 井上 ５―８ 林 ○ ○吉田 ８―６ 細沼 ○井上 ８―３ 林 吉田 細沼

▽少年女子７、８位決定戦 福井 ２―０ 東京（単２―０） ○押川 ８―５ 斉藤 ○吉田 ８―５ 神鳥

◇ボート 【会場】福井県立久々子湖漕艇場

▽成年男子かじ付きフォア決勝 １位 福井（福井選抜＝八木、志賀、長田、荒木、岩本）３分１７秒８０

▽同ダブルスカル決勝 ２位 福井（福井選抜＝武田和、沢田）３分２２秒９２

▽同シングルスカル決勝 ２位 武田匡弘（関西電力美浜）３分３９秒６４

▽成年女子かじ付き４人スカル決勝 １位 福井（福井選抜＝武長、納田、河原、常盤、村松）３分３６秒３１

▽同ダブルスカル決勝 １位 福井（福井選抜＝白井、冨田）３分４９秒８５

▽少年男子かじ付き４人スカル決勝 ２位 福井（福井選抜＝山下、森長、大野、田中、清水）３分１６秒９３

▽同ダブルスカル決勝 ２位 福井（福井選抜＝天谷、川口）３分３２秒６４

▽同シングルスカル決勝 ４位 鶴野良太朗（福井選抜）３分５０秒８８

▽少年女子かじ付き４人スカル決勝 １位 福井（福井選抜＝武田、磴、荻野、久保、新田）３分４０秒２６

▽同ダブルスカル決勝 １位 福井（福井選抜＝仲沢、村松）３分５６秒３３

▽同シングルスカル決勝 ２位 川村海（福井選抜）４分１３秒０８

◇体操 【会場】福井県産業振興施設

▽少年男子団体総合 ３位 福井（中山、大柿、小畑、榊原、露木）３２６・５００点（床運動５４・５５０、あん馬５３・１５０、つり輪５４・３５０、跳馬５６・１５０、平行棒５４・７５０、鉄棒５３・５５０）

▽少年女子団体総合 ７位 福井（中家、深沢、宗、赤穂、加藤）２０５・０５０点（跳馬５３・１００、段違い平行棒５０・７００、平均台５０・３００、床運動５０・９５０）

◇バスケットボール 【会場】福井県営体育館ほか

▽少年男子３回戦 宮崎（選抜）７４―７１ 福井（北陸高）（２２―１７、１６―１８、１５―１７、２１―１９）

◇レスリング 【会場】福井県おおい町総合運動公園体育館

▽少年男子グレコローマンスタイル６５キロ級準決勝 松居俊伍（福井・敦賀気比高）８―６ 永松麗（兵庫・六甲アイランド高）

▽同決勝 小林大悟（山梨・山梨農林高）Ｔフォール３分３０秒 松居俊伍（福井・敦賀気比高）

▽同グレコローマンスタイル１２５キロ級準決勝 奥村総太（滋賀・栗東高）６―０ 笹岡龍馬（福井・福井農林高）

◇セーリング 【会場】福井県高浜町若狭和田マリーナ沖

▽成年女子セーリングスピリッツ級最終成績 ５位 福井（藤井、大熊）１４点（第５、６レース中止のため、２日の第４レースまでの成績で順位決定）

▽同レーザーラジアル級最終成績 １位 冨部柚三子（福井県スポーツ協会）４点（第５、第６レース中止のため、２日の第４レースまでの成績で順位決定）

▽少年女子４２０級最終成績 ７位 福井（笹木、本堂）３２点（第４～６レース中止のため、２日の第３レースまでの成績で順位決定）

▽同レーザーラジアル級最終成績 ２５位 岡原くるみ（三国高）６１点（第５、６レース中止のため、２日の第４レースまでの成績で順位決定）

◇卓球 【会場】敦賀市総合運動公園体育館

▽成年女子準決勝 福井 ３―０ 岡山 ○芝田 ３―０ 田代（１１―９、１１―９、１１―９） ○山本 ３―０ 奥下（１１―８、１１―８、１４―１２） ○橋本 ３―０ 枝松（１１―２、１１―３、１１―４）

▽同決勝 福井 ３―１ 広島 ○橋本 ３―２ 宋（１１―６、１１―１３、１１―９、９―１１、１３―１１） ○芝田 ３―０ 庄司（１１―５、１１―２、１１―４） 山本 １―３ 成本○（１１―３、５―１１、３―１１、８―１１） ○芝田 ３―２ 宋（１１―３、９―１１、７―１１、１２―１０、１１―８） （福井は初優勝）

▽少年女子準決勝 愛知 ３―０ 福井 ○野村 ３―１ 青木（５―１１、１１―３、１１―７、１１―６） ○浅井 ３―１ 森広（１１―３、１１―８、２―１１、１１―６） ○板花 ３―０ 中島（１１―５、１１―４、１２―１０）

◇馬術 【会場】御殿場市馬術ＳＣ

▽成年男子国体総合馬術（減点法） １３位 政兼隆（マラドーナ）５０・９点（馬場馬術４２・９、障害飛越８）

▽同自由演技馬場馬術（得点率） ４位 吉村喜信（ルードシャネロ）６７・２７５

▽成年女子標準障害飛越（減点法） ２０位 政兼実佳（アザモア）１４点、１分１８秒９４

▽少年二段階障害飛越（減点法） １８位 中村信清（シュバイツアー）＝第２段階に進出できず

▽同リレー ４位 福井（舛井・エイプリルズパラント、中村・ゴールドガンダム）１分６秒６６（加算秒数４）

◇フェンシング 【会場】越前市ＡＷ―Ｉスポーツアリーナ

▽成年男子サーブル３回戦 福井 ２―０ 三重 ○徳南 ５―４ 松本 ○張真 ５―０ 山田

▽同準々決勝 福井 ２―０ 青森 ○徳南 ５―２ 川浪 ○張真 ５―１ 長内

▽同準決勝 福井 ２―０ 神奈川 ○徳南 ５―３ 六平 ○張真 ５―１ 新井

▽同決勝 福井 ２―０ 北海道 ○徳南 ５―１ 森 ○張真 ５―３ 中島 （福井は初優勝）

▽成年女子エペ２回戦第１プール 福井 ３―０ 和歌山 ○佐藤 ５―２ 九野 ○下大川５―１ 東莉 ○坂下 ２―１ 東晟

福井 ２―１ 埼玉 ○佐藤 ５―２ 水野 下大川３―５ 伊達○ ○坂下 ４―３ 村田

▽同準々決勝 福井 ２―０ 大阪 ○佐藤 ３―２ 増井 ○下大川５―３ 古田

▽同準決勝 福井 ２―０ 岡山 ○佐藤 ４―３ 田上 ○下大川５―２ 伊東

▽同決勝 福井 ２―０ 埼玉 ○佐藤 ５―２ 水野 ○下大川５―１ 伊達 （福井は初優勝）

◇弓道 【会場】敦賀市総合運動公園弓道場

▽成年男子近的５～８位決定戦（６射） ６位 福井５中（田中２中、当麻２中、新岡１中）

◇ライフル射撃 【会場】（福井県立ライフル射撃場ほか）

▽成年男子ライフル３姿勢予選（１２０発） ６位 山本拓生１１４４点（膝射３７５、伏射３９１、立射３７８）＝決勝進出

▽同決勝 ４位 山本拓生４２４・０点

▽同エアライフル立射予選（６０発） １１位 篠原章宏６１２・２点

▽成年女子エアピストル予選（４０発） １４位 和田未波３５２点

▽少年男子ビームピストル予選（６０発） ７位 山口航輝５４４点＝決勝進出

▽同決勝 ２位 山口航輝２２７・２点

▽少年女子ビームピストル予選（４０発） ８位 山本朱音３５１点＝決勝進出

▽同決勝 ７位 山本朱音１２８・５点

◇ラグビー 【会場】小浜市総合運動場陸上競技場ほか

▽女子（７人制）予選プール〓プール 福井（選抜）１５―５ 三重（選抜）（５―５、１０―０） 福井（選抜）２２―１０ 北海道（選抜）（１７―０、５―１０） 福岡（選抜）４２―０ 福井（選抜）（２２―０、２０―０）

◇カヌー 【会場】あわら市北潟湖特設カヌーコース

【成年男子】 ▽スプリント・カヤックシングル（２００メートル）予選 「２組」５位 本間洋樹（金津高教）４２秒１９０＝準決勝進出

▽同準決勝 「１組」５位 本間洋樹（金津高教）３９秒７１７＝落選

▽スプリント・カナディアンシングル（２００メートル）予選 「１組」２位 湯浅友晶（福井県スポーツ協会）４３秒０７３＝準決勝進出

▽同準決勝 「１組」１位 湯浅友晶（福井県スポーツ協会）４２秒４５６＝決勝進出

▽同決勝 ３位 湯浅友晶（福井県スポーツ協会）４１秒８３９

【成年女子】 ▽スプリント・カヤックシングル（２００メートル）予選 「１組」２位 山下友理子（ウエマツ）４６秒７３７＝準決勝進出

▽同準決勝 「１組」３位 山下友理子（ウエマツ）４５秒４９９＝決勝進出

▽同決勝 ８位 山下友理子（ウエマツ）４４秒５４５

▽スプリント・カナディアンシングル（２００メートル）予選 「１組」１位 桐明輝子（福井県スポーツ協会）５４秒９７５＝決勝進出

▽同決勝 ２位 桐明輝子（福井県スポーツ協会）５１秒８３４

【少年男子】 ▽スプリント・カヤックシングル（２００メートル）予選 「１組」半田裕太（金津高）＝失格

▽スプリント・カナディアンシングル（２００メートル）予選 「２組」７位 西畑和真（金津高）５２秒１１４＝準決勝進出

▽同準決勝 「１組」８位 西畑和真（金津高）４９秒７９６＝落選

▽スプリント・カヤックペア（２００メートル）予選 「１組」６位 福井（金津高＝竹嶋、山田）４４秒４８３＝準決勝進出

▽同準決勝 ６位 福井（金津高＝竹嶋、山田）４３秒４５１＝落選

▽スプリント・カナディアンペア（２００メートル）予選 「２組」５位 福井（金津高＝栗原、加藤）５４秒１３６＝準決勝進出

▽同準決勝 ５位 福井（金津高＝栗原、加藤）５０秒８７６＝落選

【少年女子】 ▽スプリント・カヤックシングル（２００メートル）予選 「１組」８位 田嶋恭（坂井高）１分２秒７７２＝落選

▽スプリント・カヤックペア（２００メートル）予選 「１組」３位 福井（三国高＝牧田、越桐）４９秒５０７＝決勝進出

▽同決勝 ６位 福井（三国高＝牧田、越桐）４７秒１３４

▽スプリント・カヤックフォア（２００メートル）予選 「２組」５位 福井（金津高＝笹岡、波多野、橋本、本田）４５秒７３７＝準決勝進出

▽同準決勝 ２位 福井（金津高＝笹岡、波多野、橋本、本田）４３秒４４１＝決勝進出

▽同決勝 ８位 福井（金津高＝笹岡、波多野、橋本、本田）４２秒６９２

◇ボウリング 【会場】福井市スポーツプラザＷＡＶＥ４０

▽成年男子団体（２人チーム）予選前半（３ゲーム） ２４位 福井（Ｂ）１２２８点（漆崎６０１、長沢６２７） ２９位 福井（Ａ）１２０９点（新畑６０６、吉田６０３）

▽同個人予選（６ゲーム） １２位 新畑雄飛１３０３点（前半６６９、後半６３４）＝落選 １４位 長沢椋１２９２点（５９２、７００）＝落選 ７５位 漆崎寛朗１１５５点（５８２、５７３）＝落選 ８５位 吉田健大１１４２点（５５０、５９２）＝落選

▽成年女子個人予選（６ゲーム） ４位 浦野実紅１２５４点（前半６４５、後半６０９） ８位 亀島愛永１２４５点（６５３、５９２）＝以上決勝進出 ２６位 沢辺寛映１１６９点（５６６、６０３）＝落選 ９１位 今村佳代子９７２点（４５１、５２１）＝落選

▽少年男子団体予選前半（３ゲーム） １５位 福井１１８０点（橋梅広５６１、橋梅令６１９）

▽少年女子団体予選前半（３ゲーム） １０位 福井１１００点（小林５３８、浜本５６２）