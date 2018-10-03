福井国体１０月３日の福井県勢結果

サッカー成年男子決勝で先制ゴールを決めた福井の山田雄太（手前左）＝１０月３日、福井県坂井市のテクノポート福井スタジアム

　福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）１０月３日の福井県勢の結果

　◇サッカー 【会場】テクノポート福井スタジアムほか

▽成年男子決勝 福井（サウルコス福井）２―０　東京（選抜）（０―０、２―０） ▽得点者【福】山田２ （福井は初優勝）

　◇テニス 【会場】福井県営テニス場ほか

▽成年男子５、６位決定戦 三重　２―１　福井（単１―１、複１―０） 島袋　６―８　菊池○ ○後藤　８―４　松村　 ○島袋　８―２　菊池　 後藤　　　　　松村　

▽成年女子５、６位決定戦 三重　２―１　福井（単１―１、複１―０） 井上　５―８　林　○ ○吉田　８―６　細沼　 ○井上　８―３　林 吉田　　　　　細沼

▽少年女子７、８位決定戦 福井　２―０　東京（単２―０） ○押川　８―５　斉藤 ○吉田　８―５　神鳥

　◇ボート 【会場】福井県立久々子湖漕艇場

▽成年男子かじ付きフォア決勝 １位　福井（福井選抜＝八木、志賀、長田、荒木、岩本）３分１７秒８０

▽同ダブルスカル決勝 ２位　福井（福井選抜＝武田和、沢田）３分２２秒９２

▽同シングルスカル決勝 ２位　武田匡弘（関西電力美浜）３分３９秒６４

▽成年女子かじ付き４人スカル決勝 １位　福井（福井選抜＝武長、納田、河原、常盤、村松）３分３６秒３１

▽同ダブルスカル決勝 １位　福井（福井選抜＝白井、冨田）３分４９秒８５

▽少年男子かじ付き４人スカル決勝 ２位　福井（福井選抜＝山下、森長、大野、田中、清水）３分１６秒９３

▽同ダブルスカル決勝 ２位　福井（福井選抜＝天谷、川口）３分３２秒６４

▽同シングルスカル決勝 ４位　鶴野良太朗（福井選抜）３分５０秒８８

▽少年女子かじ付き４人スカル決勝 １位　福井（福井選抜＝武田、磴、荻野、久保、新田）３分４０秒２６

▽同ダブルスカル決勝 １位　福井（福井選抜＝仲沢、村松）３分５６秒３３

▽同シングルスカル決勝 ２位　川村海（福井選抜）４分１３秒０８

　◇体操 【会場】福井県産業振興施設

▽少年男子団体総合 ３位　福井（中山、大柿、小畑、榊原、露木）３２６・５００点（床運動５４・５５０、あん馬５３・１５０、つり輪５４・３５０、跳馬５６・１５０、平行棒５４・７５０、鉄棒５３・５５０）

▽少年女子団体総合 ７位　福井（中家、深沢、宗、赤穂、加藤）２０５・０５０点（跳馬５３・１００、段違い平行棒５０・７００、平均台５０・３００、床運動５０・９５０）

　◇バスケットボール 【会場】福井県営体育館ほか

▽少年男子３回戦 宮崎（選抜）７４―７１　福井（北陸高）（２２―１７、１６―１８、１５―１７、２１―１９）

　◇レスリング 【会場】福井県おおい町総合運動公園体育館

▽少年男子グレコローマンスタイル６５キロ級準決勝 松居俊伍（福井・敦賀気比高）８―６　永松麗（兵庫・六甲アイランド高）

▽同決勝 小林大悟（山梨・山梨農林高）Ｔフォール３分３０秒　松居俊伍（福井・敦賀気比高）

▽同グレコローマンスタイル１２５キロ級準決勝 奥村総太（滋賀・栗東高）６―０　笹岡龍馬（福井・福井農林高）

　◇セーリング 【会場】福井県高浜町若狭和田マリーナ沖

▽成年女子セーリングスピリッツ級最終成績　 ５位　福井（藤井、大熊）１４点（第５、６レース中止のため、２日の第４レースまでの成績で順位決定）

▽同レーザーラジアル級最終成績　 １位　冨部柚三子（福井県スポーツ協会）４点（第５、第６レース中止のため、２日の第４レースまでの成績で順位決定）

▽少年女子４２０級最終成績　 ７位　福井（笹木、本堂）３２点（第４～６レース中止のため、２日の第３レースまでの成績で順位決定）

▽同レーザーラジアル級最終成績　 ２５位　岡原くるみ（三国高）６１点（第５、６レース中止のため、２日の第４レースまでの成績で順位決定）

　◇卓球 【会場】敦賀市総合運動公園体育館

▽成年女子準決勝 福井　３―０　岡山 ○芝田　３―０　田代（１１―９、１１―９、１１―９） ○山本　３―０　奥下（１１―８、１１―８、１４―１２） ○橋本　３―０　枝松（１１―２、１１―３、１１―４）

▽同決勝 福井　３―１　広島 ○橋本　３―２　宋（１１―６、１１―１３、１１―９、９―１１、１３―１１） ○芝田　３―０　庄司（１１―５、１１―２、１１―４） 山本　１―３　成本○（１１―３、５―１１、３―１１、８―１１） ○芝田　３―２　宋（１１―３、９―１１、７―１１、１２―１０、１１―８） （福井は初優勝）

▽少年女子準決勝 愛知　３―０　福井 ○野村　３―１　青木（５―１１、１１―３、１１―７、１１―６） ○浅井　３―１　森広（１１―３、１１―８、２―１１、１１―６） ○板花　３―０　中島（１１―５、１１―４、１２―１０）

　◇馬術 【会場】御殿場市馬術ＳＣ

▽成年男子国体総合馬術（減点法） １３位　政兼隆（マラドーナ）５０・９点（馬場馬術４２・９、障害飛越８）

▽同自由演技馬場馬術（得点率） ４位　吉村喜信（ルードシャネロ）６７・２７５　

▽成年女子標準障害飛越（減点法） ２０位　政兼実佳（アザモア）１４点、１分１８秒９４

▽少年二段階障害飛越（減点法） １８位　中村信清（シュバイツアー）＝第２段階に進出できず

▽同リレー　 ４位　福井（舛井・エイプリルズパラント、中村・ゴールドガンダム）１分６秒６６（加算秒数４）

◇フェンシング 【会場】越前市ＡＷ―Ｉスポーツアリーナ

▽成年男子サーブル３回戦 福井　２―０　三重 ○徳南　５―４　松本 ○張真　５―０　山田　

▽同準々決勝 福井　２―０　青森 ○徳南　５―２　川浪 ○張真　５―１　長内　

▽同準決勝 福井　２―０　神奈川 ○徳南　５―３　六平 ○張真　５―１　新井　

▽同決勝 福井　２―０　北海道 ○徳南　５―１　森 ○張真　５―３　中島 （福井は初優勝）

▽成年女子エペ２回戦第１プール 福井　３―０　和歌山 ○佐藤　５―２　九野 ○下大川５―１　東莉 ○坂下　２―１　東晟

福井　２―１　埼玉 ○佐藤　５―２　水野　 下大川３―５　伊達○ ○坂下　４―３　村田　

▽同準々決勝 福井　２―０　大阪 ○佐藤　３―２　増井 ○下大川５―３　古田　

▽同準決勝 福井　２―０　岡山 ○佐藤　４―３　田上　 ○下大川５―２　伊東　

▽同決勝 福井　２―０　埼玉 ○佐藤　５―２　水野　 ○下大川５―１　伊達　 （福井は初優勝）

　◇弓道 【会場】敦賀市総合運動公園弓道場

▽成年男子近的５～８位決定戦（６射） ６位　福井５中（田中２中、当麻２中、新岡１中）

　◇ライフル射撃 【会場】（福井県立ライフル射撃場ほか）

▽成年男子ライフル３姿勢予選（１２０発） ６位　山本拓生１１４４点（膝射３７５、伏射３９１、立射３７８）＝決勝進出

▽同決勝 ４位　山本拓生４２４・０点

▽同エアライフル立射予選（６０発） １１位　篠原章宏６１２・２点

▽成年女子エアピストル予選（４０発） １４位　和田未波３５２点

▽少年男子ビームピストル予選（６０発） ７位　山口航輝５４４点＝決勝進出

▽同決勝 ２位　山口航輝２２７・２点

▽少年女子ビームピストル予選（４０発） ８位　山本朱音３５１点＝決勝進出

▽同決勝 ７位　山本朱音１２８・５点

　◇ラグビー 【会場】小浜市総合運動場陸上競技場ほか

▽女子（７人制）予選プール〓プール 福井（選抜）１５―５　三重（選抜）（５―５、１０―０） 福井（選抜）２２―１０　北海道（選抜）（１７―０、５―１０） 福岡（選抜）４２―０　福井（選抜）（２２―０、２０―０）

　◇カヌー 【会場】あわら市北潟湖特設カヌーコース

　【成年男子】 ▽スプリント・カヤックシングル（２００メートル）予選 「２組」５位　本間洋樹（金津高教）４２秒１９０＝準決勝進出

▽同準決勝 「１組」５位　本間洋樹（金津高教）３９秒７１７＝落選

▽スプリント・カナディアンシングル（２００メートル）予選 「１組」２位　湯浅友晶（福井県スポーツ協会）４３秒０７３＝準決勝進出

▽同準決勝 「１組」１位　湯浅友晶（福井県スポーツ協会）４２秒４５６＝決勝進出

▽同決勝 ３位　湯浅友晶（福井県スポーツ協会）４１秒８３９

　【成年女子】 ▽スプリント・カヤックシングル（２００メートル）予選 「１組」２位　山下友理子（ウエマツ）４６秒７３７＝準決勝進出

▽同準決勝 「１組」３位　山下友理子（ウエマツ）４５秒４９９＝決勝進出

▽同決勝 ８位　山下友理子（ウエマツ）４４秒５４５

▽スプリント・カナディアンシングル（２００メートル）予選 「１組」１位　桐明輝子（福井県スポーツ協会）５４秒９７５＝決勝進出

▽同決勝 ２位　桐明輝子（福井県スポーツ協会）５１秒８３４

　【少年男子】 ▽スプリント・カヤックシングル（２００メートル）予選 「１組」半田裕太（金津高）＝失格　　　　　

▽スプリント・カナディアンシングル（２００メートル）予選 「２組」７位　西畑和真（金津高）５２秒１１４＝準決勝進出

▽同準決勝 「１組」８位　西畑和真（金津高）４９秒７９６＝落選

▽スプリント・カヤックペア（２００メートル）予選 「１組」６位　福井（金津高＝竹嶋、山田）４４秒４８３＝準決勝進出

▽同準決勝　 ６位　福井（金津高＝竹嶋、山田）４３秒４５１＝落選

▽スプリント・カナディアンペア（２００メートル）予選 「２組」５位　福井（金津高＝栗原、加藤）５４秒１３６＝準決勝進出

▽同準決勝　 ５位　福井（金津高＝栗原、加藤）５０秒８７６＝落選

　【少年女子】 ▽スプリント・カヤックシングル（２００メートル）予選 「１組」８位　田嶋恭（坂井高）１分２秒７７２＝落選

▽スプリント・カヤックペア（２００メートル）予選 「１組」３位　福井（三国高＝牧田、越桐）４９秒５０７＝決勝進出

▽同決勝　 ６位　福井（三国高＝牧田、越桐）４７秒１３４

▽スプリント・カヤックフォア（２００メートル）予選 「２組」５位　福井（金津高＝笹岡、波多野、橋本、本田）４５秒７３７＝準決勝進出

▽同準決勝 ２位　福井（金津高＝笹岡、波多野、橋本、本田）４３秒４４１＝決勝進出

▽同決勝 ８位　福井（金津高＝笹岡、波多野、橋本、本田）４２秒６９２

　◇ボウリング 【会場】福井市スポーツプラザＷＡＶＥ４０

▽成年男子団体（２人チーム）予選前半（３ゲーム） ２４位　福井（Ｂ）１２２８点（漆崎６０１、長沢６２７） ２９位　福井（Ａ）１２０９点（新畑６０６、吉田６０３）

▽同個人予選（６ゲーム） １２位　新畑雄飛１３０３点（前半６６９、後半６３４）＝落選 １４位　長沢椋１２９２点（５９２、７００）＝落選 ７５位　漆崎寛朗１１５５点（５８２、５７３）＝落選 ８５位　吉田健大１１４２点（５５０、５９２）＝落選

▽成年女子個人予選（６ゲーム） ４位　浦野実紅１２５４点（前半６４５、後半６０９） ８位　亀島愛永１２４５点（６５３、５９２）＝以上決勝進出 ２６位　沢辺寛映１１６９点（５６６、６０３）＝落選 ９１位　今村佳代子９７２点（４５１、５２１）＝落選

▽少年男子団体予選前半（３ゲーム） １５位　福井１１８０点（橋梅広５６１、橋梅令６１９）

▽少年女子団体予選前半（３ゲーム） １０位　福井１１００点（小林５３８、浜本５６２）

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