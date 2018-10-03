『エロマンガ先生』OVAは2話収録で、2019年1月16日発売決定、PV解禁！　各局にて再放送もスタート

2017年4月～7月まで放送され、大好評を博したTVアニメ『エロマンガ先生』。2017年11月の「エロマンガFes」にて発表されていたオリジナルビデオアニメーション（OVA）の詳細がついに決定しました！

気になる内容は「山田エルフのラブソング」 「和泉紗霧のファーストキス」の２本立て！ 2019年1月16日（水）に豪華特典にて発売となります。さらに新規カットも交えたPV（30秒CM）も公開されたので、あわせてご紹介しましょう。

▲最新PVより

▲最新PVより

★完全生産限定版には、原作：伏見つかさ氏による書き下ろし短編小説や、原作イラスト：かんざきひろ氏描き下ろしジャケット、特典CDなど豪華特典満載！

★また発売を記念して、「エロマンガ先生OVA」プレミア上映会の開催と、大好評だった“布教の旅”の実施が決定！

★TVアニメ『エロマンガ先生』は、TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11、ABC朝日放送、各局にて本日再放送開始です！

OVA「エロマンガ先生」CM30秒

BD＆DVD「エロマンガ先生 OVA」発売情報

【エロマンガ先生 OVA】

発売日：2019年1月16日(水)

Blu-ray完全生産限定版：7,000円(+税)（ANZX-12493～12494）

DVD完全生産限定版：6,000円(+税)（ANZB-12493～12494）

■収録話数：

第1話「山田エルフのラブソング」

第2話「和泉紗霧のファーストキス」

本編約48分

■完全生産限定版特典 [本編ディスク＋特典ディスク 2枚組]

・原作：伏見つかさ書き下ろし短編小説

・原作イラスト：かんざきひろ描き下ろしジャケット

・コミカライズ担当：rin・優木すず描き下ろし短編漫画

・特典CD：山田エルフ（高橋未奈美）が歌うキャラクターソング収録

・特典映像：藤田茜のエロマンガ先生布教の旅 in Hawaii

※仕様・収録内容は告知なく変更になる場合がございます。

「帰ってきた！藤田茜のエロマンガ先生布教の旅 -副都心＆秋葉原編-」開催決定！

▼参加方法

各対象店舗にて、2019年1月16日発売「エロマンガ先生OVA」Blu-ray /DVDを全額内金にてご予約されたお客様に、先着でイベント参加券をお渡しいたします。

▼イベント内容

TVシリーズ1～12話セレクション上映 ＋トーク＆お渡し会

※セレクション上映はいずれか1話の生コメンタリー上映です。

▼各会場詳細

《副都心編Part.1》新宿

【日程】2018年10月27日（土）

【時間】開場17：30／開演18：00

【出演】藤田茜（和泉紗霧役）

【会場】アニメイト新宿

【配券対象店舗】

アニメイト新宿、アニメイト町田、アニメイト吉祥寺、アニメイト秋葉原

《副都心編Part.2》池袋

【日程】2018年11月3日（土）

【時間】開場14：30／開演15：00

【出演】藤田茜（和泉紗霧役）

【会場】アニメイト池袋

【配券対象店舗】

アニメイト池袋本店、アニメイト大宮、アニメイト川越、アニメイト渋谷、アニメイト秋葉原

《副都心編Part３》横浜

【日程】2018年11月4日（日）

【時間】開場14：30／開演15：00

【出演】藤田茜（和泉紗霧役）

【会場】アニメイト横浜

【配券対象店舗】

アニメイト横浜、アニメイト町田、アニメイト秋葉原、アニメイト蒲田、アニメイト川崎

《秋葉原編》

【日程】2018年11月10日（日）

【時間】開場14：30／開演15：00

【出演】藤田茜（和泉紗霧役）・高橋未奈美（山田エルフ役）

【会場】AKIHABARAゲーマーズ本店

【配券対象店舗】

AKIHABARAゲーマーズ本店、ゲーマーズ池袋店、ゲーマーズ新宿店、ゲーマーズ大宮店

※参加券の数には限りがございます、なくなり次第終了となります。

※詳しくは各店舗にお問 い合わせください。

プレミア上映会が開催決定！

◆参加方法

対象店舗にて、2019年1月16日発売「エロマンガ先生OVA」を全額内金にてご予約頂いたお客様に、先着で「『エロマンガ先生OVA』プレミア上映会応募券」をお渡しいたします。記載の応募フォームにシリアルID並びに必要事項を入力頂き、ご応募頂いたお客様の中から抽選でイベントにご招待いたします。

◆対象商品

品番「エロマンガ先生OVA」Blu-ray完全生産限定版 7,000円（税抜）

品番「エロマンガ先生OVA」DVD完全生産限定版 6,000円（税抜）

◆イベント詳細

日程：2019年1月13日（日）

出演者：藤田 茜・松岡禎丞・高橋未奈美・大西沙織・木戸衣吹・石川由依

内容：OVA先行上映＆トークショー

会場：都内某所 ※当選者様にのみご連絡致します。

◆応募券配布対象店舗

アニメイト、ゲーマーズほか

※応募券はご予約時に先着でのお渡しとなり、なくなり次第終了となります。

※各店舗オンラインショップは応募券配布対象外となります。

※ANIPLEX＋のみ予約時応募券のお渡しではなく、決済後専用の応募フォームでの申込受付となります。

TVアニメ「エロマンガ先生」再放送情報

TOKYO MX：10月3日より毎週水曜24：30～

とちぎテレビ：10月3日より毎週水曜24：30～

群馬テレビ：10月3日より毎週水曜24：30～

BS11：10月3日より毎週水曜24：30～

ABC朝日放送：10月6日より毎週土曜26：10～

※放送開始日・放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

TVアニメ『エロマンガ先生』公式サイト

俺妹&エロマンガ先生公式ツイッター（＠oreimo_eromanga）