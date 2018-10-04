〔地震〕茨城県神栖市、千葉県銚子市で震度4、津波の心配なし 緊急地震速報発表(10/4)

気象庁によると、4日00:15頃、千葉県東方沖を震源とするM4.6の地震があり、茨城県神栖市、千葉県銚子市で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
この地震について、緊急地震速報を発表しています。
■発生事象
・発生日時 ：10月4日00:15頃
・震源地 ：千葉県東方沖(北緯35.8度、東経141.0度)
・震源の深さ：約30km
・地震の規模：M4.6(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・茨城県 ：神栖市波崎＊
・千葉県 ：銚子市川口町、銚子市若宮町＊
【震度3】
・茨城県 ：潮来市堀之内、潮来市辻＊、稲敷市結佐＊、神栖市溝口＊
・千葉県 ：旭市南堀之内＊、旭市高生＊、旭市萩園＊、旭市ニ＊、香取市佐原平田、香取市役所＊、香取市羽根川＊、香取市仁良＊、多古町多古
■緊急地震速報(警報)の発表状況
・地震波検知から7.4秒後に緊急地震速報(警報)を発表。
震度5弱程度以上：茨城県南部
震度4程度以上：千葉県北東部、千葉県南部、茨城県北部、千葉県北西部、東京都23区、神奈川県東部、埼玉県南部、栃木県南部、埼玉県北部