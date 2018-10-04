〔地震〕茨城県神栖市、千葉県銚子市で震度4、津波の心配なし 緊急地震速報発表(10/4)

気象庁によると、4日00:15頃、千葉県東方沖を震源とするM4.6の地震があり、茨城県神栖市、千葉県銚子市で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

この地震について、緊急地震速報を発表しています。

■発生事象

・発生日時 ：10月4日00:15頃

・震源地 ：千葉県東方沖(北緯35.8度、東経141.0度)

・震源の深さ：約30km

・地震の規模：M4.6(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・茨城県 ：神栖市波崎＊

・千葉県 ：銚子市川口町、銚子市若宮町＊

【震度3】

・茨城県 ：潮来市堀之内、潮来市辻＊、稲敷市結佐＊、神栖市溝口＊

・千葉県 ：旭市南堀之内＊、旭市高生＊、旭市萩園＊、旭市ニ＊、香取市佐原平田、香取市役所＊、香取市羽根川＊、香取市仁良＊、多古町多古

■緊急地震速報(警報)の発表状況

・地震波検知から7.4秒後に緊急地震速報(警報)を発表。

震度5弱程度以上：茨城県南部

震度4程度以上：千葉県北東部、千葉県南部、茨城県北部、千葉県北西部、東京都23区、神奈川県東部、埼玉県南部、栃木県南部、埼玉県北部