Xbox Oneピクセルアートパーフェクションセール開催!―スペシャルセールも併催中

マイクロソフトはXbox Oneにおいて、ドットで描画される作品を対象としたピクセルアートパーフェクションセールを現在開催しています。また、「XBOX Live Gold」加入者対象の「Games with Gold」に10月1日リリースの『オーバークック』が追加。「Deal with Gold」に加え「Special Sale」も併催されています。

『Stardew Valley』: 1,490円 1,118円(25%OFF)

『Moonlighter』: 2,050円 1,537円(25%OFF)

『Owlboy』: 2,700円 1,620円(40%OFF)

『Songbringer Bundle』: 2,350円 940円(60%OFF)

『Bit Dungeon Plus』: 842円 589円(30%OFF)

『Dandara』: 1,620円 972円(40%OFF)

『Jump Gunners』: 1,500円 1,125円(25%OFF)

『Momodora:月下のレクイエム』: 1,080円 648円(40%OFF)

『Shalnor Legends:Sacred Lands』: 1,150円 862円(25%OFF)

『The Z Axis:Continuum』: 1,150円 862円(25%OFF)

『アスディバインハーツ』: 1,100円 715円(35%OFF)

『The Escapists』: 1,836円 459円(75%OFF)

『ステイ』: 1,296円 972円(25%OFF)

◆Xbox Live Gold加入者向けサービス

Xbox One

『オーバークック』

『KALIMBA』

Xbox 360

『Ms.Splosion Man』

Xbox One

『STAR WARS バトルフロント II』: 5,184円 1,296円(75%OFF)

『STAR WARS バトルフロント Ultimateエディション』: 4,104円 616円(85%OFF)

『0 フライングタイガーズ 中国の空を駆ける影』: 2,052円 1,026円(50%OFF)

Xbox 360

『トージャム&アールコレクション』: 1,029円 257円(75%OFF)

『SINE MORA』: 1,029円 205円(80%OFF)

『Virtua Fighter 5 Final Showdown』: 1,543円 509円(67%OFF)

『獣王記』: 515円 103円(80%OFF)

Xbox One

『バトルフィールド 1』They Shall Not Pass: 1,404円 無料(100%OFF)

『バトルフィールド 1』In the Name of the Tsar: 1,404円 無料(100%OFF)

Xbox 360

『Things on Wheels』:128円(75%OFF)

『Rotastic』:128円(75%OFF)