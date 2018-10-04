【CLグループステージ第2節】パリSGが攻防の末、レッドスターから逃げ切る

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第2節は10月4日 (木)、パルク・デ・プランスでパリ・サンジェルマンFC vs レッドスター・ベオグラードの試合が行われました。

パリSGはレッドスターを激しく攻め立て、3 - 0とリードを奪って前半を折り返します。

後半に入り、一進一退の展開となり、パリSG、レッドスター共に得点を追加する。

しかしながら、攻撃で上回ったのはパリSGの方であった。

最終スコアは6 - 1となり、パリSGは、5点もの大差をつけ、レッドスターを降しての勝利です。

詳細を確認する

メンバー

■ パリ・サンジェルマンFC

GK 16 アルフォンス・アレオラ

DF 2 チアゴ・シウヴァ

DF 3 プレスネル・キンペンベ

DF 12 トマ・ムニエ

DF 14 フアン・ベルナト

MF 6 マルコ・ヴェッラッティ

MF 11 アンヘル・ディ・マリア

MF 25 アドリアン・ラビオ

FW 7 キリアン・エムバペ

FW 9 エディンソン・カバーニ

FW 10 ネイマール

GK 50 セバスティアン・キボア

DF 4 ティロ・ケーラー

DF 5 マルキーニョス

MF 23 ユリアン・ドラクスラー

MF 34 スタンレー・エンソキ

FW 17 エリック・マキシム・シュポ・モティング

FW 27 ムサ・ディアビ

■ レッドスター・ベオグラード

GK 82 ミラン・ボージャン

DF 5 ミロス・ディジェネク

DF 23 ミラン・ロディッチ

DF 90 ヴヤディン・サヴィッチ

MF 3 ブランコ・ヨビチッチ

MF 7 ネナド・クルスティチッチ

MF 17 マルコ・マリン

MF 20 ゴラン・ツァウシッチ

MF 21 ヴェリコ・シミッチ

MF 30 フィリプ・ストイコヴィッチ

MF 31 エル・ファルドゥ・ベン・ナブハン

GK 1 ゾラン・ポポヴィッチ

DF 15 スルダン・バビッチ

DF 77 マルコ・ゴベリッチ

MF 29 ドュサン・ヨヴァンチッチ

FW 9 ミラン・パフコフ

FW 11 ロレンゾ・エベチリオ

FW 22 ホナタン・カフ