【CLグループステージ第2節】パリSGが攻防の末、レッドスターから逃げ切る

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第2節は10月4日 (木)、パルク・デ・プランスでパリ・サンジェルマンFC vs レッドスター・ベオグラードの試合が行われました。
パリSGはレッドスターを激しく攻め立て、3 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、パリSG、レッドスター共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのはパリSGの方であった。
最終スコアは6 - 1となり、パリSGは、5点もの大差をつけ、レッドスターを降しての勝利です。

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メンバー

■ パリ・サンジェルマンFC

GK　16　アルフォンス・アレオラ

DF　2　チアゴ・シウヴァ

DF　3　プレスネル・キンペンベ

DF　12　トマ・ムニエ

DF　14　フアン・ベルナト

MF　6　マルコ・ヴェッラッティ

MF　11　アンヘル・ディ・マリア

MF　25　アドリアン・ラビオ

FW　7　キリアン・エムバペ

FW　9　エディンソン・カバーニ

FW　10　ネイマール

GK　50　セバスティアン・キボア

DF　4　ティロ・ケーラー

DF　5　マルキーニョス

MF　23　ユリアン・ドラクスラー

MF　34　スタンレー・エンソキ

FW　17　エリック・マキシム・シュポ・モティング

FW　27　ムサ・ディアビ

■ レッドスター・ベオグラード

GK　82　ミラン・ボージャン

DF　5　ミロス・ディジェネク

DF　23　ミラン・ロディッチ

DF　90　ヴヤディン・サヴィッチ

MF　3　ブランコ・ヨビチッチ

MF　7　ネナド・クルスティチッチ

MF　17　マルコ・マリン

MF　20　ゴラン・ツァウシッチ

MF　21　ヴェリコ・シミッチ

MF　30　フィリプ・ストイコヴィッチ

MF　31　エル・ファルドゥ・ベン・ナブハン

GK　1　ゾラン・ポポヴィッチ

DF　15　スルダン・バビッチ

DF　77　マルコ・ゴベリッチ

MF　29　ドュサン・ヨヴァンチッチ

FW　9　ミラン・パフコフ

FW　11　ロレンゾ・エベチリオ

FW　22　ホナタン・カフ

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