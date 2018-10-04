【CLグループステージ第2節】パリSGが攻防の末、レッドスターから逃げ切る

CLグループステージ第2節は10月4日 (木)、パルク・デ・プランスでパリ・サンジェルマンFC vs レッドスター・ベオグラードの試合が行われました。
パリSGはレッドスターを激しく攻め立て、3 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、パリSG、レッドスター共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのはパリSGの方であった。
最終スコアは6 - 1となり、パリSGは、5点もの大差をつけ、レッドスターを降しての勝利です。
メンバー
■ パリ・サンジェルマンFC
GK 16 アルフォンス・アレオラ
DF 2 チアゴ・シウヴァ
DF 3 プレスネル・キンペンベ
DF 12 トマ・ムニエ
DF 14 フアン・ベルナト
MF 6 マルコ・ヴェッラッティ
MF 11 アンヘル・ディ・マリア
MF 25 アドリアン・ラビオ
FW 7 キリアン・エムバペ
FW 9 エディンソン・カバーニ
FW 10 ネイマール
GK 50 セバスティアン・キボア
DF 4 ティロ・ケーラー
DF 5 マルキーニョス
MF 23 ユリアン・ドラクスラー
MF 34 スタンレー・エンソキ
FW 17 エリック・マキシム・シュポ・モティング
FW 27 ムサ・ディアビ
■ レッドスター・ベオグラード
GK 82 ミラン・ボージャン
DF 5 ミロス・ディジェネク
DF 23 ミラン・ロディッチ
DF 90 ヴヤディン・サヴィッチ
MF 3 ブランコ・ヨビチッチ
MF 7 ネナド・クルスティチッチ
MF 17 マルコ・マリン
MF 20 ゴラン・ツァウシッチ
MF 21 ヴェリコ・シミッチ
MF 30 フィリプ・ストイコヴィッチ
MF 31 エル・ファルドゥ・ベン・ナブハン
GK 1 ゾラン・ポポヴィッチ
DF 15 スルダン・バビッチ
DF 77 マルコ・ゴベリッチ
MF 29 ドュサン・ヨヴァンチッチ
FW 9 ミラン・パフコフ
FW 11 ロレンゾ・エベチリオ
FW 22 ホナタン・カフ