【CLグループステージ第2節】シャルケがロコモティフとの一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第2節は10月4日 (木)、ロコモティヴ・スタジアムでFCロコモティフ・モスクワ vs シャルケ04の試合が行われました。

前半終了時点で、シャルケは0点、ロコモティフは0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、ロコモティフはシャルケのゴールを割ることはできず、一方シャルケは好機を活かし得点しました。

最終スコアは1 - 0となり、シャルケは、1点差でロコモティフを降し、見事勝利です。

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メンバー

■ FCロコモティフ・モスクワ

GK 1 ギリェルメ・マリナト

DF 3 ブリアン・オラダポ・イドウ

DF 5 ベネディクト・ヘーヴェデス

DF 33 ソロモン・クヴェルクヴェリア

MF 4 マヌエル・フェルナンデス

MF 6 ディミトリ・バリノフ

MF 7 グジェゴジュ・クリホヴィアク

MF 11 アントン・ミランチュク

MF 20 ヴラディスラフ・イグナチェフ

MF 59 アレクセイ・ミランチュク

FW 24 エデー（アントニオ・マセド・ロペス）

GK 77 アントン・コチェンコフ

DF 14 ヴェドラン・チョルルカ

DF 28 ボリス・ロテンベルグ

DF 84 ヒカイル・リソフ

MF 23 ドミトリ・タラソフ

MF 27 イゴール・デニソフ

FW 96 リファト・ジェマレトジノフ

■ シャルケ04

GK 1 ラルフ・フェーマン

DF 3 ハムザ・メンディル

DF 26 サリフ・サン

DF 29 ナウド

MF 2 ウェストン・マッケニー

MF 6 オマール・マスカレル

MF 11 イェウヘン・コノプリャーンカ

MF 13 セバスティアン・ルディ

MF 18 ダニエル・カリジウリ

FW 7 マルク・ウート

FW 36 ブリール・エンボロ

GK 35 アレクサンダー・ヌベル

DF 5 マティヤ・ナスタシッチ

DF 14 アブドゥル・ラーマン・ババ

MF 8 スアト・セルダル

MF 10 ナビル・ベンタレブ

FW 9 フランコ・ディ・サント

FW 19 グイード・ブルクシュタラー