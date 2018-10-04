【バルサが早くも2点リード！】CL トッテナムvsバルセロナ

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第2節は10月4日 (木)、ウェンブリー・スタジアムでトッテナム・ホットスパーFC vs FCバルセロナの試合が行われている。

前半2分にコウチーニョ、28分にラキティッチが連続ゴールを決め、バルサが早くも2点リードに成功！Player!で速報中

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メンバー

■ トッテナム・ホットスパーFC

GK　1　ウーゴ・ロリス

DF　2　キーラン・トリッピアー

DF　4　トビー・アルデルヴァイレルト

DF　6　ダヴィンソン・サンチェス

DF　33　ベン・デイビス

MF　8　ハリー・ウィンクス

MF　12　ヴィクター・ワニャマ

FW　7　ソン・フンミン

FW　10　ハリー・ケイン

FW　11　エリク・ラメラ

FW　27　ルーカス・モウラ

GK　22　パウロ・ディノ・ガッサニーガ

DF　3　ダニー・ローズ

DF　16　カイル・ウォーカー・ピーターズ

MF　15　エリック・ダイアー

MF　17　ムサ・シソコ

FW　18　フェルナンド・ジョレンテ

■ FCバルセロナ

GK　1　マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン

DF　2　ネルソン・セメド

DF　3　ジェラール・ピケ

DF　15　クレマン・ラングレ

DF　18　ジョルディ・アルバ

MF　4　イヴァン・ラキティッチ

MF　5　セルヒオ・ブスケツ

MF　7　フィリペ・コウチーニョ

MF　8　アルトゥール

FW　9　ルイス・スアレス

FW　10　リオネル・メッシ

GK　13　ヤスパー・シレッセン

DF　24　トーマス・フェルマーレン

MF　6　デニス・スアレス

DF　12　ラファエル・アルカンタラ

DF　22　アルトゥロ・ビダル

FW　11　ウスマン・デンベレ

FW　19　ムニル・エル・ハダディ

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