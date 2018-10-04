【バルサが早くも2点リード！】CL トッテナムvsバルセロナ

CLグループステージ第2節は10月4日 (木)、ウェンブリー・スタジアムでトッテナム・ホットスパーFC vs FCバルセロナの試合が行われている。
前半2分にコウチーニョ、28分にラキティッチが連続ゴールを決め、バルサが早くも2点リードに成功！Player!で速報中
メンバー
■ トッテナム・ホットスパーFC
GK 1 ウーゴ・ロリス
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 4 トビー・アルデルヴァイレルト
DF 6 ダヴィンソン・サンチェス
DF 33 ベン・デイビス
MF 8 ハリー・ウィンクス
MF 12 ヴィクター・ワニャマ
FW 7 ソン・フンミン
FW 10 ハリー・ケイン
FW 11 エリク・ラメラ
FW 27 ルーカス・モウラ
GK 22 パウロ・ディノ・ガッサニーガ
DF 3 ダニー・ローズ
DF 16 カイル・ウォーカー・ピーターズ
MF 15 エリック・ダイアー
MF 17 ムサ・シソコ
FW 18 フェルナンド・ジョレンテ
■ FCバルセロナ
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 2 ネルソン・セメド
DF 3 ジェラール・ピケ
DF 15 クレマン・ラングレ
DF 18 ジョルディ・アルバ
MF 4 イヴァン・ラキティッチ
MF 5 セルヒオ・ブスケツ
MF 7 フィリペ・コウチーニョ
MF 8 アルトゥール
FW 9 ルイス・スアレス
FW 10 リオネル・メッシ
GK 13 ヤスパー・シレッセン
DF 24 トーマス・フェルマーレン
MF 6 デニス・スアレス
DF 12 ラファエル・アルカンタラ
DF 22 アルトゥロ・ビダル
FW 11 ウスマン・デンベレ
FW 19 ムニル・エル・ハダディ