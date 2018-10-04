【CLグループステージ第2節】インテルがPSVとの一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第2節は10月4日 (木)、フィリップス・スタディオンでPSVアイントホーフェン vs インテルナツィオナーレ・ミラノの試合が行われました。
前半終了時点で、インテルは1点、PSVは1点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、PSVはインテルのゴールを割ることはできず、一方インテルは好機を活かし得点しました。
最終スコアは2 - 1となり、インテルは、1点差でPSVを降し、見事勝利です。

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メンバー

■ PSVアイントホーフェン

GK　1　ジュルーン・ズート

DF　4　ニック・フィールへーフェル

DF　5　ダニエル・シュワープ

DF　6　ホセ・アンヘル・タセンデ

MF　8　ジョリット・ヘンドリクス

MF　18　パブロ・パウリーノ・ロザリオ

MF　22　デンゼル・ダンフリース

FW　7　ガストン・ペレイロ

FW　9　ルーク・デ・ヨング

FW　11　イルビング・ロザノ・バエナ

FW　17　スティーヴン・ベルフワイン

GK　13　イーロイ・ローム

DF　2　ニコラ・イシマ・ミラン

DF　3　アジズ・ベヒッチ

DF　20　トレント・セインスベリー

MF　23　バート・ラムセラー

MF　25　エリック・グティエレス

FW　14　ドニエル・マレン

■ インテルナツィオナーレ・ミラノ

GK　1　サミル・ハンダノヴィッチ

DF　6　ステファン・デ・フライ

DF　18　クワドゥオ・アサモア

DF　33　ダニロ・ダンブロージオ

DF　37　ミラン・スクリニアー

MF　8　マティアス・ベシノ

MF　14　ラジャ・ナインゴラン

MF　77　マルセロ・ブロゾビッチ

FW　9　マウロ・イカルディ

FW　16　マッテオ・ポリタノ

FW　44　イヴァン・ペリシッチ

GK　27　ダニエレ・パデッリ

DF　13　アンドレア・ラノッキア

DF　23　ミランダ

MF　20　ボルハ・バレロ

FW　10　ラウタロ・ハビエル・マルティネス

FW　11　ケイタ・バルデ・ディアオ

FW　87　アントニオ・カンドレヴァ

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