【CLグループステージ第2節】インテルがPSVとの一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第2節は10月4日 (木)、フィリップス・スタディオンでPSVアイントホーフェン vs インテルナツィオナーレ・ミラノの試合が行われました。

前半終了時点で、インテルは1点、PSVは1点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、PSVはインテルのゴールを割ることはできず、一方インテルは好機を活かし得点しました。

最終スコアは2 - 1となり、インテルは、1点差でPSVを降し、見事勝利です。

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メンバー

■ PSVアイントホーフェン

GK 1 ジュルーン・ズート

DF 4 ニック・フィールへーフェル

DF 5 ダニエル・シュワープ

DF 6 ホセ・アンヘル・タセンデ

MF 8 ジョリット・ヘンドリクス

MF 18 パブロ・パウリーノ・ロザリオ

MF 22 デンゼル・ダンフリース

FW 7 ガストン・ペレイロ

FW 9 ルーク・デ・ヨング

FW 11 イルビング・ロザノ・バエナ

FW 17 スティーヴン・ベルフワイン

GK 13 イーロイ・ローム

DF 2 ニコラ・イシマ・ミラン

DF 3 アジズ・ベヒッチ

DF 20 トレント・セインスベリー

MF 23 バート・ラムセラー

MF 25 エリック・グティエレス

FW 14 ドニエル・マレン

■ インテルナツィオナーレ・ミラノ

GK 1 サミル・ハンダノヴィッチ

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 18 クワドゥオ・アサモア

DF 33 ダニロ・ダンブロージオ

DF 37 ミラン・スクリニアー

MF 8 マティアス・ベシノ

MF 14 ラジャ・ナインゴラン

MF 77 マルセロ・ブロゾビッチ

FW 9 マウロ・イカルディ

FW 16 マッテオ・ポリタノ

FW 44 イヴァン・ペリシッチ

GK 27 ダニエレ・パデッリ

DF 13 アンドレア・ラノッキア

DF 23 ミランダ

MF 20 ボルハ・バレロ

FW 10 ラウタロ・ハビエル・マルティネス

FW 11 ケイタ・バルデ・ディアオ

FW 87 アントニオ・カンドレヴァ