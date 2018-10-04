【CLグループステージ第2節】インテルがPSVとの一進一退を制す

CLグループステージ第2節は10月4日 (木)、フィリップス・スタディオンでPSVアイントホーフェン vs インテルナツィオナーレ・ミラノの試合が行われました。
前半終了時点で、インテルは1点、PSVは1点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、PSVはインテルのゴールを割ることはできず、一方インテルは好機を活かし得点しました。
最終スコアは2 - 1となり、インテルは、1点差でPSVを降し、見事勝利です。
メンバー
■ PSVアイントホーフェン
GK 1 ジュルーン・ズート
DF 4 ニック・フィールへーフェル
DF 5 ダニエル・シュワープ
DF 6 ホセ・アンヘル・タセンデ
MF 8 ジョリット・ヘンドリクス
MF 18 パブロ・パウリーノ・ロザリオ
MF 22 デンゼル・ダンフリース
FW 7 ガストン・ペレイロ
FW 9 ルーク・デ・ヨング
FW 11 イルビング・ロザノ・バエナ
FW 17 スティーヴン・ベルフワイン
GK 13 イーロイ・ローム
DF 2 ニコラ・イシマ・ミラン
DF 3 アジズ・ベヒッチ
DF 20 トレント・セインスベリー
MF 23 バート・ラムセラー
MF 25 エリック・グティエレス
FW 14 ドニエル・マレン
■ インテルナツィオナーレ・ミラノ
GK 1 サミル・ハンダノヴィッチ
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 18 クワドゥオ・アサモア
DF 33 ダニロ・ダンブロージオ
DF 37 ミラン・スクリニアー
MF 8 マティアス・ベシノ
MF 14 ラジャ・ナインゴラン
MF 77 マルセロ・ブロゾビッチ
FW 9 マウロ・イカルディ
FW 16 マッテオ・ポリタノ
FW 44 イヴァン・ペリシッチ
GK 27 ダニエレ・パデッリ
DF 13 アンドレア・ラノッキア
DF 23 ミランダ
MF 20 ボルハ・バレロ
FW 10 ラウタロ・ハビエル・マルティネス
FW 11 ケイタ・バルデ・ディアオ
FW 87 アントニオ・カンドレヴァ