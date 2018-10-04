【CLグループステージ第2節】ドルトムントがASモナコとの一進一退を制す

CLグループステージ第2節は10月4日 (木)、ヴェストファーレンシュタディオンでボルシア・ドルトムント vs ASモナコFCの試合が行われました。
前半終了時点で、ドルトムントは0点、ASモナコは0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、ASモナコはドルトムントのゴールを割ることはできず、一方ドルトムントは好機を活かし得点しました。
最終スコアは3 - 0となり、ドルトムントは、3点もの大差をつけ、ASモナコを降しての勝利です。
メンバー
■ ボルシア・ドルトムント
GK 1 ロマン・ビュルキ
DF 2 ダン・アクセル・ザガドゥ
DF 4 アブドゥ・ディアロ
DF 16 マヌエル・アカンジ
DF 26 ウカシュ・ピシュチェク
MF 6 トマス・デラネイ
MF 28 アクセル・ヴィツェル
FW 7 ジェイドン・サンチョ
FW 9 パコ・アルカセル
FW 11 マルコ・ロイス
FW 27 マリウス・ヴォルフ
GK 35 マルヴィン・ヒッツ
DF 5 アクラフ・ハキミ
DF 13 ラファエル・ゲレイロ
MF 19 モハメド・ダウド
MF 33 ユリアン・ヴァイグル
MF 34 ヤコブ・ブルン・ラーセン
FW 20 マキシミリアン・フィリップ
■ ASモナコFC
GK 16 ディエゴ・ベナーリョ
DF 5 ジェメルソン
DF 19 ジブリル・シディベ
DF 24 アンドレア・ラッジ
DF 25 カミル・グリク
DF 39 ベンヤミン・ヘンリヒス
MF 4 ジャン・ウード・アホル
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 17 アレクサンドル・ゴロビン
MF 34 ムッサ・シラ
FW 9 ラダメル・ファルカオ
GK 1 ダニエル・スバシッチ
DF 3 アントニオ・バレカ
DF 6 ケビン・ヌドラム
MF 15 ユセフ・アイト・ベナセル
MF 20 ナセル・チャドリ
MF 29 サミュエル・グランドサー
MF 36 ソフィアン・ディオプ