【CLグループステージ第2節】ドルトムントがASモナコとの一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第2節は10月4日 (木)、ヴェストファーレンシュタディオンでボルシア・ドルトムント vs ASモナコFCの試合が行われました。
前半終了時点で、ドルトムントは0点、ASモナコは0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、ASモナコはドルトムントのゴールを割ることはできず、一方ドルトムントは好機を活かし得点しました。
最終スコアは3 - 0となり、ドルトムントは、3点もの大差をつけ、ASモナコを降しての勝利です。

詳細を確認する

メンバー

■ ボルシア・ドルトムント

GK　1　ロマン・ビュルキ

DF　2　ダン・アクセル・ザガドゥ

DF　4　アブドゥ・ディアロ

DF　16　マヌエル・アカンジ

DF　26　ウカシュ・ピシュチェク

MF　6　トマス・デラネイ

MF　28　アクセル・ヴィツェル

FW　7　ジェイドン・サンチョ

FW　9　パコ・アルカセル

FW　11　マルコ・ロイス

FW　27　マリウス・ヴォルフ

GK　35　マルヴィン・ヒッツ

DF　5　アクラフ・ハキミ

DF　13　ラファエル・ゲレイロ

MF　19　モハメド・ダウド

MF　33　ユリアン・ヴァイグル

MF　34　ヤコブ・ブルン・ラーセン

FW　20　マキシミリアン・フィリップ

■ ASモナコFC

GK　16　ディエゴ・ベナーリョ

DF　5　ジェメルソン

DF　19　ジブリル・シディベ

DF　24　アンドレア・ラッジ

DF　25　カミル・グリク

DF　39　ベンヤミン・ヘンリヒス

MF　4　ジャン・ウード・アホル

MF　8　ユーリ・ティーレマンス

MF　17　アレクサンドル・ゴロビン

MF　34　ムッサ・シラ

FW　9　ラダメル・ファルカオ

GK　1　ダニエル・スバシッチ

DF　3　アントニオ・バレカ

DF　6　ケビン・ヌドラム

MF　15　ユセフ・アイト・ベナセル

MF　20　ナセル・チャドリ

MF　29　サミュエル・グランドサー

MF　36　ソフィアン・ディオプ

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

Player!

on

©株式会社ookami