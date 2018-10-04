【CLグループステージ第2節】ドルトムントがASモナコとの一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第2節は10月4日 (木)、ヴェストファーレンシュタディオンでボルシア・ドルトムント vs ASモナコFCの試合が行われました。

前半終了時点で、ドルトムントは0点、ASモナコは0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、ASモナコはドルトムントのゴールを割ることはできず、一方ドルトムントは好機を活かし得点しました。

最終スコアは3 - 0となり、ドルトムントは、3点もの大差をつけ、ASモナコを降しての勝利です。

詳細を確認する

メンバー

■ ボルシア・ドルトムント

GK 1 ロマン・ビュルキ

DF 2 ダン・アクセル・ザガドゥ

DF 4 アブドゥ・ディアロ

DF 16 マヌエル・アカンジ

DF 26 ウカシュ・ピシュチェク

MF 6 トマス・デラネイ

MF 28 アクセル・ヴィツェル

FW 7 ジェイドン・サンチョ

FW 9 パコ・アルカセル

FW 11 マルコ・ロイス

FW 27 マリウス・ヴォルフ

GK 35 マルヴィン・ヒッツ

DF 5 アクラフ・ハキミ

DF 13 ラファエル・ゲレイロ

MF 19 モハメド・ダウド

MF 33 ユリアン・ヴァイグル

MF 34 ヤコブ・ブルン・ラーセン

FW 20 マキシミリアン・フィリップ

■ ASモナコFC

GK 16 ディエゴ・ベナーリョ

DF 5 ジェメルソン

DF 19 ジブリル・シディベ

DF 24 アンドレア・ラッジ

DF 25 カミル・グリク

DF 39 ベンヤミン・ヘンリヒス

MF 4 ジャン・ウード・アホル

MF 8 ユーリ・ティーレマンス

MF 17 アレクサンドル・ゴロビン

MF 34 ムッサ・シラ

FW 9 ラダメル・ファルカオ

GK 1 ダニエル・スバシッチ

DF 3 アントニオ・バレカ

DF 6 ケビン・ヌドラム

MF 15 ユセフ・アイト・ベナセル

MF 20 ナセル・チャドリ

MF 29 サミュエル・グランドサー

MF 36 ソフィアン・ディオプ