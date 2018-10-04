君津市慶祝団が大志万に感激＝「こんなにも日本文化を」

鈴木市議会議長、鴇田市議、川村真倫子さん石井副市長、林まどか文協副会長、高橋市議

大志万学院と姉妹校交流を４５年も続ける千葉県の市立小櫃小・中学校がある君津市からは、石井清孝副市長、鈴木良次（りょうじ）市議会議長、鴇田剛市議、高橋明市議、粕谷一男市議会事務局次長ら５人に加え、安藤義輔（よしはる）小櫃海外交流（ブラジル）推進協議会長らがはるばる出席した。

初来伯の石井副市長は「一昨日、大志万を訪れた。日本語教育が充実しており、日本的な勤勉さなどの教育内容が素晴らしいと感心した」と語った。

鈴木市議会議長は「大志万では、日本文化を交えた凄い歓迎をしてもらった」と笑顔を浮かべた。高橋明市議は「子供たちの明るさが驚きの一言。折鶴をたくさん飾ってもらい、舞台にも桜。踊りも日本文化を意識したもの。ブラジルでそんなに日本文化を広めてくれているのかと感激した」と語った。

来伯３回目の鴇田市議は「昨日は姉妹都市のリオ・クラーロ市に行ってきました。経済関係も含めて、さらに交流を深めていきたいと確認してきました」とのこと。

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