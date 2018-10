(YOSHIKIが楽天カードに! 画像はYOSHIKI Instagramのスクリーンショット)

既報のとおり、9月30日、千葉・幕張メッセ国際展示場で開催予定だったロックバンド・X JAPANのライブは、大型台風の接近により中止になった。

28日から3日間開催予定だったライブの中止。自身のツイッターで「悔しくて涙が止まらない。。でもみんなの身の安全が第一です」と発信した。

しかしその後、「無観客ライブ」と称して、ニコニコ生放送のYOSHIKI CHANNELで生配信。アンコールまで披露し、ファンを歓喜させた。

■人生初の24時間睡眠

台風が落ち着きはじめた2日、ツイッターで「みんな大丈夫ですか?」と呼びかけ、「僕は24時間以上寝ていたようです。人生で初めてです」と投稿。スタッフに死んでしまったと思われるほど、深い眠りについていたようだ。

さらに「壮絶な数日間、数週間、いや数カ月でした。自分でも、もう起きたくないと思ってました」と綴っている。

■電車運休から無観客ライブまでの道のり

その理由は、数時間後の投稿後で垣間見える。

米国にあるエージェントとの連絡や、日本の主催者などと開催有無の話し合い、放映権の交渉、サウンドチェック、ファンの方々への対応、メンバーミーティングなど…、電車の運休が決まってからライブ生配信に至るまでの大変さがわかる。

■目覚めるとベッドが…

相当疲れたであろうYOSHIKIは、ベッドでワイン片手に泥のように眠ってしまったようだ。その結果…「ベッドが紅に染まってしまった。。」と投稿。

View this post on Instagram

#XJAPAN のLiveの後疲れていて、#wine を飲みながら寝てしまったみたい。 ベッドが #紅 に染まってしまった。。 笑 I passed out while I’m drinking wine after the XJAPAN shows.. My bed became deep red.. #kurenai.. #紅に染まった夜 幕張3Days #YoshikiWine #YbyYoshiki

A post shared by Yoshiki(@yoshikiofficial) on Oct 2, 2018 at 6:13am PDT

この一連の流れとコメントに、ファンからは様々な意見が寄せられている。

「本当にお疲れさまでした! 生配信サイコーだった! これ…起きたときに一瞬ビビるねww」

「全てをマネジメントされていて、音楽の才能だけでなくビジネスマンとしても本当に尊敬です!お疲れ様でした」

「ワイングラスが何かの衝撃で割れて、けがしなくてよかったよ~」

「ベッドが紅に染まった、って…うまい!」

ファンのために決めたニコ生配信や、悔しいのにファンの安全を願う言動は、誰もが胸にささったのではないだろうか。人生初の長時間睡眠で、少しは心身ともに回復したことを願う。