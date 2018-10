モデルで女優の小松菜奈(22)が、『VOGUE JAPAN』(コンデナスト・ジャパン)の公式インスタグラムに登場。パリコレクションの会場にへそ出しの和服風衣装で登場した様子が伝えられ、注目を集めている。

■「BLACKPINK」ジェニーとアジア美女コンビ

『VOGUE JAPAN』の公式インスタグラムが、話題の写真を公開したのは2日。

「パリコレ最終日。シャネルの会場で、小松菜奈とBlackpinkのジェニーをキャッチ!」

というコメントが添えられた写真には、韓国のガールズグループ「BLACKPINK」のメンバー、ジェニーと並んで微笑む小松の姿が。

お腹を大胆に露出した衣装は襟元が和服風のデザインになっており、黒髪おかっぱヘアとマッチしている。

View this post on Instagram

パリコレ最終日。シャネルの会場で、小松菜奈とBlackpinkのジェニーをキャッチ!#chanelbythesea @chanelofficial #chanel #nanakomatsu #jenniekim @konichan7 @jennierubyjane @blackpinkofficial #blackpink

A post shared by Vogue Japan(@voguejapan) on Oct 2, 2018 at 3:36am PDT

■「CHANEL」のミューズともツーショット

さらに、『ELLEJapan』(ハースト婦人画報社)の公式インスタグラムには、「CHANEL」のミューズとして知られるフランス出身のモデルのカロリーヌ・ド・メグレ(43)とのツーショット写真が掲載されている。

身長168cmの小松だが、179cmのカロリーヌと並ぶと小柄に見え、オリエンタルな衣装も相まって日本人形のような愛さしさだ。

View this post on Instagram

#PFW @chanelofficial のショーで、小松菜奈さん、カロリーヌ・ド・メグレ、マドモアゼル・ユリアさんをキャッチ💓 #ellejapan #chanelbythesea #chanel

A post shared by ELLE Japan(@ellejapan) on Oct 2, 2018 at 4:10am PDT

■最前列でショーを鑑賞している動画も

小松本人の公式インスタグラムにも、パリコレでの写真が掲載されている。青い海風のセットをバックに佇んでいるスナップは、小松の黒い髪と榛色の瞳が神秘的な1枚。

同日には最前列でショーを鑑賞している動画もアップしており、華やかな現場の空気感が伝わってくる。

View this post on Instagram

2019ss #CHANELByTheSea

A post shared by konichan7(@konichan7) on Oct 2, 2018 at 11:03am PDT

■2017年には『CHANEL』のアンバサダーも

2017年には、『CHANEL』のアンバサダーとして、イメージムービーにも起用されている小松菜奈。映画『沈黙 -サイレンス-』(マーティン・スコセッシ監督)ではハリウッドデビューも果たしている彼女なだけに、国内外でさらなる活躍が期待できそうだ。