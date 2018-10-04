ベスト100に福島アトラス　グッドデザイン賞、県内11件受賞

日本デザイン振興会は３日、本年度のグッドデザイン賞の受賞結果を発表した。

１３５３件が受賞し、うち福島県関係では１１件が選ばれた。この中でグッドデザイン大賞など特別賞の候補となる「グッドデザイン・ベスト１００」に、ＮＰＯ法人福島住まい・まちづくりネットワーク（郡山市）などが取り組む、原発事故で避難指示が出た１２市町村の復興情報などをまとめた地図集「福島アトラス」の制作活動が選ばれた。ふたば（富岡町）、日大工学部浦部智義研究室（郡山市）、はりゅうウッドスタジオ（南会津町）も携わった。

本年度は国内外から４７８９件の応募があった。特別賞は３１日に発表される。

本県関係の受賞商品、活動次の通り。

ぐい呑セット「ＩＫＫＯＮ」（大堀相馬焼松永窯＝西郷村＝など）、水回り用品・食器「ひのきのぷら」（光大産業＝本宮市）、そば道具セット「Ｅｎｊｏｙ ＳＯＢＡＵＣＨＩそば道具７点セット」（中村豊蔵商店＝会津若松市）、壁紙「桐壁紙」（松竹工芸社＝西郷村）、幼保連携型認定こども園「九品寺こども園」（明照学園＝いわき市＝など）、認定こども園「なこそ幼稚園」（勿来中野学園＝いわき市＝など）、託児所併設型カフェ「いわき市大工町プロジェクト託児サービス付きサンドウィッチカフェｉｃｈｉ」（Ｒｉｎｅｎ＝いわき市など）、お土産・地域産品「白河蒟蒻（こんにゃく）」（大島屋＝白河市）、地域ブランド・お土産・伝統工芸品「福の小みやげ」（ヘルベチカデザイン＝郡山市＝とＧＮＳ＝二本松市）、板倉建築の普及啓発活動「板倉構法をハブとした震災復興のための一連の活動」（一般社団法人ＩＯＲＩ倶楽部＝三島町＝など）