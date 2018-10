【甘いお菓子編】イギリス英語 vs アメリカ英語

同じお菓子なんだけど、イギリスとアメリカで単語が異なるものを5つ紹介します。

●わたがし ●飴 ●アイスキャンディー ●炭酸ジュース ●ソフトクリーム

それぞれ英・米英語で何と言うでしょうか?

こんにちは。イギリス英語 通訳者・翻訳者の川合亮平です。

イギリスとアメリカでは、日常ありとあらゆる単語の呼び名が異なるケースが少なくないわけですが、今回は”お菓子”をテーマに5つご紹介します。

”Trick or Treat"でおなじみの、子供達がお菓子を楽しみにしているハロウィーンの季節ということもあり。

(というのはたった今思いついた後付け理由ではありますが、我ながら悪くない理由だ)

全然関係ない話題ですが、僕は大の甘いお菓子好きなんですが、甘いお菓子の消費をここ数ヶ月絶っています。

ある日『あまくない砂糖の話』というドキュメント映画をNetflixで観た妻が、砂糖の害について切々と語ってきまして、その時は「何言うとんねん」という感じで反発してたんですが、なんとなく思うところがあり、それから砂糖断ちの生活を始めた僕です。

まあある種、自分を使った人体実験ですね。

数ヶ月経って成果のほど?

これ!という明らかな変化というのは意識できないんだけど、思考が少しクリアになったかな。そして、精神・肉体的な疲労感が軽減された感じはしています。

これからも甘いお菓子断ち生活、続けていきます。

ところで、ドキュメンタリーにえらく感化されていた当の妻はというと、その後も相変わらずチョコレートなどを何のためらいもなく消費し続けています。

「どないやねん」です。

Amazon | あまくない砂糖の話 [DVD] | 映画

その1:わたがし

CHICAGO, IL - AUGUST 15: Shawn Johnson hands out cotton candy to children as Vera Bradley partners with Blessings In A Backpack to kick-off back-to-school philanthropy tour at St. Vincent De Paul Center on August 15, 2018 in Chicago, Illinois. (Photo by Robin Marchant/Getty Images for Vera Bradley)

わたがしは、

イギリス英語ではcandy floss(キャンディー・フロース)

アメリカ英語ではcotton candy(コットン・キャンディー)

と一般的に言います。

僕にとっては夜店の定番お菓子。

でも比較的値段が高いし、なんとなくゴージャス感もあるので、遠慮がちだった川合少年にとってはおいそれと「買って!」と言えない存在のお菓子でした。

大人になって、ロンドンの義理の妹の家の片隅に”綿菓子マッシーン”があるのを発見した時は、家でわたがしを作れるなんて!と痛く感じ入った覚えがあります。

その2:あめちゃん(大阪弁風にいうと)

NEW YORK, NY - AUGUST 21: A view of Maria Sharapova's candy line at Hudson News in Grand Central Station on August 21, 2018 in New York City. Hudson Group announced this summer that it will serve as the exclusive United States travel retailer for sales of her candy line at Sugarpova. (Photo by Mike Coppola/Getty Images for Sugarpova)

大阪のおばちゃんの手提げ(またはポケット)の中には必ずと言ってもいいほど入っている物、それが”あめちゃん”。

一般的に、

アメリカではcandy

イギリスではsweet(s)

を使います。

まあイギリスでは一般的に甘いお菓子全般を指してsweetsと言うんですけどね。

(アメリカではどうなんだろう?)

ちなみに、ペロペロキャンディは、イギリスでは『lollipop(ロリポップ)』と言います。

アメリカ英語では口語で『sucker』、と辞書にありましたが、真意のほどは定かではございません。

その3:アイスキャンディー

NEW YORK, NY - JULY 16: A view of 'People's Pops' popsicle at 'The EX-hibition' presented by Bravo And The Museum Of Broken Relationships at Flatiron Plaza on July 16, 2017 in New York City. (Photo by Noam Galai/Getty Images)

ロンドンの地下鉄で、夏の得に暑い日なんかに無料でアイスキャンディーを配ってることがあるんですよねー。

まあ商品PRの一貫なんでしょうけど、そういうのに巡り会うとなかなか得した良い気分になります。

ビジネスの服装をした女性・男性が、Ice Lollyをぺろぺろしながらチューブを歩いている風景もなんだかナイスですし。

というわけで、アイスキャンディーはイギリス英語で『Ice Lolly(アイスロリー)』と言います。

アメリカ英語ではPopsicle(ポプシコー)というようですね。

その4:炭酸ジュース

UNITED STATES - SEPTEMBER 19: Rep. Seth Moulton, D-Mass., checks out old soda machines during a tour of South Central College in Mankato, Minn., on September 19, 2018. Dan Feehan, Democratic candidate for Minnesota's 1st Congressional District, also attended. (Photo By Tom Williams/CQ Roll Call)

「炭酸ジュースを飲むと骨が溶ける」と脅されて育ったクチなので、いまだに炭酸ジュースを飲むと、なんとはなしに薄気味の悪い感じを味わいます。

それが故に、普段この手の飲み物はほとんど飲まない僕です(それ自体は健康にベネフィットがあることだと思うけど)。

イギリスでは、砂糖あり・なしに関わらず、炭酸飲料のことを総称して、『Fizzy Drinks(フィジー・ドゥリンクス)』、または単にFizzyと言ったりもします。

ちなみに炭酸水は、Fizzy Waterね。

アメリカでどう呼ぶのか実経験がありませんので、定かではないですが、調べたところによると、SodaとかPopという言葉を使うようですよ。

その5:ソフトクリーム

NEW YORK, NY - AUGUST 06: A woman buys and ice cream cone on a hot afternoon in Manhattan on August 6, 2018 in New York City. New York City is enduring another day of intense heat with temperatures in the 90's and high humidity levels. Area beaches and pools have been experiencing large crowds as New Yorkers look for opportunities to stay cool. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

イギリスではこの手のお菓子は、 99(ナインティ・ナイン)と言います。

結構意外じゃないですか?

フルネーム『99 Flake』 というと、イギリスではチョコレートの棒が刺さったソフトクリームの総称です。

イギリスでは夏場、行楽地には大抵99などの氷菓子を売るバンが停まっていますし、住宅街を移動しながら売っているバンもあり、夏の風物詩的存在です。

アメリカでは「ソフトクリーム」を何と言うのだろう?

誰か教えてください。

DONEGAL, IRELAND - JULY 08: An Orangman eats an ice cream following taking part in the annual pre Twelfth of July parade held in Rossnowlagh on July 8, 2017 in Donegal, Ireland. The demonstration in Rossnowlagh is traditionally held the Saturday before the Twelfth of July parades across the border in the north of Ireland. The annual Orange marches and demonstrations celebrate the Battle of the Boyne in 1690 when the Protestant King William of Orange defeated the Catholic King James II on the banks of the river Boyne. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)

さて、いかがでしたでしょうか?

イギリスとアメリカで呼び名が異なるお菓子5選。

勉強になりました?

こういう細々した生活密着型単語って、旅行に行った際に結構必要になるケースが多いんですよね。

僕は自分の経験からそう感じています。

今回紹介した単語の数々も、どこか頭の片隅に入れておいてもらえれば、いつか役に立つ日が来ないとも限りませんよ。

川合亮平でした。

★この記事へのご感想、川合亮平へのお仕事のご相談・ご依頼はメールにてお願いいたします:ryoheikawai(at)hotmail.co.jp

川合亮平の関連記事リンク:

【超基本】イギリス英語の発音3つのポイント | 海外ドラマboard

【カタカナ語と違う!】超基本のイギリス単語5選 | 海外ドラマboard

美味しく食べよう! 超基本のイギリス単語5選【フード編】 | 海外ドラマboard

川合亮平の著書紹介:

”読みたい洋書が絶対見つかる本屋さん”ジュンク堂書店難波店さんご制作のポップ

[CD付]本場のイギリス英語を聞く | 川合 亮平 |本 | 通販 | Amazon

”読みたい洋書が絶対見つかる本屋さん”ジュンク堂書店難波店さんのレイアウト

「なんでやねん」を英語で言えますか? 知らんとヤバいめっちゃ使う50のフレーズ+α Let's speak in Kansai dialect | 川合 亮平, こいけぐらんじ |本 | 通販 | Amazon

世界名作“ひとこと"劇場 読んどけばよかった、でもきっと読まない、名作文学の短すぎるあらすじ101選 (ハーパーコリンズ・ノンフィクション) | ジョン アトキンソン, 川合亮平, 東 佑亮 |本 | 通販 | Amazon