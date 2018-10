■「G123.jp」とは

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただけるゲームサービスです。

「G123.jp」公式サイト: https://g123.jp/

特徴

やりこみ要素が豊富なオンラインゲームに特化

ゲームを開始するまで5秒!URLクリックのみでゲームを開始

マルチブラウザ対応で環境の違う友達とも一緒に遊べる

「G123.jp」配信タイトル

(1) ケモニスタオンライン(http://g123.jp/kemo)

(2) 覇道-HADO-(https://g123.jp/hado)

(3) 繚乱綺譚(https://g123.jp/ryouran)

(4) ガールズサバイバー(https://g123.jp/girlssurvivor)

(5) 放置伝説(https://g123.jp/houchi-game)

(6) 放置三国(https://g123.jp/houchi-sangoku)

(7) ふるぼっこ騎士団(https://g123.jp/kisidan)

(8) グローリーサッカー(https://g123.jp/eikosoccer)

(9) 壮絶大戦争(http://a123.jp/)

料金体系:基本無料(アイテム課金制)

ご利用方法:会員登録不要。G123.jpの会員登録でより楽しく遊べます。

各ゲームの公式サイトは上記URLを参照ください。

10月リリースタイトルの紹介

百戦恋磨(https://twitter.com/Hykusenrenma)

革命フロントライン(https://twitter.com/kakumeifrontlin)

ガールズ&クリーチャーズ(https://twitter.com/girls_creatures)

