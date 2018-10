発売開始にあわせてニンテンドーeショップにて「『Battle Chasers: Nightwar』発売開始記念10%オフセール!」が実施中。定価3,499円(税込)が期間限定で3,149円(税込)で楽しめる。

開催期間:2018年10月4日0:00~11月7日23:59

■「Battle Chasers: Nightwar(バトルチェイサーズ:ナイトウォー)」概要

ターン制バトル、奥深いダンジョン探索、冒険の中で語られる重厚なストーリーが魅力の王道JRPGの傑作です。90年代にベストセラーになったアメコミ作家のJoe Madureira氏の大人気コミックブックを元に制作されたRPGです。

特長

独自のオーバーチャージマナシステム、驚異的なバトルバーストが楽しい、正統派ターン性バトルRPGです。

隠しダンジョン、レアボス、ランダムに登場する仲間や凶悪な敵が散りばめられた、冒険の世界を探検しましょう。

アクション重視のランダムトラップ、パズルや謎解きが満載のダンジョンを、ヒーロー独自のスキルをうまく使って生き抜きましょう!

人気コミックシリーズ「Battle Chasers」に登場する6人のヒーローから3人を選んでパーティーを組みましょう。ヒーローはそれぞれ異なるアビリティ、パーク、アイテム、ダンジョンスキルを持っています。

奥深いクラフトシステムを使いこなしましょう。材料詰め込みシステムを活かして最高のアイテムを作りましょう!

90年代後半に発売されてすぐにベストセラーになったコミックブック「Battle Chasers」は、多くの熱狂的なファンに支持されています。

(C) 2017 Airship Syndicate Inc. Published & Distributed by THQ Nordic GmbH, Austria. Airship Syndicate, Battle Chasers and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Airship Syndicate Inc. All rights reserved. All other brands, product names and logos are trademarks or registered trademarks of their respective owners. All rights reserved. / published by Worker Bee Inc.